El juego de la mosqueta del petróleo

Esteban Valenti

08.11.2017

La semana pasada el Uruguay explotó en polémicas sobre el comunicado de la empresaSchuepbachEnergy, el MIEM y ANCAP sobre el hallazgo de un “sistema petrolero” en el departamento de Paysandú, hallado por la perforación de un pozo de aproximadamente 800 metros de profundidad en Cerro Padilla.

El comunicado a esta altura forma parte de la historia de la literatura empresarial y oficial uruguaya, porque fue analizado por muchos geólogos disponibles o deseosos de aparecer en la prensa, por todos los "expertos" de los partidos tradicionales, en especial los blancos y por toda la prensa nacional.

La tónica dominante no fue solo el escepticismo, sino directamente la desconfianza. Es una maniobra del gobierno para distraernos a los uruguayos, "no les creo nada" llegó a decir una ilustre geóloga ampliamente desconocida basada en su olfato infalible y reproducida a coro por todo el espectro político opositor.

El comunicado conjunto de la empresa era muy medido, no prometía ningún maná petrolero y llamaba a la paciencia y a ser cautos. Yo al menos no leí ningún párrafo o frase desmedida. Y efectivamente es el primer hallazgo de un sistema petrolero activo en la historia del Uruguay, no muy prolífera en materia de hidrocarburos.

¿Qué hubiera pasado si el gobierno y la empresa se hubieran guardado la información? Comandados por los ambientalistas feroces y replicados por todos los opositores acumulados, hubiera explotado la más sana indignación contra el secretismo del gobierno. Y yo me hubiera sumado, porque las cosas hay que decirlas. Medidas adecuadamente pero, hay que decirlas.

¿Qué hubiera sucedido si los resultados de esta segunda etapa de la exploración, en lugar de encontrar un sistema petrolero donde falta determinar las dimensiones y el valor comercial, hubieran sido totalmente diferentes, no hubieran encontrado nada o mucha arena? Aquelarre de la oposición, Gran fracaso, gran, del gobierno en su alocada busca de petróleo. Los millones de años necesarios para producir hidrocarburos, fracasaron por culpa de este gobierno.

¿Exagero?

Voy a publicar a continuación la información difundida por la empresa petrolera australiana Petrel EnergyLimitedque es la propietaria de la mayoría de las acciones de SchuepbachEnergy, la empresa que está perforando en Uruguay.

Algunos agregados previos imprescindibles: la perforación de los diferentes pozos corre totalmente por cuenta de la empresa y, el estado uruguayo no gasta un céntimo. Es decir que los riesgos los corren por entero las empresas, tanto en la búsqueda On shore, en tierra uOff shore en la plataforma marítima. Imaginen por un segundo el danzón que se armaría si el Estado gastara un centavo.

Segundo, las empresas involucradas cotizan en las bolsas de valores, por lo tanto - cosa que para los uruguayos es una rareza - deben manejar con extremo cuidado la información, porque así como la bolsa sube, también baja precipitadamente si hay fracasos, más se sube y más rápido y peor se baja. Un anuncio positivo hizo subir las acciones de la empresa Petrel, pero se puede seguir subiendo o caer estrepitosamente si no se confirman las primeras informaciones.

Ahora veamos el texto aparecido en la prensa internacional, publicado por la agencia española de noticias EFEque dice así:

"La petrolera australiana Petrel EnergyLimited halló Petróleo en Uruguay"

"El primer descubrimiento de hidrocarburos en ésta zona representa un considerable primer paso afirmó la petrolera australiana Petrel EnergyLimited, principal accionista de la estadounidense SchuepbachEnergy, que halló la presencia de crudo en el país sudamericano.

El primer ejecutivo de Petrel, David Casey, señaló que "si bien se requieren más evaluaciones para comprender todo el potencial de estos excelentes resultados iniciales, no se puede subestimar la importancia de ser el primer grupo en descubrir petróleo en esta cuenca fronteriza", según recogió un comunicado de la compañía.

Además, recalcó que "aunque es un descubrimiento modesto" si se tiene en consideración "lo que esto podría significar para el resto del programa" el hallazgo "representa un considerable primer paso en la redefinición el petróleo y el potencial futuro del gas de la Cuenca de Norte" de Uruguay.(subrayadomio)

SchuepbachEnergy descubrió la presencia de hidrocarburos en un pozo exploratorio en el departamento (provincia) de Paysandú (oeste).

En dicho pozo se "encontró importantes muestras de petróleo" y la excavación se "está completando para pruebas de producción", de acuerdo con un comunicado de Petrel EnergyLimited. (Habla de muestras de petróleo)

"Cerro Padilla-1 es el primero de cuatro pozos de exploración convencionales que se perforarán en la Cuenca Norte de Uruguay", anota la empresa.

"La visión global de Petrel para Uruguay consiste en perforar cuatro pozos para cubrir la mayor parte posible del área de concesión", así como estudiar la calidad y potencialidad de los hallazgos, concluye el escrito". EFE

El día lunes 6 de noviembre agregó una información en su página web "El petróleo encontrado en la prueba es insignificante y claramente no comercial, pero confirma algunos de los objetivos clave del programa, como la madurez de la roca madre, la calidad del yacimiento convencional, la migración y la integridad de la trampa potencial"

No habría nada más que agregar. ¿Qué interés puede tener la empresa Petrel en comenzar a cavarse una fosa en la Bolsa de acciones de Australia con informaciones falsas y exitistas ? ¿Hay alguna promesa desmedida en el comunicado? ¿Desmiente el comunicado oficial del gobierno uruguayo o al contrario, es más optimista que el comunicado oficial?

Después vienen los otros frentes polémicos. ¿Nos convendrá tener hidrocarburos en nuestro subsuelo considerando que las vacas, las ovejas y la soja no lo necesitan? ¿No será mejor alejarnos de toda tentación y permanecer en la más absoluta ignorancia sobre la existencia de hidrocarburos, hierro etcetc?

¿El petróleo no vendrá a perturbar nuestras reservas de agua y al Uruguay Natural? ¿Los uruguayos seremos capaces de escapar a la terrible tentación de destruir todo el resto de nuestro aparato productivo y transformarnos en Venezuela II?

¿Justo ahora que se avanza hacia "todo eléctrico" a nosotros se nos ocurre romper la racha instalada por Hernandarias y además de vacunos de primera calidad y trazables en su totalidadponernos a encontrar hidrocarburos?

Si el Uruguay hubiera seguido apostando a sus recursos energéticos tradicionales, autóctonos (hidro) e hidrocarburos importados, esa misma energía que nos tenía al borde del precipicio durante muchos años "tradicionales", ese si sería un grave error, pero resulta que el Uruguay es el país del mundo que ha tenido la mayor explosión en la producción de energía renovable, eólica y solar, de todo el mundo. Naturalmente en proporcion a su población.

Creo que lo que más me molesta es, cuando algunos políticos afirman que estos anuncios se hacen para ocultarle temas a la población. Es decir que nos tratan a todos los uruguayos de estúpidos, como si nos pudieran manipular de esa manera. En realidad los que pueden ser manipulados son ellos.

Disculpen mi desconfianza, pero a veces me viene la leve sospecha de que algunos están desesperados por llegar a los sillones, que les vendría muy mal que el Uruguay encontrara petróleo, firmara con UPM o cualquier otra situación de avance concreto, como por ejemplo seguir siendo el mayor exportador de software por habitante de toda América Latina (100 dólares anuales por habitantes, el segundo país de América Latina exporta 30 dólares por habitante). Pero que nadie lo divulgue, que puede ser un bolazo del gobierno.

Nadie podrá acusarme de no criticar con firmeza lo que me parece mal del gobierno y lo seguiré haciendo, pero lo que quiero es ser justo, equilibrado y no barrer bajo la alfombra, algunos lo que quieren es que las polillas se coman la alfombra y el piso también con tal de llegar al sillón.

¿Y si la oposición se tiene que tragar todos sus agoreras previsiones? Porque una cosa es segura toda cosa que sube, baja inexorablemente, esa es la diferencia con la Bolsa de Valores.

No nos endeudemos, no hagamos inversiones desmedidas, no compremos camellos, no descorchemos espumosas botellas a cuenta, pero tampoco nos dejemos tratar como lelos por la desesperación opositora.