¿VUELVE EL FÚTBOL?

Neutrales de la AUF y movimiento MUQN alcanzaron un acuerdo que será comunicado este lunes en Asamblea de clubes

30.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El acuerdo, será comunicado a los clubes en la Asamblea de este lunes, y abarcaría varios puntos que reclama el colectivo, entre ellos, que se le reconozca como gremio ante la AUF, y así poder entablar un diálogo con las autoridades del fútbol y los propios clubes.

Si se le reconociera como gremio, caería el convenio colectivo con la Mutual, y ese puede ser otro punto a tratar con los clubes, siempre y cuando la dirigencia de la Mutual no levante las denuncias penales y se logre un acuerdo por otro lado.

Según consigna El País, los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidieron ponerle punto final al conflicto, este domingo, en una reunión con representantes del colectivo Más Unidos que Nunca en el domicilio particular de uno de los neutrales, en Punta Carretas.



El encuentro se pactó tras la llegada de Wilmar Valdez el sábado a las 23.35 horas, cuando arribó a Montevideo tras haber concurrido al congreso de FIFA en Calcuta, India.



El presidente de la AUF ya había hecho algunos contactos telefónicos, y volvió a nuestro país con la convicción de ponerle punto final al conflicto.



Después de casi 15 días de paro en la actividad oficial, el Ejecutivo de la AUF y los clubes, estaban decididos a tomar cartas en el asunto.



Hubo intenciones y hasta se vislumbró una solución en el cierre de la semana luego de la mediación de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, donde se dijo haber logrado que las partes se acercaran y cedieran en algunos aspectos.



El colectivo MUQN exigía la Asamblea, la Mutual la concedió, pero también que se retiraran las denuncias penales que recaen sobre cinco futbolistas del movimiento.



La Mutual, en principio, accedió, pero después no retiró las denuncias y exigió que MUQN retirara las suyas ante el MEC y la apelación ante la Justicia.



Otra vez en punto cero, los neutrales optaron por definir pautas este domingo y llamaron al colectivo a una reunión donde se habría llegado a un acuerdo con el colectivo MUQN para que se levante el paro en la presente jornada.



Lo cierto, es que hoy se anunciará el final del conflicto (de una manera u otra) y se asegurará el regreso del fútbol ya el próximo fin de semana.



Este acuerdo, echará por tierra la postura de algunos clubes de pedir la suspensión definitiva del Clausura. Los neutrales y el colectivo MUQN, lograron destrabar una situación que parecía no tener salida ni final.

