Bitácora. Año XVI, Nro. 708: China, ese lejano país del que dependemos todos

28.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 30 titulando en su portada: 'China, ese lejano país del que dependemos todos'.

Escriben en este número:

Jonathan Cook, Vanessa Dourado, Daniel Escribano, Claudio Fuentes Saavedra, Esteban Ierardo, Alejandro Nadal, Mario Osava, Claudia Piñeiro; Javier Pérez Royo, Manuel Sutherland, Tiempo Argentino, Mario Juan Valdés Navia, Esteban Valenti



China, ese lejano país del que dependemos todos

Por Esteban Valenti



Si a usted no le interesa el país donde vive la mayor cantidad de personas del planeta, 1.380 millones, del que depende un tercio de todo el crecimiento de la producción mundial, donde la renta per capita anual tuvo un incremento anual del 7% y que desde el 2008 a la fecha, luego de la crisis mundial siguió creciendo a un promedio del 7.2% anual y desde el 2012 a la fecha los gastos en investigación crecieron un 52% y la solicitud de patentes aumentó un 70% y la pobreza de redujo a la mitad en 5 años, no se ocupe de China y del XIX Congreso del Partido Comunista Chino (PCC). Ah, y del principal cliente de los productos uruguayos y nuestro principal socio comercial...







Cataluña: un "solo" sin "pueblo"

Por Daniel Escribano



Una de las características de la historia y de la historiografía catalanas de la época franquista (1939-1977) es la fuerte influencia que ejerce en ellas la historia y el legado del PSUC. Ello se debe a que éste fue el partido mayoritario de la oposición antifranquista, en una sociedad donde ésta, a diferencia de lo ocurrido en la mayor parte del resto del Estado español, era mayoritaria. En el aspecto estrictamente historiográfico, gran parte de los propios historiadores tienen pasado militante en dicho partido, cualquiera que haya sido su evolución posterior, lo que a menudo conduce a que las propias interpretaciones historiográficas tienden a coincidir con las posiciones mantenidas a la sazón por aquel partido, difuminándose así la demarcación entre análisis histórico y preferencia política. Por otra parte, la autorictas de dicho partido en la cultura política catalana es tan fuerte que incluso sectores procedentes de otras tradiciones políticas a menudo apelan a ella para legitimar alguna de sus propias posiciones políticas.







Triunfo cultural, ¿derrota electoral? Los dilemas del progresismo en Chile

Por Claudio Fuentes Saavedra



La evidente fragmentación del progresismo chileno con miras a las elecciones del próximo 19 de noviembre resulta verdaderamente paradójica. El panorama se produce después de cuatro años de gobierno de Michelle Bachelet, quien conquistó por segunda vez la presidencia en el año 2013 con el programa más progresista jamás escrito e imaginado por una coalición de centroizquierda desde el retorno a la democracia en 1990. Esa segunda victoria se produjo luego de que los cuatro partidos integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia (Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, y Partido Radical Socialdemócrata) incluyeran en su coalición al Partido Comunista. Se estableció así la Nueva Mayoría. El triunfo en las urnas hacía prever un gobierno que avanzaría significativamente en una agenda progresista. Obtuvieron 20 de 28 senadores (53%) y 67 de 120 diputados (56%). Sumando a los independientes de izquierda, la cifra quedaba en 55% y 58% respectivamente. En tanto, Michelle Bachelet obtuvo un 46,7% en primera vuelta, y un contundente 62% en segunda vuelta.









Venezuela: ¿Por qué volvió a ganar el chavismo?

Por Manuel Sutherland



El pasado domingo 15 de octubre fue un día muy especial en Venezuela. Contra casi todos los pronósticos, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo un triunfo holgado en las elecciones para gobernadores y dejó a la oposición contra las cuerdas. En el medio de la crisis económica más fuerte en la historia moderna del país, el gobierno pudo asestar un duro golpe a la moral de la oposición que aseguraba representar al 85% del electorado y obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en juego. Completamente atónitos, gobiernos de Estados Unidos, España, Argentina y de otros países hostiles al chavismo, declararon írrita la elección y victimizaron a los vencidos. Cabría preguntarse cómo, por qué y cuándo se gestó una derrota tan inesperada por la «comunidad internacional» antichavista y cuáles son las perspectivas para un futuro inmediato que se torna aciago para quienes enfrentan al gobierno.







Economía mundial: estabilidad y volatilidad financiera

Por Alejandro Nadal



El médico de cabecera de la economía mundial es curioso. En la última consulta le dijo al paciente: "Mire usted, por el momento no tiene problemas serios. Pero sus coronarias no están bien y más vale que se prepare para el infarto masivo al miocardio que va a sufrir con toda seguridad".







Cuba: El socialismo en las visiones contrapuestas de Medardo Vitier y Fernando Lles

Por Mario Juan Valdés Navia



Umbral: el minorismo matancero en el contexto de la crisis de la Primera República burguesa

Entre los desafíos actuales de la historiografía cubana se halla la necesidad de ampliar los estudios relativos a la historia cultural del período de la República Burguesa, especialmente aquella que se dedica al estudio de las instituciones y de las ideas en contextos del llamado "interior del país", allende los tradicionales puntos de vista metropolitanos que hacen del espacio cultural habanero el escenario por excelencia de los grandes acontecimientos y procesos de la historia nacional.







Las verdaderas razones por las que Trump abandona la UNESCO

Por Jonathan Cook



Mondoweiss

Traducción: María Landi.

A primera vista la decisión tomada la semana pasada por el gobierno de Trump, seguida inmediatamente por Israel, de abandonar la agencia cultural de Naciones Unidas parece extraña. ¿Por qué penalizar a un organismo que fomenta el agua potable, la alfabetización, la preservación del patrimonio y los derechos de las mujeres?







Elecciones en Argentina. "Cambiemos" ganó la elección y se prepara para encarar una etapa de drásticas reformas

Tiempo Argentino



Se impuso en 15 distritos, arrasó en la Capital Federal, y revirtió por una diferencia de 4 puntos la derrota que había sufrido en las PASO en la provincia de Buenos Aires.







Eduardo Galeano, un cazador de historias escondidas

Por Vanessa Dourado



Rebelión

América Latina y sus historias más profundas y sentidas por los cuerpos y por las almas de sus habitantes. Sin dudas este es el tema central en el trabajo del escritor uruguayo Eduardo Galeano.







Corrupción sistémica, muy difícil de condenar en Brasil

Análisis de Mario Osava



RÍO DE JANEIRO, 20 oct 2017 (IPS) - "No hay pruebas", arguyen casi a coro los legisladores, ministros y el mismo presidente Michel Temer ante las denuncias de corrupción que se multiplicaron en Brasil y ya involucraron a centenares de políticos y empresarios.







Contextualizando la crisis en Cataluña

Por Javier Pérez Royo



Sin la STC 31/2010 no se habría producido la deriva independentista en el nacionalismo autonomista catalán y no se habrían producido ni el referéndum del 9-N ni el referéndum del 1-0, que en realidad son el mismo, aunque con algunas diferencias. Esto parece que ya no lo discute nadie.







Hannah Arendt leída a través del psicoanálisis

Por Esteban Ierardo



Laura Arias utiliza principios freudianos y lacanianos para interpretar nociones de la teórica política alemana.

En todo tiempo, el mal proyecta su sombra y su enigma. En El pensar, el deseo y el goce: más allá de Hannah Arendt. La subjetividad desmedida, desde una visión psicoanalítica, Laura Arias traza puentes de encuentros y desencuentros entre Arendt y el inconsciente, el deseo y el goce que dimanan de las perspectivas freudiana y lacaniana. Senderos analíticos por los que "retomamos la noción arendtiana de 'banalidad del mal', tratando de articularla con 'la pulsión de muerte' freudiana y con el goce lacaniano".







Argentina: ¿Quién mató a Santiago Maldonado? En el pantano.

Por Claudia Piñero



Hay un muerto. Aparece un muerto en el río Chubut. Allí donde algunos temíamos que hubiera un muerto. Hasta ahí la certeza. Estamos en estado de incertidumbre. Nos piden que esperemos. Nos piden prudencia ante el horror. Nos hablan de paciencia. Palabras casi obscenas ante una muerte en la que podría estar involucrada una fuerza del Estado y por la que esperamos respuestas desde hace 78 días.