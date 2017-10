Cumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?¿Ha muerto el peronismo?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.Shock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de Renovación

Fabricio Cerna Salazar

26.10.2017

El hashtag #PerúPaísDeVioladores lleva casi tres días como trending topic en Twitter después que una joven denunció haber sido violada durante su labor como voluntaria en el censo nacional.

El enfrentamiento es constante entre quienes lo utilizan para manosear la herida de un país que no protege a sus mujeres y niños frente a quienes, indignados, piden detener la vorágine que generaliza a toda la sociedad peruana por el mismo hecho. ¿Somos los peruanos un país de violadores?





Durante la mañana del domingo 22 de octubre las calles de Lima y del resto del país fueron apoderadas por una sensación de calma inhabitual. Jael llevaba en la mano un conjunto de cédulas y un lápiz de carbón con los que tocaría cada puerta de su zona designada durante el Censo Nacional. Jael haría esto como un acto de civismo igual que los otros 600 mil voluntarios quienes, no se alimentarían de manera adecuada pues, recibirían el simbólico pago de 50 soles (15 dólares americanos) por toda la jornada. Sin embargo, esa mujer de 33 años tocaría solo una puerta más cerca de las 11:30 a. m. antes que un tirón brusco la introdujera dentro de la guarida de su violador en el Asentamiento Humano Edilberto Ramos en Villa El Salvador.



Llamo ficticiamente como Jael a la joven de iniciales J.L.V.V.R. quien fue ultrajada en la fiesta del censo y escribo esta columna con el terror que me genera la idea de colaborar en la errónea figura de un país deforme.



LA TORPEZA ESTRATÉGICA

A lo largo de aquel día, una serie de denuncias pusieron en jaque la validez de esta investigación poblacional que ejecutó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tras diez años del último censo. Se cuestionó la falta de estrategia por quienes no fueron censados. Se cuestionó la escasez de empadronadores. Se cuestionó la juventud de los voluntarios. Se cuestionó el pliego de preguntas por ser ambiguas, obvias y extrañas. Se cuestionó la necesidad de ofrecer a empresas privadas espacios publicitarios en las prendas de los voluntarios, en los stickers de reconocimiento, en los gorros de protección solar, etc. Se cuestionó que el mayor espacio publicitario haya sido entregado (bajo un convenio por el auspicio) a una universidad propiedad de un excandidato a la presidencia de la República (convenio firmado por 17 universidades más). Se cuestionó a las autoridades del gobierno quienes acudieron como voluntarios a censar (ejercitando su sonrisa cuarto menguante para la foto). Se cuestionó la relativa orden de inamovilidad. Se cuestionó el censo. Se cuestionó el país. Lo anterior, en conjunto, ocasionó la renuncia del titular a cargo del INEI dejando al 2% de la población sin censar (según fuentes oficiales), aunque se especula que podría ser alrededor del 10%.



MÁS CIFRAS OFICIALES

Sin embargo, lo crítico es lo que dejó el censo entre los peruanos: la alerta colectiva (no psicosis) frente a nuestras cifras como país: Perú ocupa el segundo lugar en Sudamérica con más casos de violaciones, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entonces, en ese punto los peruanos hemos entendido que las noticias sobre mujeres manipuladas, violadas, abusadas, golpeadas o asesinadas, son aisladas. Sí. Noticias aisladas no porque estos delitos de violencia sexual no ocurran, sino porque no se dan a conocer en la magnitud real, porque no se denuncia, porque se silencia, porque encubren.

No hemos caído en cuenta de ello hasta que #PerúPaísDeVioladores ha generado tal enfrentamiento y puesto en evidencia los datos que nos carcomen como sociedad: en el año 2016 se registraron 13 mil 653 casos de delitos de violación de la libertad sexual. Lo peor viene aquí: desde enero a agosto de 2017 se han registrado 14 mil 961 casos. Es decir, registramos más de 60 delitos de violencia sexual diariamente tal como lo informó la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público de Perú.



¿Qué hacemos los peruanos como sociedad? Los resultados arrojados por la encuestadora Ipsos en una investigación realizada este mismo mes avergonzarían a cualquiera. "Si un hombre maltrata físicamente a una mujer, luego ella vuelve con él, y él vuelve a pegar, ¿de quién es la culpa?": el 86% cree que cuando una mujer es agredida más de una vez por su pareja, ella es la culpable. Y no solo eso: el 10% de los encuestados cree que el maltrato a una mujer es justificado cuando existe infidelidad.



El tema trae a colación una serie de cuestionamientos adicionales. El hecho de que la pena máxima para delitos de violación es de 8 años (si es que no existen agravantes). También el proceso de prueba de una violación es largo, tedioso y hasta denigrante (hablemos también de la cantidad de casos que no pueden ser probados judicialmente). ¿Hasta cuándo el aborto será un delito? Según cifras del propio INEI el 70% de mujeres en el Perú han sufrido algún tipo de agresión (física, sexual, psicológica) y el embarazo adolescente es de 13% y 20% en zonas rurales. ¿Están obligadas las niñas violadas a dar a luz a un hijo? ¿Hasta cuándo nuestras niñas no tendrán acceso igualitario a la educación?



"A la fuerza, si hubiera gritado. (...) hubieran salido los vecinos", dijo el violador cuando fue alcanzado por la prensa al llegar a la comisaría. Sí, todo esto ha generado una conmoción social generalizada, pero qué podemos esperar si es que, por ejemplo, quien fuese hasta hace unos días la Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Maritza García, sostuvo que "la mujer le da oportunidad al varón para que cometa el feminicidio".



#NoEsPerúPaísDeVioladores, pero no hacemos mucho por cambiar el rumbo.

Fabricio Cerna Salazar (Trujillo, Perú) es periodista especializado en temas de análisis coyuntural latinoamericano. Artículos de su autoría han aparecido en medios como El Comercio de Perú, la revista Cultura Errante y el diario El Mundo de México. Es corresponsal de América del Sur para el portal informativo Hemisferio Zero y columnista de la Agencia Uruguaya de Noticias.