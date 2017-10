¿Ha muerto el peronismo?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.Shock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangrePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

Julio De Vido

El ocaso del “cajero de los Kirchner”

26.10.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — Luego de disfrutar de 684 días de inmunidad parlamentaria, Julio De Vido perdió sus fueros este miércoles y se entregó a la Justicia.

La Cámara de Diputados argentina votó el desafuero del ex superministro por 176 votos a favor en 178 presentes. No estuvieron presentes sus antiguos aliados del Frente para la Victoria de Cristina Kirchner, y nadie lo defendió; ni la exmandataria, que entre los once tuits que envió hoy no dedicó ninguno a quien fuera definido por la diputada Elisa Carrió como el "cajero de los Kirchner".

Una hora después de votarse su desafuero De Vido se presentó en los tribunales de la avenida Comodor Py, de forma de evitar ser detenido en su casa.

Al ingresar al Juzgado dijo: "Mándenle champagne a la doctora Carrió". El mensaje irónico de De Vido para Carrió fue a propósito de que la semana pasada la líder de la Coalición Cívica había celebrado el pedido de detención con la frase: "¡Qué caviar, qué champagne!".

En Tribunales fue llevado al despacho del juez Federal Luis Rodríguez, quien lo notificó de su detención en la causa en la que se investiga la malversación de fondos por $ 26.000 millones vinculados a la reconversión de la mina de carbón de Río Turbio.

En ese mismo despacho, se le notificó el procesamiento, embargo y prisión preventiva en el marco de otra causa, la que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado.

Del Juzgado fue trasladado en un móvil del Servicio Penitenciario Federal a la cárcel de Ezeiza, donde se le realizará un chequeo médico porque sufre de diabetes y es insulino dependiente. Es posible que continúe preso en esa misma unidad porque tiene un servicio hospitalario más completo que el de la cárcel de Marcos Paz, informó Clarín.

Descripto por Elisa Carrió como "el cajero de los Kirchner", el ex funcionario dominó la obra pública, la energía, el transporte y hasta los negocios con Venezuela durante los 12 años de las administraciones kirchneristas.

La detención revela según algunos el derrumbe del escudo protector del que gozaba en la Justicia Federal, ya que incluso cuando Cristina Kirchner ya estaba desfilando por los juzgados él seguía si ser involucrado. Sin embargo, su caída comenzó a precipitarse cuando sus propios compañeros de bancada decidieron sacarle la escalera y dejarlo colgado del pincel, al no participar en la sesión que trató el desafuero con el argumento de "no ser parte de la persecución de opositores".

El desafuero se aprobó por 176 votos a favor (Cambiemos, massismo, Justicialista, FAP, misioneros, santiagueños e izquierda, entre otros) y la solitaria abstención de Juan Pereyra, un aliado habitual del kirchnerismo.

Por decisión orgánica, los únicos bloques ausentes fueron los del Frente para la Victoria y el del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita).

Por su baja, el FpV queda ahora con 69 miembros. Su lugar no puede ser ocupado por un suplente porque no renunció y sigue siendo diputado, aunque se encuentra suspendido y no cobre su sueldo.

(Ficha carcelaria)





