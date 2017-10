Mejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.La Revolución de Octubre y la lectura rusa de MarxShock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

HABRÁ DIÁLOGO

Este miércoles se reúnen la Mutual y los jugadores

25.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Los futbolistas del movimiento Más Unidos que Nunca (MUQN) y la comisión directiva de la Mutual, tendrán una primera instancia de diálogo para intentar llegar a una solución al paro decretado por los jugadores el lunes de la semana pasada.

Según pudo saber El Observador, el expresidente José Mujica y Diego Lugano, quien arribó este martes al país, se reunieron para intentar buscar una solución al conflicto.

Mujica actúa como intermediario en el asunto a pedido del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez. Según informaron fuentes de la Asociación, los neutrales son optimistas de que la mediación consiga resultados positivos.

Una de las condiciones propuestas para llegar a un acuerdo es que la Mutual retire la denuncia penal formulada en abril contra cinco jugadores. "Si quieren un diálogo se tienen que dar las condiciones para ese diálogo. Mínimo para tener un diálogo, no deberíamos estar denunciados. Eso lo queremos dejar claro, nosotros nunca estuvimos cerrados al diálogo. La situación no cambia por nosotros", dijo el lunes el capitán de Defensor Sporting, Andrés Lamas, a Derechos Exclusivos que se emite por AM 1050.

Lamas se refirió así a la denuncia penal que presentó la Mutual en febrero de este año contra cinco representantes de MUQN: Diego Scotti, Santiago López, Michael Etulain, Pablo Castro y Matías Pérez.

Dicha denuncia penal se realizó sin antes recurrir al estatuto de la Mutual que en su artículo 60 prevé tres tipos de sanciones que puede adoptar la comisión directiva: amonestaciones, sanciones y hasta expulsiones del gremio. La Mutual denunció penalmente a estos asociados acusándolos de estafa al recabar las firmas mediante supuestos engaños a los futbolistas profesionales de los planteles del medio local.

Esta es una de las razones por las cuales los jugadores afirman que la directiva de la Mutual no estuvo abierta al diálogo en los últimos 11 meses.

La otra es que, en los hechos, les negaron la asamblea de febrero de este año fijándola fuera de plazo y que en abril no les fijaron una aduciendo como respuesta que primero se iba a esperar que se expidiera el Ministerio de Educación y Cultura al que MUQN denunció una serie de irregularidades en febrero.

La última razón para hacer esa afirmación es que Saravia no se presentó a una reunión de mediación que ofreció el PIT-CNT en junio porque iban a participar de la misma Santiago López y Agustín Lucas que al quedarse sin equipo ya habían dejado de ser socios activos de la Mutual.

Otra de los posibilidades latentes en la negociación es que se llame a elecciones anticipadas en la Mutual, lo cual ya fue tratado puertas adentro de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, que el jueves pasado se reunió por separado con ambas partes.

En ese entonces, según consta en la versión taquigráfica a la que tuvo acceso El Observador, el diputado Luis Gallo dijo: "Si bien cada vez que los escucho me convenzo más de que no hay posibilidad, creo que hay una que hasta ahora no se ha manejado: el artículo 66, sobre reforma estatutaria. Se puede poner en marcha el artículo 66 con el 20% de los asociados citando a una asamblea extraordinaria con el fin de modificar los estatutos, y se pueden cambiar; hay que citarla 15 días antes y publicar. Esta es una posibilidad que existe para cambiar a las autoridades, adelantar un acto eleccionario o lo que fuera. Se puede modificar el estatuto. La pregunta que le hago al doctor es si esto es así o es una interpretación equivocada mía".

Como respuesta, Eduardo Sassón, uno de los asesores letrados de la Mutual, afirmó: "Obviamente, podría modificarse el estatuto. Lo que habría que discutir desde el punto de vista jurídico, desde la imparcialidad y con honestidad intelectual, es la retroactividad que podrían tener los derechos ya generados, como por ejemplo un acto eleccionario. Habría que ver si la retroactividad permite desconocer un acto eleccionario que ya está generando efectos a futuro y estuvo establecido por un plazo".

La mediación de Mujica parece ganar terreno sobre lo actuado por la Comisión de Deporte de la cámara baja a la que la Mutual presentó un protocolo de acción cuya primera condición era el levantamiento del paro.

"Cualquier forma de trabajo en conjunto lo primero que tiene que contemplar es la fijación de la asamblea, y eventualmente habrá que trabajar para que se desarrolle con absoluta normalidad y en base a nuestras exigencias, porque ya llegó el momento de que se tomen en cuenta nuestras exigencias de una vez", había dicho a Referí el sábado el integrante de MUQN, Juan Silva Cerón.

Los jugadores quieren esa asamblea para que se vote la remoción de Saravia y el resto de la comisión directiva.

