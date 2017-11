El TLC con Chile, porque síOtros tiempos, otros políticos15 años del Partido Independiente. Vamos a másLa necesaria Moncloa uruguayaDatos contra relatosCentenario de MandelaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSEEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarse

2019

Danilo Astori definirá, a principios de 2018, su eventual candidatura

06.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, Ministro de Economía y Finanzas, analizará a principios de 2018 su posible presentación como candidato hacia 2019 “no solo depende de que uno tenga ganas, lo único que no me falta son ganas”.

Astori le concedió una entrevista a 'La Mañana de El Espectador', y allí expresó que contaba con voluntad para ser candidato, "lo único que no le faltan son ganas", pero que la definición la tomará a principios de 2018.

Astori expresó "Con toda sinceridad no tengo una definición en este momento, no excluyo ni una definición positiva, ni una definición negativa. Hay que hacer un análisis de todos los elementos que están en juego, tomar una decisión con tranquilidad, ver qué es lo que más le conviene en primer lugar al Uruguay y al Frente Amplio y en función de eso decidir".

Agregó Astori "no solo depende de que uno tenga ganas, lo único que no me falta son ganas, pero hay otros elementos en juego que también hay que tener en cuenta".