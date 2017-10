Un circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?¿Ha muerto el peronismo?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.Shock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?La política no debe convivir con la opacidadRoberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle Pou

Puigdemont en el Parlamento/captura

Cataluña: el Parlament discute constituir una república en forma de “Estado independiente”

27.10.2017

BARCELONA (Uypress) — Está sesionando el Parlament catalán y desde Junts pel Sí y la CUP parecen estar echados los dados y requerirán "al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Sus peticiones están desarrolladas en 17 puntos.

Mientras el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha solicitado esta mañana al Senado su autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución y de esa manera intervenir Cataluña, ante lo que considera "un proceso continuado de decisiones antidemocráticas" en esta comunidad autónoma, en el Parlament catalán se discute "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum" y "declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república".

La mesa del Parlament ha admitido a trámite las propuestas presentadas, informa El Mundo. Ello pese a que los letrados de la cámara autonómica habían advertido a la Mesa de que no podía admitir a trámite la resolución de JxS y la CUP para declarar un Estado independiente, ni ninguna otra que desarrolle las leyes de referéndum y de transitoriedad, porque vulneran las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El documento del bloque independentista recoge la declaración de independencia que los diputados de JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre, una declaración que nunca entró en vigor porque el presidente catalán, Carles Puigdemont, la dejó en suspenso.

Ciudadanos, PSC y PPC no participarán en la votación en el Parlament de la propuesta, según han anunciado los líderes de esos partidos antes de iniciarse la segunda sesión del pleno. "Ayer hablaba de evitar un error espectacular. Como es la propuesta de JxS y la CUP. Abandonaremos el hemiciclo para no apoyarlo", ha tuiteado el líder socialista, Miquel Iceta.

En tanto en Madrid, en un discurso de media hora ante el Senado, Rajoy sostuvo que "se ha pisoteado la ley, el Estado de derecho y el respeto a las minorías". "En Cataluña se ha pretendido ignorar las leyes, desconocerlas, derogarlas, incumplirlas, cualquier término vale. Se reconoce y se afirma que es así. Se ha aprobado una nueva legalidad sin competencia alguna para hacerlo", acusó.

Afirmó que frente a esa situación el "Gobierno no puede asistir impertérrito, como si aquí no hubiera pasado nada".

A renglón seguido sintetizó las medidas que desea aplicar, empezando por el cese del president y del Gobierno catalán.

A su turno, según informa El País de Madrid, llamó a prestar oídos a la propuesta de su sector y le pidió "por favor", a Rajoy que admitiera la enmienda socialista que contempla dejar en suspenso la activación del 155 si se convocan elecciones en Cataluña. "Si nos atenemos al minuto y resultado, todo es reversible, ¿por qué no? ¿qué perdemos? ¿quién sabe si no un día nos arrepentiremos?", advirtió. Fuentes del PP ya señalaron que no la veían viable, pero poco después del mediodía el propio Gil ha retirado la enmienda ante las noticias que llegaban del Parlament. El portavoz socialista leyó la propuesta de Junts Pel Sí y concluyó: "Esta es la respuesta a nuestra oferta de diálogo hasta el último minuto". Y anunció la decisión socialista de renunciar a una última salida de emergencia a la crisis, "ante el portazo de Junt Pel Sí".

Los 17 puntos de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP

1. "Promulgar los decretos necesarios para la expedición a la ciudadanía catalana de documentación acreditativa de la nacionalidad catalana"

2. "Establecer la regulación del proceso para la adquisición de la nacionalidad catalana"

3. "Impulsar un tratado de doble nacionalidad con el Gobierno de España"

4. "Dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación y aplicación del derecho local, autonómico y estatal con la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república"

5. "Dictar los decretos precisos para la recuperación de las normas anteriores a las suspensiones o anulaciones llevadas a cabo por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales"

6. "Promover, ante todos los Estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana"

7. "Establecer los tratados internacionales"

8. "Establecer el régimen de integración de los funcionarios que trabajan para el Gobierno que prestaban servicios en la administración general catalana, administración local, universidades, administración de justicia, administración institucional o funcionarios catalanes que presenten servicios fuera de Cataluña"

9. "Poner en conocimiento del Parlament de una lista de contratos, convenios y acuerdos que serán subrogados por la república catalana"

10. "Impulsar un acuerdo con el Gobierno para integrar el personal y subrogar contratos"

11. "Adoptar medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal, la seguridad social, aduanera y catastral en el periodo de traspaso entre administraciones para asegurar el servicio público"

12. "Promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación de un banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva"

13. "Promover actuaciones legislativas para la creación del Banco de Cataluña con las funciones de banco central, que ha de velar por la estabilidad del sistema financiero"

14. "Promover las actuaciones legislativas para la creación del resto de autoridades reguladoras"

15. "Abrir un periodo de negociaciones con el Estado español para determinar la sucesión del estado catalán mediante un acuerdo en derechos y obligaciones de carácter económico asumidos por el reino de España"

16. "Elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español radicados en Cataluña para hacer efectiva la sucesión en su titularidad"

17. "Elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluña abriendo un periodo de negociación"