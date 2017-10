Inicio | Información Forestal Te encuentras en:

FORESTALES

Según Vázquez el día del acuerdo con UPM es visto “como si fuera el día D de la Segunda Guerra Mundial”

30.10.2017

TRINIDAD (Uypress) - “Esta tarde habrá en Torre Ejecutiva una reunión con representantes de UPM para ir finalizando la primera etapa y comenzar con la próxima”, anunció el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

"El acuerdo que se logró es satisfactorio para el Gobierno", afirmó. "La propuesta de UPM fue trabajar en tres etapas, la primera para buscar acuerdos a fin de lograr sustanciar la planta, una segunda para desarrollar la infraestructura y la realización de trámites para los permisos correspondientes y luego la tercera con la construcción de la planta", repasó Vázquez en declaraciones a la prensa este lunes 30, antes del inicio del segundo Consejo de Ministros abierto de este período de gobierno en el departamento de Flores.

Desde su punto de vista, "hay una inquietud muy válida por fijar el día, como si fuera el día D de la Segunda Guerra Mundial, o si se firma o no, pero lo que más importa es cómo se desarrollaron las negociaciones, en qué ámbito, con qué ambiente, si se lograron acuerdos". Señaló que "esto es lo que importa y se avanzó en esa dirección, y lo que puedo decir hasta tanto no me reúna con los representantes de la empresa es que el acuerdo es satisfactorio para el Gobierno y fue bien logrado entre las dos partes". Manifestó que cuando "se finalice esta etapa, se dará toda la información, no solo al Parlamento sino a la ciudadanía en general, que es la que debe conocer en profundidad el acuerdo".

Sobre la confidencialidad, explicó que "se utiliza en cualquier negociación, porque hay elementos sustanciales que hacen al conocimiento de la empresa que está negociando que no debe saber una empresa competidora, algo elemental que se ha hecho siempre". Enfatizó que "no hubo secretismo" y recordó que cuando la primera planta de Botnia, como presidente del Frente Amplio, no recibió ninguna información y tuvo conocimiento cuando hubo que votar la zona de libre comercio. Agregó que "cuando hubo discusiones con Argentina por este tema tuvo que preguntar cosas que no le habían comunicado". Repasó que la empresa finlandesa invertirá 4.000 millones de dólares y que la infraestructura que realizará el gobierno es necesaria para el país más allá de esta planta.