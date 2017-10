China, ese lejano país del que dependemos todosPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalCrisis de confianza en la política y los partidosLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?

Petróleo se ubica 25% por encima, de la referencia que fijó Ancap, y su ganancia semestral se diluye

30.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- La suba sostenida del crudo, un dólar más fuerte y el perjuicio provocado por una extensa parada de mantenimiento de la refinería, echan por tierra cualquier posibilidad de una baja en las tarifas al público en el corto plazo.

El costo de importar petróleo en pesos está hoy 25% por encima de su última referencia, según informa El Observador. El crudo Brent cerró en los mercados internacionales el viernes por encima de los US$ 60 el barril (ANCAP tiene una referencia de US$ 49), producto del apoyo de los principales productores mundiales del oro negro para la extensión del acuerdo para reducir la producción más allá de marzo de 2018. El petróleo está en su mayor nivel desde julio 2015, y 35% sobre el mínimo de este año que tocó en junio.

La referencia de costos que ANCAP utiliza para fijar las tarifas de los combustibles fue ajustada a la baja el pasado el 3 de julio cuando en ese entonces solo redujo 8% ($ 3 por litro) el precio del gasoil. Ahí fijó para el semestre julio-diciembre una cotización para el crudo Brent de $ 49 y un dólar a $ 29.

Desde que ANCAP revisó la paramétrica, el barril Brent ha estado en promedio 9% por encima de la nueva previsión con una cotización de US$ 53,4. El viernes la brecha ya superaba los US$ 10 por barril de crudo. El precio en pesos del barril tomando en cuenta la referencia de ANCAP es de $ 1.421. Con el dólar a $ 29,34 -cierre de este viernes- y la cotización a futuro del Brent a

US$ 60,6, el valor del barril quedaba en $ 1.781, esto es un 25,4% por encima de la referencia de costos de la empresa estatal.

ANCAP informó el pasado 8 de setiembre que había llegado a acuerdo con el Banco Central (BCU) para mitigar el impacto de una probable suba del tipo de cambio a futuro. El ente pretende comprar a la autoridad monetaria US$ 20 millones por mes durante un plazo de dos años, lo que totaliza un monto de US$ 480 millones.

Sin embargo, casi dos meses después, esa cobertura sigue sin poder concretarse producto de trámites burocráticos que demanda el BCU. De ese entonces, el tipo de cambio subió 1%. El acuerdo implica "una especie de seguro" para ANCAP y que los dólares comprados se destinarán en gran parte a la compra de crudo. El ente compra por año 16 millones de barriles, lo que insume unos US$ 860 millones. El acuerdo cubre alrededor del 25% de sus importaciones.

Por otro lado, el ente sigue esperando por un decreto del Ministerio de Economía -que fue enviado al Tribunal de Cuentas (TCR) para su aprobación- que le permitirá a las empresas públicas contratar derivados (como seguros) en forma directa. ANCAP pretende contratar una cobertura para el petróleo.

