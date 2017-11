Foto: Instagram librería Mollat - Francia

Diseño, Arte, Gastronomía & Co.

Andrea recomienda: a los amantes

08.11.2017

El 17 de noviembre todos los amantes nos daremos cita. La noche será cómplice. Los mirones estarán ahí como siempre. Los infieles, no sabrán con cual quedarse. Una velada para amantes, de libros. Porque será la Noche de las Librerías de Uruguay.

Estarán los que al cruzarse con ese primer amor sonreirán al recordarlo. Se verán distintos pero seguirán siendo ellos. No faltarán los que no puedan olvidar el último que les voló la cabeza. Recorrerán los pasillos ansiosos los que quieran soñar, enojarse, sorprenderse o llorar.



El Centro Cultural de España quien convoca al sector librero y editorial de la ciudad de Montevideo para impulsar esta primera edición piloto de la Noche de las Librerías en la capital, destaca este valor patrimonial que sorprende desde hace años a visitantes y turistas.



Se trata de una noche donde las librerías permanecerán abiertas de manera simultánea hasta la medianoche, ofreciendo diferentes actividades que animen a la gente a consumir literatura con promociones especiales en los establecimientos adheridos.



¡Una invitación de novela!



Lo siento para los ebook, son geniales, se puede cargar una biblioteca en un minúsculo dispositivo, pero jamás podrán igualar esos objetos simples y mágicos. El olor a papel. El diseño de la tapa. El formato impreso tiene volumen, belleza física. En lo personal me recuerda la diferencia entre hablar a través de la frialdad de un medio electrónico o encontrarse con un amigo con un café de por medio. Es incomparable.



Las lecturas de libros electrónicos aumentan gradualmente en detrimento de las de impresos. Pero para los apasionados de la tinta sobre papel siempre habrá un lugar en la biblioteca para uno más. Algunos no podrán entenderlo pero a ciertos libros impresos uno los termina queriendo.



"Sos de una tribu en extinción" me sentenció hace poco un librero. Pero yo tengo una fuerte intuición de que perduraremos. Lo importante es legarlas tradiciones y realizar una aventura nocturna por librerías con los más pequeños de la familiaparece una excelente oportunidad. Siempre es bueno comprobar que no se es el único "bicho raro".



Hace unos días mi pequeño sobrino Luca preguntó a la familia cuál de los siete libros de Harry Potter nos había gustado más. Su preferido es Harry Potter y el prisionero de AzKaban. Vamos por buen camino.



El sabor a papel en ciertos casos está acompañado de otros tantos placeres para los sentidos.

La libreríaMás PuroVersosobre la peatonal Sarandí, despliega suscoloridos muros de libros hasta los altos techos del antiguo edificio Pablo Ferrando. Vitrales, escaleras de mármol y restaurante/cafetería en la planta alta resultan compañeros ideales para perderse por un rato entre letras.





Librería: Más Puro verso

En un hermoso espacio restauradoEscaramuza en la calle Pablo de María, fusiona su propuesta con una moderna cafetería y un jardín con aires clásicos bajo una pérgola cubierta de enredadera para un final para el recuerdo. No muy lejos puede tener suerte y mientras busca un nuevo volumen para su colección en Las Karamanov, alguien quizás esté tocando el piano.



Librería: Escaramuza



Los espacios que participarán de la iniciativa de la Noche de las Librerías son:



*Afrodita Libros *Banda Oriental *Biblioteca Nacional *Centro Cultural de España *Centro de Fotografía de Montevideo*Diomedes Libros *Ediciones Universitarias - Universidad de la República *Escaramuza *FADU *Feria del Libro *Las Karamazov *Lautréamont *Librería América Latina *Librería Pocho *Librería Vila *Libros de la Arena *Linardi y Risso *La Lupa Libros *Más puro verso *Minerva *Mundos Invisibles *Pocitos Libros *Puro Verso *Purpúrea Libros

Si usted es muy enamoradizo y teme terminar la noche con decenas de tomos en su historial de conquistas, puede descargarse la App Goodreads. En versión Móvil y web actualmente a disposición solamente en inglés, recomienda libros, hace listas de lecturas y de paso le permite conocer gente de carne y hueso para compartir pasiones.





andrea@uypress.net