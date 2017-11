Cien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verPolítica y amistadCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalCrisis de confianza en la política y los partidosLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSECumpleaños y homenaje a mi Vieja en la Junta DepartamentalEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0Nazis uruguayosLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheEl cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Juguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?

CORTE ELECTORAL SIN RECURSOS

Financiamiento de partidos: “Somos nosotros controlándonos a nosotros mismos”

03.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El Senado votó parcialmente la nueva ley de financiamiento de partidos políticos, y varios legisladores reconocieron que el control podría quedar solo en palabras escritas, si no se dota a la Corte Electoral de recursos técnicos.

La ley actual le da a la Corte Electoral la potestad de control, pero en los hechos no pudo controlar las declaraciones juradas de los candidatos de la elecciones de 2009 y 2014 por falta de recursos. El Senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó este punto.

"No entendemos por qué la rendición de cuentas de las campañas electorales mantienen la misma lógica que es que se presentan ante la Corte Electoral. Entonces, la Corte Electoral tiene que munirse de un equipo nuevo de técnico en materia de auditoría, cuando en realidad perfectamente podríamos aprovechar las competencias que ya tienen el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación para evaluar los gastos también de campaña", afirmó.

Mieres no entiende, además, por qué esta nueva ley exige a los partidos políticos una rendición de cuentas anual de su funcionamiento que debe pasar por la Auditoría Interna de la Nación y no hace lo mismo con los balances de campaña electoral.

El nacionalista Luis Alberto Heber dijo que "por más que pongamos los controles en un artículo de la ley si no va de la mano de un esfuerzo de dotar a la Corte Electoral de recursos de personal técnico para realizar este trabajo, de nada vale. Es avance escrito y no real".

La senadora oficialista Constanza Moreira destacó la necesidad de profesionalizar la Corte Electoral e independizarla de los partidos políticos al menos en este tema del control del financiamiento.

"Creo que hay que darle a la Corte Electoral la profesionalidad para que nos controle porque si sigue siendo al casa nuestra, somos juez y parte. Ahí también nos tenemos que dar una discusión en serio si queremos que la Corte Electoral pueda hacer el afuera que nos controle. Si no, es lo mismo. Somos nosotros controlándonos a nosotros mismos. No funciona. Sin fiscalización no hay nada", dijo la senadora.

El proyecto se votó el proyecto por unanimidad en general (26 en 26). Más allá de las diferencias en los artículos polémicos la mayoría destacó que era un proyecto de ley importante. Los legisladores decidieron desglosar el articulado y se pasó para el martes próximo el tratamiento de los artículos 6 y 9 (Donaciones de personas jurídicas), 7 (Topes de donación), 13 (Publicidad Gratuita) y 18 (Control balances de campañas).

