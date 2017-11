El TLC con Chile, porque síOtros tiempos, otros políticos15 años del Partido Independiente. Vamos a másLa necesaria Moncloa uruguayaDatos contra relatosCentenario de MandelaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaUna sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolarCRISIS, CRISIS eran las de antes... a propósito de la elección argentina.(Abordando eso gris, que parece la teoría).Cuando NO queremos verCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanLas millas de vuelo que esconde la “revolución”¿Dónde están los padres de la criatura?Para el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalLa confusión conceptual de Hoenir SarthouHay DerechoSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSEEspejo Latinoamericano: #PerúPaísDeVioladoresHoenir Sarthou, el Holocausto y la libertadMejor masmortalidad coronariaOtras literaturas: Mario BaritéUn grito de alarma para Europa.El caso TríasEl puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarse

Agustín Bascou/Capturapantalla

Denuncias

Bascou: Partido Nacional salda situación con una simple “observación”

06.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — Se supo que la Comisión de Ética del Partido nacional entregó su informe sobre el accionar del intendente Bascou, argumentando que no cometió ninguna ilegalidad y que es pasible de una observación.

La Comisión de Ética del Partido Nacional entregó al presidente del Directorio nacionalista, senador Luis Alberto Heber, un informe con las conclusiones del caso que involucra al intendente de Soriano, Agustín Bascou, denunciado por corrupción al constatarse que desde la Intendencia que comanda se compraba combustible en una estación de servicio de su propiedad, además en una proporción mucho mayor que a la competencia, ubicada a tan solo cien metros.

Según informó Telemundo, el dictamen considera que Bascou no cometió ninguna ilegalidad y no propone ninguna sanción al jerarca, saldando la situación con una simple observación en la que señala que el Intendente no fue proactivo para solucionar la situación, como sí lo hizo por ejemplo el exintendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, en el período pasado.

De acuerdo a El País, una sola versión del dictamen fue redactada en las últimas horas y se encuentra en poder del presidente del Directorio, quien la someterá a estudio del resto del cuerpo colegiado el próximo lunes 13, en la reunión semanal.

Bascou había sido denunciado por la bancada de ediles del Frente Amplio de su Departamento.