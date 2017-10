Inicio | Economía Te encuentras en:

U$S 6 MILLONES

Envidrio pide nueva inyección del Fondes para volver a producir

23.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Envidrio tiene su producción paralizada porque no se construyeron nuevos hornos a tiempo y necesita una inyección de capital para retomar la actividad.

Para eso apuesta a otro préstamo del Fondes, que ya le otorgó US$ 11,5 millones y todavía no los recuperó.



Directivos de la empresa recuperada concurrieron la semana pasada a la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Su presidente, Walter Barreto, realizó un repaso de la situación de la empresa recuperada por sus trabajadores desde que cerró Cristalerías del Uruguay hasta la actualidad. Recordó que en 2005 comenzó el proyecto Envidrio 1 que inició su actividad en julio de 2008 con una producción de 60 toneladas por día y con las mismas características de fabricación que Cristalerías del Uruguay para abastecer la plaza y, posiblemente, realizar exportaciones.



Añadió que debido a los requisitos del mercado, en 2012 surgió la idea del proyecto Envidrio 2. "En octubre de 2017, la planta Envidrio 2 se encuentra a un paso de comenzar de comenzar la producción, no falta más de 5% para terminarla. La planta de Envidrio 1, en este momento, está paralizada porque los hornos tienen siete años de vida útil y luego hay que pararlos para reconstruirlos, lamentablemente no se pudo comenzar con la planta 2 antes de que se tuviera que parar la planta 1", explicó en la comisión.



Eso derivó en una serie de complicaciones desde el punto de vista financiero para la empresa recuperada. Barreto informó a los legisladores que para la planta Envidrio 2 ya hay una inversión realizada de US$ 29 millones en equipos e instalaciones. Pero agregó que "hay un faltante para terminar el proyecto de US$ 1,2 millones. Es el dinero que se necesita para que la empresa empiece a producir; son detalles de terminación. Y hay una faltante de capital de trabajo para que la planta, una vez que entre a producir, como capital de giro, tenga una línea de crédito del orden de US$ 5 millones".



También explicó Barreto a los diputados que el proyecto Envidrio 2 comenzó con una línea de crédito aprobada por el Fondes de US$ 14 millones. "Pero cuando se produjo el cambio de gobierno cambió el criterio de manejo de los fondos y quedó en US$ 11,5 millones y nunca se completó", agregó. El gerente de la empresa recuperada sostuvo que "el gran compromiso que tiene Envidrio es pagar los US$ 11,5 millones que le debe al Fondes".



Además, indicó que el pago del nuevo préstamo por US$ 1,2 millones se prevé abonar en el término de tres años. Sobre el otro crédito necesario de US$ 5 millones señaló que "se piensa pagar en ocho semestres y a partir del cuarto semestre con una tasa de 5% anual".



También manifestó que "hay un compromiso con el Fondes que en el peor de los casos se ha considerado un plazo máximo de pago de 24 semestres a partir del cuarto y un tentativo de 20 semestres a pagar la totalidad de la deuda, los US$ 11,5 millones, con una tasa anual de 4%". Por otra parte, Barreto informó que el Fondes está "tramitando una prenda sobre la maquinaria por US$ 15 millones".



"Se han dado garantías reales. El Fondes ha manejado otros criterios, pero con esto se ha dado por satisfecho para el repago de la deuda", agregó.



El directivo defendió la continuidad del proyecto productivo de fabricación de envases de vidrio, ya que "existe un mercado interno importante y estable y una demanda agregada de exportación".



Barreto informó que el mercado de exportación para Envidrio es muy amplio. "Solamente con un cliente como los vitivinicultores de Río Grande del Sur, que ya han estado un par de veces y se han interesado en el envase de vino, la planta no daría abasto", manifestó el gerente de la empresa.



Añadió que esos productores de vino compran el envase en una fábrica ubicada en San Pablo. "Es una mayor distancia que si lo compraran en Uruguay; por eso les interesó, saben que nuestros costos pueden ser menores", dijo Barreto.



Además, destacó las cualidades para producir que tiene Envidrio en la nueva etapa prevista. "Toda la gente que visita la planta queda maravillada; es de última generación con maquinaria nueva. Todos los sistemas son automáticos y la tecnología es de última generación", finalizó el gerente de la firma.

