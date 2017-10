Inicio | Deportes Te encuentras en:

FÚTBOL PARADO

La Mutual deshonró el acuerdo: No levantó la denuncia, se frustró el diálogo, y ahora, debe pactar elecciones anticipadas para abril

28.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Así como Juan Silva Cerón (abogado de los Más Unidos Que Nunca) en el juzgado, todos los futboleros, la inmensa mayoría de los uruguayos, nos quedamos esperando por el prometido escrito de la Mutual para levantar la denuncia penal.

Sobre las 17:10 se supo que el compromiso asumido por la gremial no sería honrado, según consigna El País.



Pese a esto, tanto el colectivo MUQN como la comisión directiva de la Mutual llegaron sobre las 18:00 al Palacio Legislativo para dialogar, pero no entre ellos, sino con los mediadores.



A muchos tomó por sorpresa la decisión de la Mutual, y Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, fue uno de ellos. El escenario con el que se encontró en la pasada jornada era completamente distinto al que existía cuando se marchó de la sede de la Mutual el jueves por la noche.



Todo cambió en la tardecita del viernes y lo que comenzó como un rumor pasó a confirmarse mientras pasaban las horas: cambió las reglas del juego y anunció que hasta que MUQN no se comprometiera a levantar la denuncia que presentó en el Ministerio de Educación y Cultura y a no apelar el fallo judicial que le fue contrario a sus intereses en la denuncia de irregularidades en la comisión directiva, la Mutual no levantaría la denuncia penal contra Michael Etulain, Diego Scotti, Santiago López, Pablo Castro y Matías Pérez.



Como era de esperarse, esto motivó que los MUQN tomaran la decisión de no reunirse con la comisión directiva de la Mutual y por ende ambas partes se quedaron en lugares distintos, mientras que los mediadores se movían para dialogar con uno y con otro.



Fernando Pereira, acompañado por el legislador Armando Castaingdebat y dos integrantes de la Comisión Especial de Deportes (Mario García y Sergio Mier) iban desde la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo al despacho de Castaingdebat en el tercer piso, donde estaban los representantes de la Mutual.



Tanto diálogo llevó a que los mediadores entendieran que la reunión entre las partes no iba a llevarse a cabo en la pasada jornada y a que planteara tres puntos a los que las partes deberán responder el lunes:



1) Que haya elecciones anticipadas en la Mutual en abril de 2018. El mandato de la actual directiva culmina en 2019.



2) Que ambas partes levanten las respectivas denuncias.



3) Formar una comisión entre ambas partes para llevar adelante la transición.



Dentro de esta postura hay uno de los puntos que parece ser el que más controversia puede traer en ambos lados y es el primero. Los MUQN quieren que las elecciones sean lo antes posible, mientras que la Mutual pretende llegar con el mandato hasta después del Mundial.



Pasando en limpio, el conflicto no fue ni para atrás ni para adelante. Las partes se llevaron una postura que analizarán durante el fin de semana y de la que el lunes tendrían que presentar una respuesta.



Lo cierto es que el golpe de que la Mutual no levantara la denuncia podría haber sido mucho peor y si eso no sucedió fue gracias a los mediadores que, como expresaron en conferencia de prensa, "mientras haya una gotita de esperanza en solucionar el conflicto, nosotros nos vamos a mantener".

