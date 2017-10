Un grito de alarma para Europa.La Revolución de Octubre y la lectura rusa de MarxShock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libro

VIVIENDA

Multiplique por $1014,49: nueva escala de valores máximos para acceder a programas habitacionales

23.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - La Ministra de Vivienda, Eneida De León, anunció el aumento de los ingresos máximos de personas y núcleos familiares para acceder a programas habitacionales.

La nueva escala de valores máximos para acceder a programas habitacionales existentes considera ingresos de 40 unidades reajustables,UR, equivalentes a $40.579 para una persona, 60 UR, equivalentes a $60.869, para el caso de dos, 72 UR, $72.043, para núcleo familiar de tres miembros, 84 UR, $85.217, para cuatro y 96 UR, $87.391 para cinco o más, explicó la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, tras el Consejo de Ministros de este lunes 23 en la Torre Ejecutiva.

En el marco del anuncio, explicó que hasta ahora existía un tope de ingresos único de 60 UR, equivalentes hoy a casi 61.000 pesos, que no contemplaba la composición del núcleo familiar. "Ahora hacemos hincapié en el ingreso per cápita y no en un ingreso único", explicó la Ministra.