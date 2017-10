Inicio | Política Te encuentras en:

Encuesta RADAR a dos años de las elecciones

Frente Amplio primero en intención de voto

31.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — La empresa RADAR dio a conocer una encuesta de intención de voto, en la que, a dos años de las elecciones, el Frente Amplio aparece primero con 29%, seguido por el Partido Nacional, con 27% y el Partido Colorado, con 9%. Un 14% manifiesta su disposición a votar en blanco o anulado y el 15% no sabe o se negó a responder.

Los datos fueron divulgados este lunes a través de VTV, y la empresa, previo a dar las cifras, realiza una serie extensa de precisiones: señala en primer lugar que intentar cuantificar la intención de voto a dos años de las próximas elecciones y sin los candidatos a las internas de los principales partidos definidos puede llevar a errores serios de interpretación según cómo se formule la pregunta.

Dice la consultora que "en los últimos meses hemos optado por preguntar la intención de voto por partido, mostrando la lista cerrada de aquellos que participaron de las elecciones nacionales de 2014 más el Partido de la Gente, y sin ponerle nombre y apellido a ninguno. Hemos explicado que esta forma de preguntar podía llevar a errores de interpretación, entre otras razones porque la "marca" Partido de la Gente es todavía menos conocida que la "marca" Edgardo Novick, pero también porque era probable - y ya lo hemos podido demostrar en nuestra encuesta del mes de julio - que otros partidos tuvieran mayor o menor intención de voto que alguno/a de sus posibles candidatos/as".

Desde los encuestadores se aclaró también que no hacen ninguna "repregunta", aún a sabiendas de que muchas personas que optan por respuestas como voto anulado, o en blanco tienen una cierta inclinación hacia algún partido.La "repregunta" suele reducir significativamente las intenciones de voto en blanco, anulado, o los "No sabe / No contesta", aclaran.

Intención de voto por partido

El Frente Amplio lidera la intención de voto con 29%, seguido por el Partido Nacional con 27%. Le siguen el Partido Colorado con 7%, el Partido Independiente con 2% y el Partido de la Gente con 3%. Los demás partidos (Unidad Popular, PERI y Partido de los Trabajadores) suman 2%. Un 14% dice que votará en blanco o anulado y un 15% no sabe o no quiere contestar la pregunta. Un 5% de los encuestados declaró que no votaría, por lo que se eliminaron del cálculo de los porcentajes de intención de voto.

La evolución de estos porcentajes en el último año muestra a un FA muy estable en el entorno del 28-30%, mientras que el PN muestra fuertes oscilaciones que tienen como "espejo" la suma de votos en blanco, anulados e "indecisos": cuando sube el primero bajan los segundos y vice versa. Dado que la intención de voto hacia el PN se encuentra mucho más cercana a su votación real de 2014 (31%) que el FA (48%), y que un alto porcentaje de los "indecisos" son votantes del FA de 2014, podemos aventurar que existe un importante segmento de ex votantes del FA desconformes que oscilan entre votar al PN y el voto en blanco o anulado o el "no sé".

Las diferencias entre la intención de voto por partido y posibles escenarios con nombres y apellidos refuerzan esta hipótesis: según quiénes representen a las "marcas" Partido Nacional y Frente Amplio, aumentan o disminuyen los porcentajes de votos en blanco, anulados e "indecisos" y se amplía o reduce la brecha entre el PN y el FA.

"Siendo que el objetivo era demostrar que la intención de voto puede variar (y muy significativamente) según se pregunte por partidos o por candidatos con nombre y apellido, hemos presentado a los encuestados diferentes escenarios posibles, variando entre dos dirigentes del Frente Amplio, tres del Partido Nacional y tres del Partido Colorado", dice el informe de RADAR.

La elección de esos dirigentes fue bastante arbitraria y obedeció exclusivamente a que eran quienes mostraban la mayor intención de voto entre los no rechazadores de cada partido en encuestas anteriores: Daniel Martínez y José Mujica en el Frente Amplio; Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso en el Partido Nacional; Luis Hierro López, y José Amorín en el Partido Colorado, a los que se ha agregado Julio María Sanguinetti. Los demás nombres se mantuvieron fijos en los ocho escenarios: Pablo Mieres, Edgardo Novick, Gonzalo Abella, César Vega y Rafael Fernández.

El escenario con Martínez y Lacalle





Si los candidatos del FA y del PN fueran respectivamente Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, el FA obtendría tres puntos más que en la intención de voto por partido y el PN tres puntos menos, con lo cual el FA pasaría a estar ocho puntos delante del PN. Esto es muy significativo y muestra que la "marca" Partido Nacional tiene mayor intención de voto que la "marca" Luis Lacalle Pou, y que por otro lado la "marca" Frente Amplio tiene menor intención de voto que la "marca" Daniel Martínez.

Esto se repite (en diferentes magnitudes) si el candidato nacionalista que enfrentara al actual Intendente de Montevideo fuera Jorge Larrañaga o Verónica Alonso. Luis Hierro obtiene una intención de voto levemente menor que "Partido Colorado", y esto también se repite en casi todos los diferentes escenarios: ni el ex vicepresidente ni José Amorín consiguen retener todos los votos de la "marca" Partido Colorado.

Mujica retendría menos votos del FA que Martínez

En un escenario que enfrentara a Mujica y Lacalle, el expresidente obtiene una intención de voto inferior a la que obtiene el Frente Amplio en la pregunta por partido. Esto es un cambio significativo en relación a la medición de julio pasado, en la que tanto Mujica como Martínez superaban la intención de voto de su propio partido en cualquier escenario. Cabe destacar que José Mujica "polariza" cada vez más las opiniones y existe un porcentaje creciente de ex votantes del FA de 2014 que afirman que no lo votarían si fuera candidato, especialmente en los niveles socioeconómicos medios y altos.

En este escenario, la diferencia entre el FA y el PN sería de solo dos puntos porcentuales, la menor diferencia de todos los escenarios testeados. Asimismo, también es el escenario que recoge el porcentaje más alto de votos en blanco, anulados, y de "indecisos".

Los escenarios Martínez-Larrañaga y Martínez-Alonso son los que más benefician al FA

Si los candidatos fueran el actual Intendente de Montevideo y los Senadores de Alianza Nacional Jorge Larrañaga o Verónica Alonso, el FA obtendría la mayor ventaja sobre el PN: 15 puntos porcentuales (cinco más que hace dos meses). También es el escenario en el que el FA obtiene la mayor diferencia (a su favor) en relación a la intención de voto por partido (+4 puntos).

Resulta interesante que si el/la candidato/a del Partido Nacional fuera Verónica Alonso o Jorge Larrañaga los porcentajes que obtendrían todos los partidos serían casi exactamente iguales en ambos escenarios; asimismo, que el candidato del PN no sea Luis Lacalle es el mejor escenario posible para el Partido Colorado (especialmente si la candidata es Alonso), para Pablo Mieres y para Edgardo Novick.

A modo de síntesis

Existe un segmento importante de ex votantes del FA de 2014 que oscilan entre el "no sé / No contesto / voto en blanco / anulado / no voy a votar" y el votar al Partido Nacional. Esto hace que la intención del voto del FA (como partido) sea bastante estable a lo largo de los meses (aunque lejos de su votación del 2014) mientras que la del PN sufre fuertes subidas y bajadas.

Al ponerle nombre y apellido a las candidaturas las intenciones de voto se modifican significativamente en relación a si simplemente se muestra una lista de partidos. Martínez obtiene una intención de voto mayor que la del Frente Amplio mientras que Mujica obtiene una menor. Tanto Lacalle como (más aun) Larrañaga y Alonso obtienen una menor intención de voto que la "marca" Partido Nacional.

Hierro obtiene una intención de voto levemente mayor que la de Amorín dentro del Partido Colorado. Pero si el candidato fuera Sanguinetti superaría la intención de voto de la "marca" Partido Colorado y la de cualquiera de los demás posibles candidatos de su partido, le quitaría votos al PN pero también le sumaría algunos al FA.

"Insistimos en que si bien la campaña electoral parece estar más que instalada, eso no es percibido por la mayoría de los ciudadanos y por lo tanto los escenarios que planteamos en esta encuesta son más que hipotéticos y no deben ser tomados como un pronóstico ni como un ejercicio de futurología. Esta encuesta no pretende ser más que una fotografía del estado actual de la opinión pública y los resultados pueden llegar a variar significativamente a medida que vayan definiéndose las principales candidaturas y qué sectores y dirigentes las apoyan dentro de cada partido", concluye el informe.

Vea la encuesta completa aquí