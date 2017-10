Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalCrisis de confianza en la política y los partidosLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?¿Ha muerto el peronismo?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?

Alegato

Exsecretario comunista contra el “racismo identitario” de los independentistas catalanes

30.10.2017

BARCELONA (Uypress) — Paco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista de España (PCE) se enfrentó a lo que calificó como la “izquierda cómplice, que va detrás de los nacionalistas”.

Paco Frutos, exdiputado y exsecretario general del Partido Comunista, se dirigió a los centenares de miles que se dieron cita en el centro de Barcelona respondiendo a la convocatoria de Societat Civil Catalana. "Vengo a hablar en nombre de la izquierda no nacionalista. Suponiendo, permitidme la ironía, que existe la izquierda nacionalista", comenzó el exreferente comunista.

"Permitidme también que utilice el lenguaje del adversario. Yo soy un botifler (traidor) a las mentiras y a las historietas que os inventáis cada día desde 1714. Soy un traidor al racismo identitario que estáis creando".

"Soy un botifler contra el dogmatismo sectario que preconizáis e intentáis aplicar a toda la sociedad. Y, además, soy un botifler porque nunca justificaré las corrupciones. Ni las de allí, ni las de aquí", dijo enfáticamente entre aplausos y gritos de apoyo.

(Concentración en Barcelona convocada por Societat Civil Catalana)

Frutos arremetió contra los líderes independentistas, a los que ha calificado como los "botiflersreales": "Porque traicionáis a la gente trabajadora, porque enfrentáis a la gente sin motivo alguno, porque os cargáis la libertad, la democracia y la palabra de quienes no piensan igual que vosotros", dijo.

"Que puedo decir de gente que manda a niños y niñas de 16 años, e incluso menos, a manifestarse por Barcelona con una pancarta que dice Contra el franquismo. Eso es algo miserable", recalcó.

Frutos nació en Barcelona y comenzó su militancia política durante la dictadura, en las filas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y Comisiones Obreras.

Ha insistido en que hablaba "en nombre de una izquierda plural y no nacionalista". Palabras que han servido de prólogo a una cadena de reproches hacia "esa izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas y les baila el agua". "¿Qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?", se preguntó el antiguo secretario general de los comunistas.

Sin embargo, desde la actual dirección del PCE se ha "reprobado su actitud" y han afirmado: "Frutos no nos representa desde el Comité Federal. Quienes hoy se manifiestan convocados por Societat Civil Catalana no apoyan nuestra propuesta de Estado federal y republicano".

Frutos ha pedido a los independentistas que "acaben con las mentiras y con los odios, que no se sabe cómo empiezan y no se sabe cómo acaban". "Los nacionalismos destrozan el mundo", ha sentenciado el exlíder del PCE, que ha recordado una de las obras del escritor Stefan Zweig sobre los inicios de la I Guerra Mundial, donde se narraba "aquel optimismo y nacionalismo que había en los pueblos, donde unos se tenían que comer a los otros". "Y, después, hubo treinta millones de muertos. Y Europa destruida".

(Tomado de Gran Canaria TV)