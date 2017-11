El TLC con Chile, porque síOtros tiempos, otros políticos15 años del Partido Independiente. Vamos a másLa necesaria Moncloa uruguayaDatos contra relatosCentenario de MandelaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSEEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarse

Inicio | Política Te encuentras en:

Guapo

Larrañaga: “no suscribo al pensamiento que divide a los buenos de los malos ni a los lindos de los feos” (SIC)

06.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El senador Jorge Larrañaga emitió a través de las redes sociales una carta dirigida a los nacionalistas llamando a la unidad y afirmando que “la lucha no está en casa”.

Con frecuentes invocaciones a la unidad y al compromiso con la Historia (así, con mayúscula), el senador blanco Jorge Larrañaga difundió este lunes a través de las redes sociales una carta dirigida a los "queridos compañeros del Partido Nacional".

En lo que parece ser una respuesta a los fuertes choques de opiniones y posiciones entre su sector y los alineados con Luis Lacalle Pou, a lo que se agrega un grupo de intendentes electos bajo su paraguas pero que buscan un nuevo camino político, Larrañaga afirma que luego de tres períodos de gobierno del Frente Amplio "es momento de cambiar".

"Para ganar nos necesitamos fuertes. Nos necesitamos juntos, todos. Nos necesitamos trabajando única y exclusivamente para la victoria del Partido, que será -no tengan dudas- la victoria del país. Para ganar nos necesitamos".

Texto completo de la carta de Larrañaga

Queridos compañeros del Partido Nacional

Este tiempo puntual en la Historia de nuestro país nos necesita más que nunca. Como saben, yo no suscribo al pensamiento que divide a los buenos de los malos ni a los lindos de los feos, pero sí suscribo -y fervientemente- a la rotación de hombres y mujeres en el poder del Gobierno de una República.

Serán 15 años de gobierno de una misma fuerza política y es notorio para muchos de nosotros que es momento de cambiar: Uruguay tiene la obligación de avanzar rumbo al país del siglo XXI, un país de libertades y de oportunidades reales para todos. Solo nuestro Partido podrá lograrlo.

Para ganar nos necesitamos fuertes. Nos necesitamos juntos, todos. Nos necesitamos trabajando única y exclusivamente para la victoria del Partido, que será -no tengan dudas- la victoria del país. Para ganar nos necesitamos.

Yo creo en mi Partido Nacional. Creo en sus militantes, creo en sus dirigentes, creo en sus líderes y creo más que nunca en su lucha. Siento que es el momento y estoy convencido de que solo nosotros podemos despertar a un país que descansa sobre lo ya conseguido mientras el mundo nos pide un cambio real para no quedar otra vez unos pasos atrás del tiempo.

Compañeros y compañeras del Partido Nacional: el país nos necesita y tenemos que estar a la altura del lugar que nos ha reservado la Historia. Es momento de ganar.

La lucha no está en casa: está afuera. La lucha está en todos los departamentos del interior, en los barrios periféricos de Montevideo, en las familias que están excluidas del mercado laboral, en los niños que no reciben la educación suficiente para realizarse, en los adolescentes que no tienen alternativas sanas y enriquecedoras para su tiempo libre, en los jóvenes marginados, en los trabajadores con salarios ridículos, en las jubilaciones indignas, en el campo, en los pueblos, en las cárceles, en los hospitales públicos; en la calle.

Jorge Larrañaga