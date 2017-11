La necesaria Moncloa uruguayaDatos contra relatosCentenario de MandelaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verPolítica y amistadCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalCrisis de confianza en la política y los partidosLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSEEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseLa disciplina partidaria y la corporación políticaTrump avanza contra el multilateralismo.

Etiquetado de alimentos: Amenazan demandar al Estado por decreto que está por aprobar el gobierno

05.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Empresas fabricantes e importadoras de alimentos ya iniciaron una ronda de consultas con el estudio jurídico Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause con la intención de evaluar qué recurso jurídico se puede utilizar para intentar dejar sin efecto el decreto presidencial.

En líneas generales, las empresas y la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) consideran que el sistema octogonal no es el adecuado ya que no solo contraría normas del Mercosur vigentes, sino que no es informativo para la población, según informa El País.

En su lugar, impulsan un sistema policromático con los colores del semáforo (verde, amarillo y rojo) con pilas que indican los porcentajes de grasas, sodio y azúcar.

Carolina Damonte, asociada al estudio jurídico mencionado, dijo que se debe revisar bien todos los aspectos del decreto ya que "se pueden estar violentando normativas del Mercosur".

Agregó que "formalmente creo que nadie tiene una posición tomada; sí tuvimos consultas de varios actores, que podrían verse afectados por la normativa". En este sentido, agregó que los empresarios consultaron sobre qué "tipo de acciones se podrían adoptar en caso de que se apruebe tal y como está" el decreto.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) apoyó a la industria alimentaria en su planteo acerca de que la propuesta del Ejecutivo "estigmatiza al alimento y causará grandes problemas en materia comercial". Plantean "armonizar" el sistema de etiquetado con el Mercosur, particularmente con Argentina y Brasil, dado que en caso de tenerlo diferente "tendremos un gran problema en el packaging para importar y exportar" los alimentos, indicó el presidente de la Cámara alimentaria, Fernando Pache. Actualmente Argentina y Brasil no tienen un sistema de etiquetado, sí lo tienen Ecuador (policromático) y Chile (octogonal).

El decreto que establece el etiquetado de alimentos con altos contenidos de grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares ya está pronto y solo resta la firma del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo tras la apertura de la Conferencia de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles, que "se está en etapas de poner en marcha el proceso".

Catorce estudios que realizaron la Universidad de la República (UdelaR) y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde 2011 a la fecha, comprueban que el mejor modelo para etiquetar los alimentos es el que propone el gobierno con los octógonos negros con leyendas en blanco. La licenciada en Nutrición y redactora de los informes, María Rosa Curuchet, dijo a El País que luego de realizar estudios comparativos con otros modelos, "el que dio mejores resultados fue el sistema de rótulos con forma octagonal de color negro con la palabra "Exceso de...".

Para la nutricionista, actualmente el consumidor "no tiene información de fácil acceso y rápida comprensión de manera que le facilite tomar decisiones informadas y saber lo que come o le da a sus hijos". En un resumen de los catorce informes realizados, se señala que "la evidencia nacional muestra que el sistema de advertencias nutricionales es superior al sistema de semáforo, por lo que podría tener el mayor impacto en la compra de productos con excesivo contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio". Agrega que la medida contribuye en el combate al sobrepeso y a las enfermedades no transmisibles.

