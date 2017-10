Mejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.La Revolución de Octubre y la lectura rusa de MarxShock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

UPM

Vidalín: "No quiero que me llamen para saber qué tramite hay que hacer para poner un prostíbulo"

25.10.2017

DURAZNO (Uypress)- Vidalín dijo a Subrayado que está "deseando tener la buena noticia" de la instalación de la nueva planta en su departamento. "Mientras tanto estamos preparando gente y hemos constituido dos comisiones", contó.

La primera comisión es medioambiental "para darle la tranquilidad a los habitantes de nuestra región centro de que aquí no hay contaminación".

La segunda es "una comisión para estudiar el impacto social, porque sin duda lo va a tener".

"Yo no quiero que con UPM que me llamen para saber 'qué tramite tengo que hacer para poner un prostíbulo'. No, yo quiero que me llamen y me digan: 'qué trámite tengo que hacer para poner un centro educativo, para mejoras en la salud, para un club deportivo'", señaló.

jwl