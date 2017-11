Cuando NO queremos ver

William Marino

02.11.2017

Falta 570 días para las próximas elecciones, que no obligatorias pero si son las del precalentamiento, para entra en la que duele la de octubre del 2019.

La izquierda, jamás la vi pecar de ingenua. La izquierda, jamás la vi pecar de "personalista", si eso es trabajar para una persona o familia. La izquierda siempre trabajo con un plan, a corto, mediano y largo plazo. La izquierda jamás fue complaciente con sus errores. La izquierda siempre fue critica y autocritica en su accionar. La izquierda siempre trabajo para conquistar nuevos "militantes", porque sabía que ahí se le iba la vida. La izquierda siempre supo que la Propaganda era su principal herramienta para conquistar nuevos adeptos. La izquierda siempre supo que no podía alejarse del ciudadano común, del trabajador, del obrero, de las capas medias, de los intelectuales y menos aun de los jóvenes. Saben bien que los cambios profundos, los cambios sociales y políticos se deben de realizar con la participación de la gente, de pueblo, o será "pan para hoy y hambre para mañana".

Hoy nuestro Frente Amplio, ha dejado de realizar muchas de las actividades, tanto de finanzas, de organización y/o propaganda, que tan buen resultados nos daba en el plano de movilidad y charla con los vecinos, en conquista de nuevos militantes y votantes. Mientras, la derecha avanza en el continente y el mundo. Nosotros, al parecer como todo cambia, queremos cambiar aun en aquello que nos dio buenos resultados. Queremos imitar a la derecha. Queremos realizar lo que la derecha realizaba, aun cuando sabemos que para realizar y/o copiar lo que hacía y hace la derecha, no sirve para la izquierda, pues NO son nuestros métodos de trabajo en lo político. El alejarnos de la gente, el correr la militancia, no solo del Frente, sino también de muchos grupos que integran el F.A. nos perjudica y mucho. Pero la derecha, que no es tonta, trata de ocupar esos lugares dejados a la "buena de dios", por parte del frenteamplismo. Aunque muchos de "izquierda" se enojen, la derecha va ocupando esos lugares: repartos de materiales en ferias y puerta a puerta en barrios muy variados. La charla con el vecino en su casa, con mate por medio, ya es común para los derechistas rosaditos y sus engendros, que van a charlar y llevar propuestas populista y de "izquierda", al mejor estilo de Macri y/o Macron. Al Frente le está costando realizar, ese boca a boca, eso de mirarse a los ojos con el vecino. Nuestra gran pregunta es ¿Por qué? En otra nota, sobre Propaganda, decíamos que una cosa es comunicar, otra es informar y algo bastante distinto es realizar Propaganda. El Gobierno por suerte comunica e informa, la fuerza política, intenta informar, pero NO hace lo que tiene que realizar, PROPAGANDA pues NO tiene gente idónea, pues los que había los empujamos tanto que se fueron..... Mientras no se nos dé por copiar lo que realiza "billetera mata gala", pedir candidatos por avisos en los distintos medios de comunicación.

Hoy hay cosas que no queremos ver, es decir muchos dirigentes NO quieren ver. Si bien algo, no mucho, algo a funcionado la descentralización, la PARTICIPACION a nivel del común del ciudadano NO funciona. Eso no se puede negar. Pero se niega y eso es lo que nos trae el resquemor, del de a pie, pues es el que recién empieza a ver cómo funciona el "aparato" del estado y/o político. Porque la participación no viene solo por el lado de integrar una comisión de un C.C.Z. como concejal vecinal, o integrar una comisión de fomento barrial. La participación política dentro del Frente Amplio viene por integrar los Comité, la Coordinadora y aun otras instancias superiores como son los delegados a los Plenarios departamentales o nacionales. Pero ahí es donde tenemos grandes fallas y debes, es ahí donde ha venido mermando la participación de la gente en instancia de decisión. La militancia sigue en baja, entonces creamos secretarias con nombres "rimbombantes", que ni los propios dirigentes saben el significado o para que fueron creadas. Otros temas vienen por parte de "dirigentes" sindicales y/o sociales, que después de sentados en sus sillones, del "tipo" que sea, no se han arrimado mas a sus lugares de orígenes. Cuando salen a recorrer salen como en los cumpleaños de "15", pero al revés, diciendo que extrañan mucho a su barrio, a sus amigos y compañeros. El trabajo los abruma. Los dirigentes que quedaron o los nuevos líderes realizan pedidos, como si las mejoras en los años de Gobierno del Frente Amplio, no estuvieran a la vista. Piden y piden como si la vaca, se pudiera ordeñar cinco veces por día. En ocasiones deslumbrados por lo que dice el Guapo, el Pibe banderita, billetera mata galán o el cejas. Uno que no subía mas la escalera, pero si la subo. El otro que cuando me apuraron sobre la ley de 8 horas para el trabajador rural, lo que hice no era lo que quería hacer o decir, porque yo vote a favor del ruralismo, que quiere trabajar más de ocho horas. El billetera mata galán, quiere realizar un Realty show, sobre quien quiere ser Intendente y porque no Presidente del Montevideo, Uruguay. Por último el querido "cejas" se animo y fue a recorrer un barrio emblemático de Montevideo el Marconi. El no lo conocía, pues jamás había estado en ese ambiente tan pueblerino.

La gente cree en la política, en lo que no cree es en la mentira y el engaño, no cree en las verdades a medias, NO cree cuando se le comunica a hechos consumados. NO cree cuando ve tanto corporativismo del pelo que sea y no se le sale a enfrentar.