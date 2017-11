Inicio | Política Te encuentras en:

MARCHA ATRÁS

"Más información": Se frenó en el Senado proyecto por concesión de puerto para López Mena

09.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El proyecto concedía la explotación de un puerto fluvial, en dos padrones del Estado, en la rambla costanera sur, presentado al Poder Ejecutivo por el empresario Juan Carlos López Mena.

Pero fue frenado en el Senado por la propia bancada del Frente Amplio, ante el reclamo de mayor información sobre el tema por parte de los partidos de la oposición, según informa El País.



Entre las objeciones para otorgarle al empresario esos padrones, el senador colorado Pedro Bordaberry señaló dos elementos: que habrá "un monopolio de hecho, o abuso de la posición dominante, y por los antecedentes" de López Mena, a raíz del remate de los aviones de la ex Pluna.



Para el nacionalista Luis Lacalle Pou "hay una clara relación entre López Mena y el Frente Amplio", aunque admitió que "el negocio es un buen negocio". López Mena "no me gusta, pero hay que separar el empresario del negocio", insistió.



Sin embargo, las dudas mayores surgieron en los senadores cuando el ex presidente José Mujica dijo tener información de que López Mena necesita hacerse de los dos padrones estatales para conseguir financiamiento internacional para la obra del puerto, valuada en unos US$ 200 millones.



Pero Mujica se dio cuenta de lo que dijo y quiso enseguida aclarar el alcance de sus dichos, pero ya era tarde. "Creo que es así", le dijo a Bordaberry, casi fuera del alcance del micrófono.



"Dije 'creo' que (tener los padrones) es una de las condiciones para el proyecto porque le facilita conseguir el apoyo en dinero. Pero esto no lo puedo certificar. Pero es de una obviedad en la operativa que la exigencia viene por ese lado, me parece. Si se quiere verle el pelo al huevo, se puede ver".



"Para conseguir el crédito internacional es distinto con un título de propiedad que con una concesión", insistió Mujica.



Estas afirmaciones hicieron que Lacalle Pou, en un principio decidido a votar el proyecto, pidiera su vuelta a comisión para obtener más información.



Bordaberry apuntó que "me pregunto si el Banco República le va a volver a prestar plata. ¿Alguien me puede decir si no van a hacer apartamentos para vender?"



Ante esto, el senador frenteamplista Enrique Pintado dijo que "si no le presta el banco del Estado le prestará otro", para agregar que "los empresarios, si son buenos, tienen que ser oficialistas, siempre. Porque para ellos es vital el negocio, no la política".



Incluso en la bancada del Frente hubo objeciones. El senador Marcos Otheguy, ex Lista 711, originalmente opuesto al proyecto de López Mena, dijo fuera de micrófono que "esto así no se puede votar".



La coordinadora del FA Daysi Tourné pidió un receso y al regreso retiró el tema de la agenda del Senado.

