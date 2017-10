Cuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libro

Foto: Presidencia

Conferencia ENT

Vázquez: “Nos oponemos al comercio que pone su interés de lucro por encima del derecho a la salud”

21.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Vázquez, junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio cierre este viernes 20 a la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles.

Tras apelar al compromiso de todos en la lucha contra factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, celebró que la nueva generación de tratados comerciales contemple derechos a la vida sana. "No nos oponemos al desarrollo del comercio", sino al que antepone "su interés de lucro por encima del derecho a la salud", enfatizó en la clausura de la conferencia internacional.

El Presidente aseguró que la humanidad está en problemas serios "y es una verdad incontrastable". "A la terrible amenaza de los atentados terroristas, altamente rechazables y despreciables, y una eventual situación de un desenlace bélico que estos días tiene signos de la utilización de la fuerza atómica con fines no pacíficos que ponen en riesgo la vida humana, se debe sumar otros tres acontecimientos preocupantes para el mundo", advirtió.

Ellos son "el cambio climático, cuyos efectos cada día golpean más fuerte en distintas regiones del mundo demostrando la impotencia del hombre para controlar los episodios; la agresión que el hombre y la mujer hicieron al ambiente, poniendo en riesgo la única casa para vivir que tenemos; y el impacto negativo en la salud y en la vida de la humanidad de las enfermedades agudas transmisibles y las crónicas no transmisibles".

De acuerdo a la crónica que publica el portal de Presidencia, Vázquez señaló que todos los países, por poderosos que sean, pero sobre todo los de ingresos bajos o medios bajos, se ven afectados por esas patologías. "La humanidad afronta una pandemia como nunca antes había conocido", afirmó, en alusión a las enfermedades no transmisibles. También sostuvo que matan por año muchas más personas que las dos guerras mundiales del siglo XX. "Cada año se pierden 70 millones de vidas por esas patologías, muchas de ellas en grupos etarios de entre 29 y 59 años", afirmó.

"Más trágico aún es que, para luchar contra estas enfermedades, no se necesitan grandes desembolsos económicos e inversiones en equipamiento, pues con información y educación podríamos evitar al menos un tercio de las muertes prematuras", añadió.

En este contexto, Vázquez dijo que no se puede seguir esperando para actuar, que no se deben descansar en la investigación científica, porque el tema salud no es exclusivo de los médicos, sino que es de todos, incluyendo a las organizaciones civiles. "Es una tarea de todos luchar contra esas enfermedades y en estos tres días quedó por demás claro", dijo. "Hay que enfrentarlas y atacar sus causas, que son bien conocidas", agregó.

Dijo que el tabaco es responsable de una enorme cantidad de muertes que podían evitarse. "El agente (de las muertes por consumo de cigarrillos) es la industria multinacional tabacalera, que mata a sus propios clientes, y, sabiéndolo, desarrolla sus acciones de atracción para generar la adicción de fumar, atrapando a niños, jóvenes y adultos", afirmó.

"La obesidad, que padecen muchos ciudadanos, sobre todo niños y niñas, tiene una causa conocida, y el agente transmisor es la industria de alimentos y bebidas, que producen un daño enorme", explicó.

"Lo paradojal es el lobby poderoso de esas empresas, que no escatiman esfuerzos para seguir adelante con su misión de, por ganar dinero, atentar contra uno de los derechos humanos más importantes, que es el derecho humano a la salud", indicó.

"No nos oponemos al desarrollo del comercio", aclaró. "Creemos que es una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestras naciones". "Nos oponemos al comercio que antepone su interés de lucro por encima del derecho a la salud", enfatizó el Presidente, tras valorar la importancia de que los nuevos tratados en la materia que negocian en el mundo contemplen en su texto cláusulas de derecho a la salud por encima del comercio.

"La herramienta fundamental está en la educación y en la información, y debemos darle a nuestros pueblos estos conocimientos", indicó el mandatario, quien insistió en la importancia de la participación de los medios de comunicación, cuyo aporte, sostuvo, vale tanto como un block quirúrgico bien utilizado o un acelerador lineal de última generación para un tratamiento oncológico.

"El tiempo de las palabras cede lentamente el paso al tiempo de la acción. Espero que estos próximos meses, hasta la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2018, sean un tiempo de trabajo de todos, es decir, de los gobiernos, de la sociedad civil organizada, de la academia y de los medios de comunicación. Es necesario que todos asumamos el compromiso superior de trabajar más unidos que siempre para vencer estas enfermedades. Unidos vamos a poder", concluyó.

Fuente: Presidencia