¿Votos o Armas?

William Marino

26.10.2017

"El gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes".

Esto es lo que está en el llamamiento enviado al Parlamento español. Esa España que se dice que tiene un presidente, cuando en si es un reino, pues tiene un rey impuesto, como un último deseo del dictador Francisco Franco, el mismo que avasallo los intentos autonomistas, republicanos e independentistas como consecuencia de su triunfo en la Guerra Civil española. Lo dice hoy la derecha española: no podemos aceptar el desmembramiento de España. Cuando la derecha europea, incluida España desmembró a Yugoslavia, enviaron tropas para atomizar ese país. El derechista Mariano Rajoy, dice que España es un país democrático y entonces ¿porque es un reinado, donde la ley nada puede decir, al rey y los suyos, salvo que pases muchísimos años, cuando esa realeza estafa al pueblo español? España es una democracia ¿lo será? Cuando un pueblo como el Catalán, quiere manifestarse de manera pacífica, mediante elecciones se les dice NO, si tu quieres votar, "YO presidente-rey", te envió la guardia civil y la policía nacional. La envió nomas, dieron palo a diestra y siniestra, a jóvenes, hombres y mujeres, no hubo ni el menor respecto a las personas de edad. Esa es la derecha, que linda con el franquismo, que lidera Rajoy, con mayoría en el parlamento español.

El tema de Catalunya, no comenzó ayer, tampoco comenzó con la muerte de fascista Franco, comenzó hace más de 200 años. El primer intento, fue durante la primera República el 5 de marzo de 1873, cuando se declara el Estado Catalán Federado con la República Española, el mismo estuvo encabezado por José García Viñas y Paul Brousse. José García (1848-1931) era un medico anarquista, amigo de Bakunin, mientras que Paul Brousse (1844-1912), medico, de origen francés, fundador de la primera internacional socialista, participante del levantamiento de la Comuna de Paris, por tal motivo fue expulsado de Francia y se refugió en España. Esta primera declaración de independencia de Catalunya duro pocos días, aunque la misma se mantuvo en el interior de Catalunya donde será ahogada en sangre por el ejército. La última batalla se libro en enero de 1874.

El siguiente intento será liderado por Francesc Macia (1859-1933) el 14 de abril 1931, que proclamara el Estado Catalán en la República Federal de España. Macia fue un militar de carrera, que abandono para dedicarse a la política en 1912. Durante la dictadura de Primo de Rivera se exilio en Francia, desde donde intento invadir España, con un "ejercito" para liberar su Catalunya querida. Fue detenido por el ejército francés.

El tercer intento fue el 6 de octubre de 1934, donde se proclama la independencia del estado Catalán dentro de la "República Federal Española". Fue proclamada por el Presidente de la Generalitat Catalana, Lluis Companys (1882-1940), abogado de profesión, luego de muchas idas y venidas, con la aprobación del parlamento Catalán de una Reforma Agraria y de la Ley de Contratos de Cultivos en 1935, será detenido y juzgado, por el gobierno derechista (CEDA) de Jose Maria Gil, que lo condena a 30 años de prisión. En 1936, con el triunfo de Frente Popular, será puesto en libertad. Con Franco como triunfante de la guerra, Companys se refugia en Francia, en agosto de 1940, es detenido por la Gestapo y enviado a España, donde días después será fusilado por el franquismo.

Este es el cuarto intento, que el pueblo Catalán, intenta independizarse del centralismo Español, las manifestaciones y votaciones llevadas a cabo en forma pacífica tienen una contestación, por parte del gobierno central español, amenazante. Al mejor estilo del franquismo, Pablo Casado habla por el gobierno de Rajoy y dice que "Puigdemont podría terminar como Lluis Companys", o sea preso y fusilado. El derechista M. Rajoy, presidente en el Reino de España, dice en un documento que envía a las Cortes: "que se darán instrucciones directas y de obligado cumplimiento a la policía Catalana, el ejecutivo podrá o no acordar con ella, aunque enviara la Policía Nacional y la Guardia Civil a toda Catalunya, para reforzar a los Mossos". También dice que "se tomara el control de las telecomunicaciones y servicios digitales junto a todas las actividades relativas a las tecnologías de la información. La TV y la radio Catalana se deben de atener a los comunicados del Gobierno Nacional". Sobre esto último, periodistas independientes acusaron al Gobierno de Rajoy, de no difundir el 1 de octubre lo que realmente sucedía en Catalunya. La realidad se sigue deformando por parte de ese gobierno español en manos, hoy de los PP y el PSOE.

Hoy más que nunca esta sobre el tapete el tema de cómo informan y comunican los grandes medios de comunicación, en una pelea que en el mundo de la economía dominan por un lado el Rey-Rajoy y por el otro los capitales de Catalunya. Los primeros tienen todo el apoyo de la derecha más recalcitrante, más "fascista" de la Comunidad Europea. Los seguidores del Rey-Rajoy, son los que alientan a que las empresas con domicilio en Catalunya se retiren de esa parte de España. Ellos saben que con eso están jugando con fuego, pues a largo plazo, eso afectara a los españoles, pues a las empresas les da lo mismo un país que otro.

Catalunya ya es un serio problema Europeo, muy difícil de resolver sin derramamiento de sangre. No solo las Comunidades españolas miran y observan el desarrollo de los acontecimientos, el mundo también.