“La esperanza es lo último que se pierde”

Pablo de los Reyes

10.11.2017

Así reza uno de los refranes más conocidos y que hace alusión a la cantidad enorme de posibilidades de mejorar que se nos presentan a lo largo de la vida.

El tema es comprender que esperanzas uno sigue manteniendo vivas y cuáles han visto frustrada su posibilidad de concreción.

Hoy, en nuestro país, asistimos a una interrogante similar en cuanto a los caminos posibles que podemos enfrentar en el futuro inmediato.

Para quienes hemos sabido estar convencidos de un camino, de una alternativa política, el ver hoy el derrotero que está trazando nuestra ilusión, es un profundo dolor.

Siento que nos robaron la esperanza de cambio. Siento que a cada momento aparece una nueva mancha. Que de quienes esperábamos los gestos más nobles y leales, caen en el lodo, se empantanan, venden humo, venden, se venden, transan y negocian todo y a cualquier precio. Lo peor es que pretenden que no nos demos cuenta.

La nueva planta de UPM, las denuncias por abuso de uso de las tarjetas corporativas, dirigentes (legisladores, del ejecutivo, de los sectores y sindicales) que usan sus responsabilidades para beneficio personal, y de sus organizaciones, líderes sectoriales que negocian todo en post de mantener su statu quo, ministras y ministros que montan estructuras que promuevan sus intereses y no los programáticos. En todos lados aparecen denuncias, rumores, y señales de desvíos ideológicos, de lumpenización de la actividad política. Todo se deteriora, se deprime.

Reclamos de debate interno han sido profesados durante años, pero los debates ya no son posibles, porque para debatir es necesario dejar abierta la posibilidad de que alguien me convenza con sus argumentos. Y eso, hace rato que no pasa.

Hoy la hegemonía, legítima por cierto, ya empezó a reclamar un día si y otro también la decisión del líder para que borre cualquier intención de competencia interna. Otra vez apelando a que sin él, no hay reelección.

Son muchas y muchos los compañeros y compañeras que ven esto, son pocos los que han decidido salirse. Este momento histórico reclama a gritos que volvamos a sentirnos incómodos, que zafemos del confort y arriesguemos para cambiar. La incomodidad política es el motor de búsqueda de nuevas soluciones, alternativas.

Estoy convencido que llegó el momento de sentar las bases de un nuevo acuerdo político. Un acuerdo republicano. Un acuerdo que trascienda las estructuras. Un acuerdo para cambiar el gobierno en base a políticas claras, definidas previamente.

Ese convencimiento es por dos cosas.

Una es porque no se vislumbra el camino del FA en un próximo gobierno, hoy está empantanado, sin capacidad de acción, sin liderazgo y con muchísimas complicaciones internas.

Y porque lo mejor que puede pasarle al querido Frente Amplio y los queridos frenteamplistas es volver al llano. Sacarse la responsabilidad de gobernar y poder discutir abiertamente su futuro. Seguramente esa instancia podrá parir una nueva alternativa que vuelva a enamorar a los que hoy sentimos el alejamiento con ese profundo dolor que nos manifestamos cuando nos preguntamos ¿qué fue lo que pasó?.

Hay que recrear espacios políticos creíbles, es la responsabilidad de los militantes mantener viva la esperanza en el quehacer político. Porque es esa actitud republicana, democrática, la base de un desarrollo social y cultural.

Es necesario reclamar nuevamente la legitimidad de la actividad política. Prestigiarla, devolverle el valor social encontrando puntos de acuerdo y construyendo un espacio dónde los uruguayos y uruguayas vuelvan a confiar.

Al final, debemos luchar para que la esperanza de que la política sea el lugar donde realizarse democráticamente nuestra sociedad, sea lo último que se pierda. Y eso, ya no tiene un partido o un sector.

Pablo de los Reyes