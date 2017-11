Inicio | Política Te encuentras en:

DIRIGENTES SORPRENDIDOS

30 mil votaron en elecciones juveniles del Partido Colorado

06.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Cerca de 30 mil votaron el sábado en las elecciones de jóvenes del Partido Colorado (PC) y asegurarán 100 lugares en la Convención Nacional y dos en el Comité Ejecutivo Nacional de esa fuerza política.

Adrián Peña, secretario general del PC, dijo a La Diaria que su evaluación de las elecciones es "muy positiva", ya que cuando asumió su cargo, en junio, por la situación del partido (el anuncio del retiro de la política de Pedro Bordaberry y los números bajos en las encuestas de intención de voto) "muchos planteaban no hacerlas". "Pero los jóvenes se movilizaron y nos plantearon que ellos querían hacerlas, y que entendían que era necesaria la renovación de los jóvenes como está establecida en la carta orgánica, y le dimos para adelante", señaló Peña. Agregó que fue una elección "mucho menos sectorizada" que otras y con "menos correlación directa con las figuras nacionales", por lo que, a su juicio, "fue más de los jóvenes".

Los pronósticos iniciales que manejaban en el PC esperaban cerca de 10.000 votos; Peña llegó a estimar 20.000, por eso se sorprendió con la cifra final, que es más alta, pero que, aun así, está lejos de los 50.000 votos de las elecciones de jóvenes de 2012. Peña subrayó que aquella fue una elección "muy polarizada", ya que Bordaberry y José Amorín Batlle estaban lanzados como precandidatos a presidente, y los resultados tuvieron "una correlación casi directa con lo que luego fue la elección interna".

También comparó estas elecciones con la de jóvenes del PN, hechas a principios de setiembre, en las que se contabilizaron 68.000 votos. Destacó que "si las encuestas estuvieran bien", las elecciones de jóvenes del PC deberían haber tenido 10.000 votantes, porque el PN supera en seis veces la intención de voto de los colorados. "Nuestra elección fue enfocada mucho más a la calidad que a la cantidad. Fue una elección muy garantista. Redujimos la cantidad de circuitos y de urnas móviles, y establecimos dobles controles en todos los locales, para que fuera una votación real", indicó.

Por otro lado, el diputado Fernando Amado, líder de Batllistas Orejanos, dijo a la diaria que participó como candidato en las tres ediciones anteriores de elecciones de jóvenes (2007, 2010 y 2012) y que siente que la del sábado refleja mucho más "el espíritu con el que se idearon las elecciones juveniles", porque no estuvo "tan contaminada con la lucha de sectores", ya que hoy el mapa interno del PC es distinto, porque están surgiendo sectores nuevos y "no hay un liderazgo consolidado". A su juicio, esta elección "fue mucho más de jóvenes de verdad que un vehículo para hacer un ranking de adultos". Destacó que también ayudó que surgieran grupos que terminaron en listas independientes, "que no están cercanos a ningún eventual candidato". Señaló que, de cerca de las 40 listas de Montevideo, alrededor de diez eran independientes. Por eso, para Amado, los resultados de la elección -que estarán listos dentro de diez días- "no son extrapolables a otro tipo de elección".

Por último, Amado dijo que sería "absolutamente imprudente" hacer un análisis comparando las elecciones de jóvenes blancos con las de los colorados, ya que el PN tiene "un piso electoral sólido" y es el primer partido de la oposición. "Hablando de estructuras, tiene sectores fuertes, 12 intendencias, más de 30 diputados, etcétera. La elección del PN sí tiene una motivación, que es legítima: la intención de dar una demostración de fortaleza, de movilización y de renovación, muy involucrada con un proceso, pensando que están apostando realmente a ser la alternativa en 2019", finalizó.

