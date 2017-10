Mejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.La Revolución de Octubre y la lectura rusa de MarxShock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

A río revuelto...

División en Venezuela: Capriles se retira de Mesa opositora

25.10.2017

CARACAS (Uypress) — El exgobernador y dirigente opositor Henrique Capriles anunció su retiro de la Mesa de la Unidad Democrática “mientras siga estando el señor Henry Ramos Allup”, a quien criticó duramente.

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski, condenó fuertemente al líder del partido Acción Democrática, el expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, e informó su decisión de apartarse de la coalición Mesa de la Unidad Democrática mientras que el "adeco" siga en la alianza.

"Mientras siga estando en la MUD el señor Henry Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa mesa", dijo tajantemente el exgobernador del Estado Miranda. De acuerdo a la prensa venezolana, Capriles calificó a Ramos Allup de presunto opositor y lo sindicó como "interlocutor" del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

"A Ramos Allup se le metió en la cabeza que él podía ser candidato presidencial. Yo lo digo con claridad, porque es un secreto a voces. Ese es el candidato de Maduro. Siempre ha estado saboteando. Ahora se entienden muchas cosas del pasado. Se entiende por qué fracasó el referendo revocatorio", dijo Capriles Radonski durante una transmisión de streaming en sus redes sociales.

El militante de Primero Justicia responsabilizó al líder de Acción Democrática del fracaso de otros procesos, así como de la dilación de los debates en el Parlamento.

"Maduro encontró su oposición roja, que fue a arrodillarse, que traicionó a sus electores. Porque hay que decirlo: lo de ayer fue una traición a lo que se dijo el 16 de julio sobre la Constituyente", continuó el gobernador.

Capriles dijo que en su renuncia hablaba por él y no por su partido. La decisión la tomó en respuesta a los cuatro gobernadores electos por la oposición en que se juramentaron ante la Asamblea Constituyente presidida por Delcy Rodríguez. "Lo de ayer no fue una sorpresa, hay que decirlo clarito. Que no venga ahora Ramos Allup a lavarse las manos y autoexcluirlos o botarlos. En ese partido no se mueve un lápiz sino que el señor Ramos Allup autorice que se mueva algo. ¡Basta de mentirle a la gente!". Los cuatro gobernadores opositores fueron electos por el partido Acción Democrática, que preside Ramos Allup.

Por su parte, el presidente Maduro celebró la juramentación -calificada de "traición" y "engaño" desde filas opositoras- y convocó a trabajar juntos en pro del futuro de Venezuela.

La oposición, agrupada en la MUD, desconoce la victoria del chavismo en los comicios regionales del pasado 15 de octubre, alegando que el proceso fue "fraudulento", y por ello ha amenazado con denunciar los comicios ante las instituciones internacionales.

El oficialismo arrasó en esos comicios al ganar 18 gobernaciones, frente a cinco de la MUD - cuatro del partido Acción Democrática (AD) y uno de Primero Justicia (PJ, liderado por Capriles), que rechazó subordinarse a la Constituyente-.