El TLC con Chile, porque síOtros tiempos, otros políticos15 años del Partido Independiente. Vamos a másLa necesaria Moncloa uruguayaDatos contra relatosCentenario de MandelaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSEEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarse

Otros tiempos, otros políticos

Esteban Valenti

06.11.2017

Lo confieso, soy nostálgico de otro Uruguay político, de otros debates, en la prensa, en el parlamento, en los cafés, en las asambleas estudiantiles y sindicales. En todos lados. Me crie en ese ambiente y muchas veces lo extraño, sobre todo porque se perfectamente que no volverá.

No voy a utilizar nombres, no es lo importante, lo que necesito decir desde el fondo de mi alma, de mi estómago y de mi cabeza es que la política en este país, en lo fundamental es una labor noble, basada en las reglas universales de la lucha por el poder, de forma explícita y abierta y donde se cultivaba intensamente la esgrima intelectual. Incluso la otra...

La vida académica, los intelectuales y los artistas tenían múltiples puntos de contacto con la política y no era una casualidad, surgía naturalmente porque el debate ideológico estaba integrado al intercambio estético a la elaboración científica y en particular en las ciencias sociales y naturalmente al periodismo.

Para hacer política había que estudiar, aprender, convivir, entrecruzar ideas y proyectos, de lo contrario no se entiende la cantidad de leyes de signos diferentes y complejos que se aprobaban en las legislaturas. Obviamente todo tiene su historia y no siempre fue una historia pacífica, muchas veces la sangre llegó al río. Muchas veces y profusamente. Desde las guerras civiles, los duelos, la guerrilla y la contraguerrilla, que aunque tuvo una componente regional e interamericana, con protagonismos externos, de los EE.UU y de Brasil, en definitiva la pagamos los uruguayos con una cruel dictadura que oprimió a la inmensa mayoría de sus habitantes.

La política apasionaba, no solo ni principalmente por las extremas tensiones que desataba, sino porque se desarrollaba en un alto nivel de exigencia intelectual y popular, simultáneamente. Saber, conocer, estudiar, hablar bien y escribir mejor, no debía alejar a los políticos de sus bases, de sus votantes en todo el territorio nacional, de los clubes, los comités, los bastiones, las giras y hasta de las familias, que representaban un entramado fundamental en ciudades, pueblos y en el campo.

Cuando me asusto de mi escepticismo sobre el nivel de la política actual en Uruguay, me reconforto fácil: viajo. Mal de muchos consuelo de tontos. Lo confieso, a pesar de todo, seguimos estando mejor que en el barrio y que en países lejanos que dieron cátedra, en Europa por ejemplo. La fractura entre la intelectualidad en Europa y en los Estados Unidos y la política es un abismo creciendo.

¿Qué hacía diferente aquellos debates de los actuales? La cantidad de ideas y de conexiones que se establecían, las referencias ideológicas y culturales, el marco conceptual que se construía y la suma era un discurso de razones y de argumentos poderosos. Ahora parece que al final, lo único que vale es si algo es constitucional o no y si se puede sacarle filo a alguna ilegalidad y sobre todo especular sobre los candidatos.

Además es una política de eslóganes, de definiciones bastante superficiales, jugadas a dejar una marca en la opinión pública, aunque sea efímera.

Y sobre todo el tema obsesivo es la plata, cuánto cuestan las cosas. El dinero siempre fue una referencia obligada en el arte o el desastre de gobernar o de elaborar programas y propuestas, pero todo depende del marco, del horizonte que uno se propone, de los caminos y los caminantes que los transitan y se convocan.

Muchos especialistas o no en política y comunicación, harán referencia a que ha cambiado el público, que la gente, el común de los ciudadanos no consume más sutilezas y por lo tanto se justifican los brulotes. No es cierto y además es el viejo e inagotable cuento del huevo y la gallina.

Si nosotros que hacemos política y periodismonos acostumbramos a consumir y a producir banalidades, chaturas, ideas pasajeras y sin el mayor sustento, imaginación y audacia, nuestros oyentes, lectores y conciudadanos consumirán esa papilla. Y nosotros nos volveremos todavía más tolerantes con la chatura.

Me congratulé con la airada reacción de todos los partidos en serio, ante la idea de seleccionar a los candidatos a intendentes a través de consultoras empresariales especializadas en elegir personal. Era lo que faltaba para precipitarnos en la banalidad y el ridículo y la respuesta fue la que correspondía, gobernar no es manejar una empresa, es mucho más complejo y exigente en todo sentido. En general los "técnicos" gobernando un país o un departamento, primero dejan de ser técnicos y luego comienzan a ser un desastre. En primer lugar un desastre cultural.

La política ha sido siempre, aún en sus momentos más oscuros y trágicos una expresión cultural, ideológica y no una técnica, ni un conjunto de recetas de gestión.

NicolóMachiavelo es respetado, adorado y odiado porque se atrevió a desnudar los resortes profundos de la política y el uso del poder que habían estado ocultos detrás de la ignorancia, de los propios gobernantes y de la incultura de las sociedades medievales, durante siglos. No por casualidad fue el filósofo político del renacimiento, en la ciudad de los Médici, Florencia, la cuna del renacimiento.

Que se haya desarrollado y ampliado el campo de acción de la ciencia política y en general de las ciencias sociales, lejos de aminorar, amortiguar el problema lo agrava. ¿Qué sería de un fútbol con excelentes directores técnicos y comentaristas y malos jugadores?

Los uruguayos tenemos derecho a ser nostálgicos, tenemos en nuestro pasado épocas de esplendor, no solo edilicio, artístico, cultural, económico, legislativo, sino también político.

Todo lo demás no hubiera sido posible sin una rigurosa, apasionada, profunda y culta política.

Y eso se refleja en las encuestas "En Uruguay, solo uno de cada cuatro ciudadanos confía algo o mucho en los partidos políticos, cifra que lo ubica como el país de la región con más confianza en los partidos políticos, según el Latinobarómetro". Mi madre, como estarán los otros.

"Según la academia, ello responde a una mezcla de aspectos coyunturales (corrupción) y un fenómeno mundial en que los partidos parecen pensados "para una sociedad que ya no existe".

Si queremos consolarnos, estamos mejor que la mayoría de los países de la región. Pero para dar un nuevo y potente salto hacia el desarrollo, con mayor justicia social, más democracia y compromiso ciudadano de la gente, y formas más avanzadas de relacionamiento entre nosotros hacen falta otro nivel de políticos.