Cumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta Departamental

Juan Raúl Ferreira

26.10.2017

Hoy, jueves 26 de octubre de 2017, es el primer cumpleaños de mamá que no paso con ella.

Pudo haber sido el del 77 cuando se blanqueó (era pre computadoras) que mi pasaporte hacía años había sido cancelado por el Presidente Bordaberry y el Canciller Blanco. Nadie se enteró hasta que vencieron. Luego obtuve un documento de refugiado de EEUU ( pobre Donald Trump, si supiera... no hay riesgo, nunca se va a enterar): y ahí volví a viajar por el mundo con la ayuda (igual que el viejo) de gobiernos amigos, pero siempre entrando y saliendo de EEUU con sus propios documentos.

Así fue que en el 1978 no pude ir a Londres a pasar con ellos y pasé la Navidad en la Casa del Rev Joe Eldridge, en Knoxville Tennessee. Pero antes, el 26 de octubre, fecha de su cumpleaños, los viejos viajaron a Washington y festejamos el cumpleaños juntos. Primera vez, repito en 64 años que no no nos damos un abrazo y un beso en su cumple.

En ese estado de espíritu es que me entero que la Junta Departamental de Montevideo, con el respaldo de todos los lemas legales y reales decide dedicar hoy, su media hora previa en su homenaje, ocasión en la que hablarán un blanco (Concertación), un Colorado (Concertación) y un trenteamplista. Todo el espectro político representado en el legislativo comunal,

Estoy Feliz.

Cómo no habría de estarlo ante un acto de Justicia de esta dimensión. Y además, que en lo personal me llegue tan hondo. La madre es la misma para todos los mortales: la mejor, las más querida, la insustituible.

En este caso mamá fue además mi compañera de exilio. La que acompañó an las noches y madrugadas de mayo en Buenos Aires, cuando tras conseguirle refugio temporal en la ONU a papá. veíamos amanecer en las calles de una desierta Buenos Aires. Una noche la pasamos en un Hotel, otras caminando, otras en el departamento de Alfonsín. ¿que no compartimos con mamá?

Yo me alegro mucho de que sea hoy. Más allá de que mamá murió en diciembre, mal momento para lograr la atención de la gente. Pero sobretodo porque es su su cumpleaños, no el aniversario de su muerte. Es un modo de decir celebramos su vida, no su muerte. O por lo menos así me lo tomo yo.

"Celebrar la Vida" como dijo este Papa tan Latinoamericano, tan Patria Grande que es Francisco, cuando le beatificación de mi entrañable amigo Mons. Romero: "Celebrar su vida, no su asesinato por odio a la Fe. Celebrar el amor y no el odio."

Ese eso recuerdo que nos dejó mamá. Vivió en plenitud, si no física, anímica y en lucidez hasta su último minuto. Cuando a fines de noviembre del año pasado la internaron sabía que se moría. Se despidió de hijos y nietos. Hubo un momento que pidió quedar solas con mi hija y cuando esta salió de la habitación de IMPASA me dijo "hace mucho que no me sentía tan cerca de Dios." El Cardenal, su viejo amigo le dio los últimos Sacramentos (era muy Católica, a lo moderno, pero muy Católica) abrió sus ojos que creíamos había cerrado para siempre, le dio la mano y le dijo "Muchas Gracias Daniel." y los cerró para no volverlos a abrir.

Pero así se fue. Lo importante es recordar mientras que estuvo entre nosotros. Fue el sostén de la familia, en el exilio y en Montevideo, durante las horas más trágicas. Nunca quiso, le molestaba, jugar a un perfil alto. Cuando en el 71 la multitud congregada en Rivera y Soca coreaba "SUANA; PRIMERA DAMA" , se bajó del estrado y se fue a un bar. Cuando hubo un debate entre esposas de candidatos en esa misma campaña, no quiso ir diciendo " el Candidato es mi marido, no yo." Pero no era para jugar en segunda división.

Wilson era impensable sin mamá al lado. En el entierro de Wilson "Polilla" García Costa con mamá adelante después de estar sin dormir cuatro noches y haber hecho caminando el trayecto del Palacio Legislativo al cementerio del Buceo tras la cureña, Polilla dijo " No es posible entender uno sin el otro, son anverso y reverso de una misma moneda."

Hubo en el exilio momentos trágicos, si los habrá vivido, y no es que no los haya sufrido.... Pero fue la que nos mantuvo en pie...

Se fue con la austeridad de quienes vivieron una vida plena y sencilla. Si hubiera visto aquella multitud no lo hubiera creído. Rodeado del afecto y la admiración de gente de todos los pelos. Prácticamente, todos los Ex Presidentes de diversos Partidos. Fundamentalmente de los Partidos adversarios de Wilson en vida. Y gente que ni importaba de donde venía ni a donde iba, pero su vida había pasado por la de aquella mujer simple, buena madre , excelente y madre adoptiva de cuanta mujer conoció en el exilio con su marido desparecido o preso.

Roy Berrocal en su libro de historia para jóvenes "el País de las Cercanías" con asesoramiento de Rila y Caetano escribe una anécdota muy reveladora. El lugar donde ocurrió el hecho era en ese momento parte de la pista de aterrizaje de El Jagüel en Punta del Este. En ese lugar EXACTO hoy se erige un monolito recordatorio. La dictadura debutaba, los mecanismos de control eran más artesanales. Pero mamá quiso acompañar a papá en la clandestinidad y el escape.

Allí, donde hoy está el monumento, mamá subió al piso de una avioneta en movimiento que declaraba no llevar pasajeros en el piso del asiento trasero. Encima se tiró Wilson quien al constatar que mamá se había lastimado le dijo "no podrás negar que no he te he dado una vida aburrida."

La extraño todos los días. Pero no siento el vació de su ausencia, sino que estos recuerdos inagotables, me llenan el alma día a día.

Dr. Juan Raúl Ferreira