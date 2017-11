Inicio | Columnas Te encuentras en:

...¡Que viva España!!!

Luis Fernández

08.11.2017

Con parámetros de los usados en Uruguay se entiende muy poco.

Hasta el día en el que el Ejecutivo intervino Cataluña y fijó elecciones para el 21 de diciembre, todo se encuadraba en una cierta lógica. Además fue bien visto que se fijara una fecha próxima para esas elecciones.

A los 2 o 3 días fueron citados a dos lugares distintos, los integrantes del Ejecutivo intervenido y por otro, la mesa del Parlamento catalán. Así lo establecen las leyes de acá y fueron dos jueces distintos.



El que le correspondió a la mesa del Parlament dió a trámite algo que los entendidos ven muy obvio. Fueron citados con apenas 24 horas de anticipación y no tuvieron tiempo de preparar las defensas. Por eso, este juez postergó hasta el jueves 9 (mañana), la citación.



En cambio la jueza del otro grupo no dió lugar a ese pedido. Se presentaron a las 9 horas, al mediodía no les dejó salir a almorzar y a las 17 horas ya iban en dos furgones a los penales y aún siguen presos.



En España los fiscales son nombrados por el Fiscal General que a su vez es nombrado por el Gobierno. Ese Fiscal General conoce a los jueces y muchas veces elige el momento para presentar las denuncias para que el turno sea de un juez más "amigable" con la posición del gobierno.



Esta señora jueza se saltó todas las vallas. En cuanto terminó de redactar las órdenes de detención, comenzó a escribir el pedido de captura internacional para el ex-Presidente Puigdemont que está en Bélgica.



Al parecer le anima el espiritu de Las Cruzadas.



Hasta ese momento existía un importante desconcierto entre los independentistas. Su Presidente estaba en el exterior (¿fugado?), muchos otros habían sido citados por la Justicia. Días antes los radicales de izquierda había dicho a Puigdemont y otros que eran unos traidores porque no se animaban a declarar la independencia.



Ahora aparecían unas eleciones donde habría que prepararse, etc.



La gente iba a su trabajo como todos los días. No se notaba la intervención.



Pero la decisión de esta jueza, unificó a todos los independentistas y otros (Podemos y el Partido Socialista de Cataluña PSC)) que no participaron de la declaratoria.



Las calles volvieron a llenarse con manifestantes pidiendo la liberación de los presos políticos.



Un par de días después Puigdemont se presentó ante un juez belga. Éste no hizo lugar al pedido de captura de España. Le quitó el pasaporte pero quedó en libertad total dentro de Bélgica. El trámite de la presunta extradicción puede demorar 2 meses. Muchos en Cataluña lo quieren de candidato desde el exterior. Supongo que le llevarán los papeles para firmar la candidatura.



Las encuestas no son halagüeñas. Por un lado dan un crecimiento de los independentistas, lo cual podría llevar todo a foja cero el 22 de diciembre y vuelta a empezar.



Además dan un aumento de Ciudadanos la nueva derecha española. Caen Podemos y el PSC, son la izquierda no independentista que aboga por cambios sociales y no de banderas.



Estos son algunos hechos, no todos.



Hace mucho dijimos que el beneficiado en todo esto era el PP, porque había "comprado" tiempo, un tiempo de maravillas para estos malandras.



Pero no fue sólo tiempo a favor para el PP, también fue (tal vez más importante) una terrible desatención de la gente en los hechos de gestión cotidianos.



Entre setiembre y octubre Hacienda (Ministerio de Economía) dió una información lapìdaria. Tendría que escribirla en rojo para simular la sangre que representa.



En la crisis del 2008 el Gobierno español del PP con apoyo del PSOE salvaron de la bancarrota a los bancos privados más importantes. Estos bancos debían a la banca internacional (FMI; Banco Mundial, Banco Europeo, etc.) una importantísima suma. España puso todas sus reservas en esto fueron 55.000.000.000 €.



Si, no lo escribí mal, 55 mil millones de euros!!. La banca internacional de parabienes. Al poco tiempo España necesitó dinero fresco y le pidió a esa misma banca internacional. Hoy le debe muchísimo, y tiene un importante déficit fiscal que corrige con el único manual que sabe el PP: Recortes y ajustes.



Bien: ¿Cuál fue la noticia? Pués que Hacienda ha declarado a todos los españoles que de esos 55 mil millones que a su vez la banca le debe a España...40 mil millones han sido declarados INCOBRABLES!!



Esto ocurrió mientras los catalanes se peleaban por unas banderas.



Otra. Los juzgados siguen las actuaciones contra los integrantes del PP en toda España.



Un tal Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid, con importantísimas acusaciones de corrupción, fue noticia. Se publicaron hace meses grabaciones de varios minutos donde planifica sus fechorías y pide al fiscal que coloque en cierto lugar a un personaje que le sirve a él. Etc.



Está preso desde hace un par de meses; pues ayer salió en libertad luego de pagar una fianza de 400.000 €, que para él es un vuelto de la panadería. ¿CONNIVENCIA?



En esta semana se decretaron nuevos recortes en Sanidad y en Educación. En Canarias por ejemplo, es común esperar entre 3 y 6 meses para ver a un especialista con el pase en la mano.



Los dirigentes sindicales muy amigos del Poder....





