Somos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?¿Ha muerto el peronismo?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéMás allá del matrimonio gayUn grito de alarma para Europa.Shock de transparencia y controlEl caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?Roberto Cataldo, el guardián del libroLuis Lacalle Pou

Inicio | Política Te encuentras en:

“MUY TRANQUILO”

Denuncia penal: Bascou dijo “que será el mejor camino para allanar y tratar de esclarecer” el tema

28.10.2017

MERCEDES (Uypress)- El intendente de Soriano, Agustín Bascou, aseguró sentirse muy tranquilo en relación a la denuncia penal que los ediles del Frente Amplio presentaron en su contra, por presunta conjunción de intereses al favorecer a una estación de servicio de su propiedad.

En declaraciones recogidas por el portal Agesor, Bascou atribuyó la denuncia a "los juegos de la política" y aseguró que se someterá a la Justicia "como cualquier ser común".

Para el intendente, que el FA haya recurrido a la Justicia es "el mejor camino para allanar y tratar de esclarecer un tema que ha tenido muchos matices".

Bascou dijo además que ya recibió "cinco o seis consultas" desde la Junta de Transparencia, organismo que se encuentra estudiando el caso. El jefe departamental aseguró que tanto él como el secretario general de la comuna están respondiendo a las consultas realizadas.

La denuncia contra Bascou fue presentada el jueves por una delegación de ediles y dirigentes frenteamplistas de Soriano.

En conferencia de prensa, según recogió Agesor, la edila frenteamplista Elsa Barolín aclaró que la denuncia no contiene una acusación directa hacia Bascou. "Nosotros no acusamos, no juzgamos. La Justicia se encarga de ver si lo que nosotros presentamos como prueba es valedero para tipificar el delito", precisó.

En su cuenta de Facebook, el edil frenteamplita Carlos Susaye, coincidió en que "será la Justicia la que determinará si se configura algún delito" y afirmó que tiene "la conciencia tranquila y el compromiso intacto".

Noticia relacionada

Frente Amplio prepara denuncia penal contra intendente Bascou

jwl