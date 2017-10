Inicio | Columnas Te encuentras en:

Dr. Federico Arregui

29.10.2017

Hace escasos días y vía redes sociales, los uruguayos asistimos a una Campaña en redes sociales en el que bajo el título No hay Derecho, organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos exhibían una serie de testimonios, desgarradores algunos, sobre el asesinato, la tortura, la violación y la desaparición de seres humanos en Uruguay.

" - Hace varios noches- me dice- que no sueño con la máquina. Desde que te vi. ¿ Sabés ?. A veces tengo miedo de dormirme. Sé que voy a soñar con eso y me da miedo. También me dan miedo, todavía, los pasos en la escalera. Yo estaba despierta cuando vinieron. Nunca te conté. Les escuché los pasos y quise que las paredes se abrieran y pensé : voy a tirarme por la ventana. Pero me dejé llevar.

¿ Vas hablar o no vas a hablar? - me dijeron.

No tengo nada que decir-

Desnúdenla.

Me dieron picana en la boca hasta aflojarme los dientes. Y aquí, y aquí, y aquí. Pero en la bañera es mucho peor. La electricidad en el agua es mucho peor. ¿ Sabés ?. Nunca más pude nadar por abajo del agua. No puedo soportar la falta de aire abajo del agua.

Me arrancaron la capucha.

Los muchachos dicen que estás muy buena- dijo el jefe- y yo voy a hacerles el gusto.

Entró un tipo y se desnudó. Se me tiró encima y empezó a forcejear. Yo miraba lo que pasaba, como si fuera otra. En la radio, me acuerdo, estaba cantando Palito Ortega. Y le dije:

Vos sos un pobre tipo. No podés ni siquiera por la fuerza-

Me pegó varias trompadas.

Vino otro. Era un gordo grandote. Se sacó la camisa escocesa y la camiseta.

Parece que estás arisca. Conmigo no te vas a hacer la vida.

Terminó de desvestirse y se me tiró encima. Me mordía el cuello y los pechos. Yo estaba muy lejos. Sentía un aliento helado que me salía por los poros.

Entonces vino el jefe, hecho una furia. Me revolcó por el piso a las patadas. Se me sentó encima y me hundió el caño del revólver entre las piernas.

Después me llamó puta porque yo no lloraba .

( extraído del libro de Eduardo Galeano "Días y noches de amor y de guerra ", págs.. 101-102, Ediciones Del Chanchito, 1994 )

Hace casi 15 años que gobierna el Frente Amplio. La búsqueda no tuvo el empuje, ni la fuerza, ni la magnitud que el combate a delitos de lesa humanidad significarían. No hay empuje desde el Poder Ejecutivo ni del Presidente de la República como debiera ser. Tampoco del Poder Judicial. ¿ Qué carajos pasa ?.

Hace unos años un edil nacionalista, retirado militar él, no oficial sino personal de tropa, me dijo que él era bueno con los torturados en Mercedes, que él los llevaba a tomar agua de la cisterna del wáter. Asco me dio. Y sigue como si nada en la sociedad. ¿ Cuántos más hay ?

Uruguay ha claudicado pese a los intentos de lucha por defender la Vida como algo sagrado. Como país nos obligamos con la sanción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a defender la Vida desde la concepción. Y así: sancionamos la ley que permite eliminar la vida independiente, que anida en el útero de las madres. No hay Derecho tampoco.

No hay Derecho en lo denunciado públicamente y tampoco en esto.

Que se entre a los cuarteles, que el Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal actúen de oficio ya.

Mientras tanto algunos luciferianos reivindican el Holocausto en el Memorial de los Desaparecidos. La Bestia fascista y nazi no duerme.

¿ Pero que están haciendo las autoridades ? Señor Presidente de la República dé órdenes como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para que surja la verdad, si no lo respetan, saque de los cargos y mande conformar tribunales de honor, denuncie ante el Poder Judicial. Eleve Proyecto de Ley para impedir que se quite a la vida a los concebidos.