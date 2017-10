China, ese lejano país del que dependemos todosPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalCrisis de confianza en la política y los partidosLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadFernando Castro, obrero mecánico. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Votos o Armas?La sobreutilización de recursos médicos como causa potencial de daño a los pacientesMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasCuba: si no hay dinero se paga con sangreEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?

Junto a cinco exconsejeros

Puigdemont huyó a Bélgica

30.10.2017

BARCELONA (Uypress) — El destituido presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, junto a cinco miembros de su equipo, huyó a Bélgica luego que el Fiscal General formalizara una querella en su contra.

La acusación del Fiscal, por los delitos de rebelión, sedición y malversación incluye a Puigdemont y todos los exconsejeros del Govern.

De acuerdo a lo que informó la agencia EFE, Puigdemont y sus colaboradores se habrían trasladado en automóvil a Marsella, en el sur de Francia, y desde ahí en avión a Bruselas.

Según da cuenta El País de Madrid, fuentes policiales han confirmado que los cinco exconsejeros que acompañan a Puigdemont son Meritxell Borràs, del PDeCAT (que ocupaba la cartera de Gobernación); Antoni Comín, de ERC (Salud); Joaquim Forn, del PDeCAT (Interior); Dolors Bassa, de ERC (Trabajo y Asuntos Sociales), y Meritxell Serret, de ERC (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación).

(De izquierda a derecha y de arriba abajo, Carles Puigdemont, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Meritxell Serret, Antoni Comín, y Dolors Bassa)

Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí, considera a Puigdemont "exiliado". "El muy honorable presidente de la República exiliado es una denuncia contra "Ñ" [España] ante los estamentos europeos, internacionales y nos mantiene la dignidad del 1 de octubre", ha escrito en su perfil de Twitter.

La delegación catalana ante la Unión Europea, cuyo responsable ha asumido este lunes la destitución por parte del Ejecutivo español, ha asegurado que no tiene información ni sobre el viaje de Puigdemont y los exconsejeros ni sobre una eventual comparecencia.

En declaraciones recogidas por El Periódico, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha considerado que la visita del 'president' cesado a Bruselas es "una muestra de la más absoluta desesperación". "Que vaya a Bruselas, sede de las instituciones europeas, donde uno de los grandes valores es la defensa del Estado de derecho, de la legalidad, de los valores constitucionales, es una contradicción en sí misma. Para eso que se quede en casa. Es un desatino", ha abundado Maillo en declaraciones a los medios tras la reunión de la ejecutiva de de los populares. "Puigdemont tiene libertad de movimientos para ir a Bruselas... y volver", ha añadido el dirigente conservador.

Por su parte, un portavoz del Gobierno central aclaró que "en este momento" no existe ningún tipo de restricción a la libertad de movimientos de Carles Puigdemont y sus 'exconsellers'. Si el Ejecutivo impidiera su libertad sin orden judicial, estaría incurriendo en un "delito de detención ilegal", recuerda esa fuente. "Su situación en este momento está fuera de nuestro ámbito de actuación", concluye. Fuentes del Ministerio de Interior han asegurado que no les "preocupa" ese viaje de Puigdemont, porque lo que les interesaba "más hoy" es que no fuera a Palau de la Generalitat.

