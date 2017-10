Inicio | Columnas Te encuentras en:

El desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacional

Carlos Visca

29.10.2017

En esto hay dos temas que están ligados, por un lado: Soberanía que se ejerce a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa y por el otro, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Turismo.

El mantenimiento de los corredores de aguas seguras para el tráfico marítimo, fluvial y lacustre comercial, turístico y deportivo, búsqueda y rescate, dragado, industria pesquera y todas las demás actividades que se desarrollan en las vías de comunicación y portuarias están íntimamente ligadas al desarrollo de una industria naval.



En resumen, esto es una opinión sobre dos temas que convergen en el desarrollo económico y productivo, fortaleciendo lo público y privado creando nuevos puestos de trabajo calificados en esta área.



En lo que corresponde al sector público, se tiene infraestructura con capacidad de atender un determinado nicho de mercado y desarrollar la construcción y reparación naval sin operar teniendo un buen historial en la materia. (Construcción naval 70% insumos y 30% mano de obra, reparación a la inversa).



Hoy no se es capaz de reparar o construir la compuerta del dique (planificada 2009 - 2010), ni terminar y dejar operativo el balizador fluvial "ORION" (planificado 2008 - 2009) como proyecto puente entre la finalización de la construcción de las barcazas para BOTNIA y el comienzo del tren de barcazas y empujador para ANCAP.



Hablamos del desarrollo de la industria naval, la compuerta del Dique Nacional será construida con partes o bloques en Brasil y ensamblados por una empresa nacional ajena al ramo de la construcción y reparación naval, utilizando la propia infraestructura del dique.



Recuperar esfuerzo económico realizado a partir del 2006, el tiempo perdido a través de un análisis de lo sucedido, darle un nuevo impulso a la industria naval y que sea rentable al país.



ANP licitó y adjudicó la construcción de una draga a un costo de más de 60 millones de dólares, se va armar en el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada (SCRA), los componentes de mayor valor agregado y complejidad serán realizados en el exterior los componentes más simples en Uruguay y por una empresa metalúrgica que no es del ramo naval.



La empresa IHC holadesa aportará en el mejoramiento de la infraestructura con un fin específico, es lógico porque la necesita para llevar adelante la construcción, se entiende que esto debe estar incluido como sobrecosto de la construcción, no creo que sea parte de una rebaja de su rentabilidad.



Estratégicamente podríamos considerar un error esta decisión ya que este proceso comenzó en el año 2014 y según declaraciones recientes se espera contar con la draga para fines de 2019. Es decir, estaremos mínimo 5 años sin capacidad de dragado propio de esas características, quedando expuestos a licitaciones con precios elevados lo que también afecta en parte a la soberanía.





DEFENSA NACIONAL



Estos son algunos lineamientos que definen la Política de Defensa Nacional, su definición y características de la Ley Marco de Defensa Nacional Nº18650 en sus artículos uno y dos y en quince cuando se refiere a la organización, también en el veinticinco bajo el Titulo VI podriamos Contribución a la Defensa Preparación de Recursos Para Contribuir a la Defensa.





Articulo 1



La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de su territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.





Articulo 2



La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las leyes. Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.





Articulo 15



Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:



A) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos, puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.





Política de Defensa Nacional decreto 105/ 014, se caracteriza como una Política de Estado.



" Esta Política de Defensa Nacional contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social. Para que este sea posible son necesarios: alcanzar un adecuado desarrollo educativo, científico - tecnológico e industrial de nuestro país que permita generar el fortalecimiento democrático, la equidad social, estabilidad económica y financiera, una adecuada distribución de la renta y una situación de equilibro comercial a largo plazo."



"Así, el involucramiento y la participación ciudadana en la implementación de la Defensa del país, en las múltiples formas que esta tiene, son condición fundamental para afrontar los desafíos presentes y futuros."



" Todo lo anterior, conlleva a una fuerte coordinación entre la Política de Defensa Nacional y la Política de Desarrollo Nacional."





Los lineamientos estratégicos para la Defensa Nacional en el primer punto en unos de sus párrafos dice:



"Fomentar una cultura de Defensa Nacional en todos los niveles y ámbitos de la sociedad y desarrollar una visión estratégica que permita optimizarla", " Proteger y fortalecer las infraestructuras vitales y estratégicas para el país, de las cuales dependan la provisión de los servicios y recursos esenciales, como ser la energía, agua, transporte y comunicaciones.", "Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales mediante el fortalecimiento de la vigilancia y control de lagunas, ríos, del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Propiciar asimismo el aprovechamiento sustentable de dichos recursos."





Política militar de Defensa Decreto 129/ 016



IV - LINEAMIENTOS DEL EMPLEO DEL INSTRUMENTO MILITAR, punto 6 ..."En esa misma linea, se incluyen obras de infraestructura que puedan considerase de suma importancia para el desarrollo nacional o para la comunidad en particular, así como emprendimientos de carácter industrial que puedan valerse de las capacidades que las FF.AA. Disponen como atributos inherentes a su cometido fundamental, pero que a la vez puedan ser aprovechadas en tiempo de paz. En ese sentido el Mando podrá disponer que las FF.AA. Desarrollen toda otra producción militar que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la Defensa Militar. Se destacan particularmente por su impronta técnica, los emprendimientos bajo normativa legal especifica como es el caso de la fabricación de explosivos, la producción cartográfica, la gestión del sistema de información geográfica, la construcción y reparación naval, la administración de diques y astilleros, el desarrollo de la marina mercante, y los relevamientos aerofotogrametricos y el fomento de la aviación nacional, así como la certificación y protección de instalaciones portuarias, el balizamiento y el servicio de trafico marítimo. Los cuales serán coordinados con organismos públicos y privados competentes en la materia."



Tomando la primer frase del punto seis como un lineamiento muy importante para el desarrollo de las distintas infraestructuras que cuentan las FF.AA. y lo que pueden aportar a la economía del estado y su desarrollo siendo administradas independientemente de cada fuerza, pero no excluyente de su misión fundamental y centralizadas por el propio Ministerio de Defensa Nacional en una dirección que iría integrando progresivamente todas aquellas secciones con su componente militar, e integrando personal civil especializado,que puedan aportar a lo que se denominaría Logística e Industria Militar o algo así. Esta dirección coordinaría y o trabajaría en conjunto con el Ministerio de Industria y Energía , Universidad , Facultades, UTU e INEFOP como un componente mas en el desarrollo de infraestructuras y producción.





Los dos Diques y el Astillero de la Armada.



El estado cuenta con estos medios de producción semi paralizados o sub utilizados habiendo desarrollado un astillero sobre los escombros del anterior y produciendo para el sector estatal y privado barcazas para el transporte combustible y celulosa de buena calidad y certificación naval.



El Ministerio de Defensa Nacional en la Resolución N.º 53.528 del 10 de mayo del 2006 crea una comisión integrada por el MDN, ARMADA y el SINDICATO (ATCDE) para el análisis de la Sustentabilidad y Rentabilidad de los Diques (SCRA), hasta ese momento solo estaban algunos indicios de lo que había sido el astillero.



También se analizó el material elaborado por GENIVAR inc. en febrero del año 2004 presentado al SCRA y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), se planteaban cuatro alternativas:



a- Statu quo, b- Privatización, c- sociedad mixta, d- Sociedad de estado autónoma.







Nuestro análisis se orientó en el Marco del Uruguay Productivo para contribuir al crecimiento económico del país ofreciendo un servicio de reparación naval fiable, eficaz y una gestión basada en la sustentabilidad y rentabilidad.



En el marco de estos análisis surge la necesidad de desarrollar el astillero para construir barcazas y trasladar a su zona de reembarque la producción de celulosa que se produciría en Fray Bentos.



Esto le da una gran impulso al desarrollo de la industria naval, con esto queda demostrado que dentro de la órbita exclusiva de la Armada no es posible lograr los objetivos planteados.



A diez años de elaborado y presentado el estudio realizado por la comisión y entregado en la Dirección General de Secretaria del MDN se sigue sin considerar y en algunos aspectos se agravaron muchos temas ahí enunciados, producto de un crecimiento sin una reestructura que permitiera la consolidación de los pasos dados, para esto nuestro planteamiento de conformar una dirección a nivel del MDN que permita llevar adelante una puesta en practica una nueva conducción de los diques y astilleros de la Armada, sustentabilidad, rentabilidad y mas puestos de trabajo, sin que esto impida el desarrollo de empresas privadas, al contrario las fortalecería en la complementación con el estado.



El haber realizado acuerdos con empresas españolas para llevar adelante la construcción de barcazas para el transporte de palos y luego ampliados para una pequeña draga, no cubrieron la expectativa para un futuro desarrollo de la industria, dejando muchas dudas sobre la rentabilidad, capacitación y desarrollo, dejando a pequeñas empresas nacionales en situaciones económicas criticas.



Esta experiencia dejo claro la necesidad de una nueva forma de conducir el SCRA y con una dirección permanente y no el ahora le toca a fulano y vuelta a empezar creando prácticamente un caos.



El nuevo acuerdo con una empresa holandesa para el armado de una draga para la ANP y la construcción de la compuerta para el dique no recoge y analiza las experiencias de asociación anterior y responsabilidades.



En el Boletín público del Ministerio de Defensa Nacional N.º 12253 del 28 de Agosto de 2017 aparece el Convenio con la empresa holandesa que al leerlo detenidamente le falta una pagina (terminado este articulo 26/10/17 aparece la pag. que faltaba ) y también queda demostrado que no se a avanzado nada en el desarrollo del Servicio de Construcción y Reparación de la Armada (SCRA) donde el dique es incapaz de construir su propia compuerta, siendo necesario encarar la corrección de esta forma de conducir y administrar este servicio.





OPINIÓN



Un camino podría ser la creación de la Dirección de Industrias Militares dependiendo directamente en el MDN donde se atiendan todos relacionados con la industria y logística, en consecuencia se debería estudiar el tema e incluir en la Ley Orgánica una nueva asignatura exclusiva vinculada a la construcción y reparación naval militar, inclusive con un sistema de retiro cercano al civil.



En lo industrial juntos si pero no entreverados







INDUSTRIA NAVAL



¿ En el ámbito del Estado donde quedó trunco el desarrollo de la industria naval ?.



La iniciativa que tuvo el MIEM para el desarrollo de un Cluster Naval con un gran esfuerzo empresarial, sindical y de los organismos de formación profesional. Se invirtió mucho dinero y se empezaron a realizar obras que quedaron inconclusas, desestimulando a empresas que veían las posibilidades de un desarrollo productivo.



Este es un análisis que debería hacer el MIEM, por que no se avanzo con esa iniciativa. Teniendo a su disposición un espacio de mas de 30 hectáreas con un buen acceso al Río de la Plata, concedido en Comodato por el M.D.N para ese fin, luego un Estudio de Mercado (1).



Se hizo un relevamiento de la capacidad productiva de las PYMES, varaderos y astilleros, centros de formación profesional y un proyecto de un Centro de capacitación y reconversión laboral con proyecto edilicio inclusive, también se empezó a preparar el terreno con un convenio a través del MDN con el Batallón de Ingenieros N.º 5, luego de este esfuerzo económico se abandona la iniciativa Cluster quedando por el camino las pequeñas y medianas empresas y demás integrantes del Cluster.





Desguaces, Reparación y Construcción naval.



Este podría ser el orden y principio del desarrollo del polo naval con una gran ocupación de mano de obra nacional y de aprendizaje en el conocimiento de estructuras navales, seguridad laboral y medio ambiental.



El desguace es uno de los temas a resolver con urgencia y a término para dejar paso al desarrollo de la industria, la infraestructura que se realice debe estar pensada para la reparación y construcción acorde a la profundidad (batimetría y estudio del suelo ya realizado).





Cooperación y apoyo para impulsar el desarrollo de la industria naval



Desguace de buques en la órbita de la Armada con el fin de capacitar a trabajadores en la tarea y aplicación de las normas que la regulan.



El 6 de junio del 2010 ante una propuesta concreta sobre el el tema en el MDN y Armada de instrumentar los desguaces viendo una situación palpable y concreta plateada con una lancha Clase "Vigilante", "Comodoro Coe" que hace años que espera la finalización de su desguace y dos más en espera del mismo proceso, hoy día siguen esperando.



Ante temas planteados, faltaron directivas concretas, a veces es inexplicable la ausencia de estas cuando se cuentan con los medios e infraestructura a la orden.





Buques fuera de servicio a la espera del desmantelamiento (desguace) hace años y los que se fueron sumando.



El planteamiento era realizar y desarrollar un proyecto que aportara conocimiento de la normativa internacional para el desguace de buques regulado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Este proyecto se puede llevar a cabo en la Armada por tener los medios y la necesidad de llevar adelante determinados desguaces una Escuela de Especialidades para planificar y capacitar al personal militar y civil que trabajara en el proyecto.





(1)



En el estudio de mercado no se consideró el tema desguaces, deben ser totales, si bien es una industria el reciclado de materiales provenientes de los buques que esperan este proceso, un gran mercado inicial y estaría ligado a la renovación de buques estimulando el desarrollo de la industria naval, El desguace de buques es una necesidad inmediata para liberar el Puerto de Montevideo y otras zonas del Rió Uruguay que acumulan elementos contaminantes y para esto el desarrollo del Polo Naval jugaría un papel muy importante en su fase inicial creando muchos puestos de trabajo, creando una masa critica para el desarrollo de la industria, acercando y capacitando a los trabajadores y empresarios a esta nueva fuente laboral.





