Mejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.La Revolución de Octubre y la lectura rusa de MarxShock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

VADE RETRO

El papa rechaza a embajador por ser masón

25.10.2017

VATICANO (Uypress) — Fiel a la doctrina católica, el papa Francisco rechazó a Johnny Ibrahim, propuesto como embajador ante la Santa Sede por Líbano, por sus antecedentes masones.

Johnny Ibrahim tendría vinculaciones con el Gran Oriente francés, una de las principales logias masónicas, de acuerdo a lo consignado por Infovaticana. Dicho extremo fue reconocido por el propio Ibrahim, que dice haber pertenecido a la masonería pero asegura ya no ser un miembro activo.

El asunto fue develado por Franca Giansoldati, del periódico italiano Il Messagero. Ibrahim se desempeña hasta el momento como cónsul general de Líbano en Los Ángeles. Se espera que el veto no afecte3 las fluidas relaciones entre el Vaticano y Líbano, país con una importante población cristiana, pero sí demuestra la rigidez de la Iglesia Católica frente a la masonería, considerada incompatible con sus fines.

Tiempo atrás la obediencia masónica aparejaba la excomunión 'latae sententiae' -literalmente pena (ya) impuesta-, en la que se incurre sin necesidad de proclamación alguna.

En la actualidad la pena no es tan severa. El Código de Derecho Canónico vigente, promulgado por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, señala en su canon 1374:

"Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho".

Los cambios con respecto al mismo asunto en el Código de 1917 son esencialmente dos: que la pena no es automática y que no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia.

En ámbitos de la Iglesia se temió por un posible acercamiento con la masonería y el levantamiento de las penas y condenas, luego de siglos de enfrentamientos.

Dice Infovaticana que el Cardenal Biffi, que participó en las reuniones de reforma del código, aprovechó una pausa para tomar café para comentarle al Santo Padre su alarma ante la posibilidad de levantar la condena a los masones. "Si Su Santidad levanta el veto canónico a la Masonería -vino a decir-, el próximo cónclave parecerá una tenida en una logia".

El rumor se volvió tan peligrosamente insistente que, un día antes de la entrada en vigor del nuevo código en 1983, el Cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente papa Benedicto XVI, hizo pública una aclaración exponiendo que el criterio de la Iglesia no ha cambiado en absoluto, y que si no se citaba expresamente la Masonería era solo para que se considerasen incluidas otras sociedades secretas. Los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, asegura la misiva, y los fieles que pertenezcan a obediencias masónicas no pueden acceder a la Comunión, no por estar excomulgados sino por hallarse en pecado mortal.

El premier libanés se mostró sorprendido por el rechazo pero le dijo al Pontífice que iba a resolver la cuestión "lo antes posible".

Oficialmente el Vaticano no ha dicho ni una palabra sobre el tema. Es la primera vez en décadas que la Santa Sede rechaza otorgar el plácet por ser masón a un embajador propuesto por uno de los países con los cuales mantiene relaciones diplomáticas.

El Papa Bergoglio habría recordado al primer ministro Saad Hariri, con quien mantuvo un coloquio muy cordial, acompañado por su familia, que la pertenencia a la masonería "es inconciliable con la fe cristiana". Informa Clarín.

Se sabe que el Pontífice es "profundamente hostil" a la masonería y que ha utilizado palabra muy duras contra esa organización.

Que se sepa, es la segunda vez que durante el pontificado de Francisco que la Santa Sede rechaza un nombramiento de embajador. En 2015 se produjo una larga y sorda refriega entre el Vaticano y el presidente de Francia, el socialista Francois Hollande, quién había pedido la designación del diplomático Laurent Stefanini como nuevo embajador de París. Stefanini era "declaradamente homosexual", según el Vaticano.