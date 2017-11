Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVI, Nro. 710: Marx, el marxismo y el socialismo en Uruguay

11.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 13 titulando en su portada: 'Marx, el marxismo y el socialismo en Uruguay'.

Escriben en este número:

Alberto Acosta, Litus Alonso, Héctor Bernardo, Peter Bradshaw, Patrick Cockburn, Miguel Jara, Miguel Ángel Ortega Lucas, Mario Osava, Alberto Piris, Michael Roberts, Matías Serra Bradford, Gerardo Tecé, Esteban Valenti, Immanuel Wallerstein



Marx, el marxismo y el socialismo en Uruguay

Por Esteban Valenti



No hay nada menos representativo del conjunto del pensamiento de Carlos Marx y de su esencia que una colección de sus citas, porque su pensamiento, expresado en lo fundamental en El Capital (2.500 páginas aproximadamente) es una visión integral y muy compleja del capitalismo que, incluso en las diversas ediciones fue evolucionando y cambiando. Los problemas e interrogantes irresueltos y planteados por Marx son su verdadera herencia.





Xi toma el control total del futuro de China

Por Michael Roberts



Xi Jinping ha sido consagrado como líder más poderoso de China desde Mao Zedong después de que un nuevo legado de pensamiento político con su nombre fuese incluido en los estatutos del Partido Comunista. La simbólica medida se produjo el último día del XIX Congreso, que duró una semana en Beijing, en el que Xi se ha comprometido a dirigir la segunda mayor economía del mundo hacia una “nueva era” de poder e influencia internacionales.



CCOO, República Catalana y cohesión social

Por Litus Alonso



La simultánea declaración de la República por el Parlament de Catalunya y la intervención de la Generalitat aprobada por el Senado español, el pasado 27 de octubre, sumada al incremento de la represión del Estado (con, de momento, 10 presos políticos), ha abierto una nueva fase en el conflicto.



La historia como alucinación: cuando Stalin y Eisenstein reinventaron una revolución

Por Peter Bradshaw



Coleridge afirmó que ver actuar al fiero Edmund Kean era “como leer a Shakespeare a la luz de los destellos de relámpagos”. Ver el clásico mudo de Sergei Eisenstein, Octubre, es como contemplar la Revolución Rusa del mismo modo. Está surrealmente iluminado por desnudas imágenes que queman la retina; desaparecen al segundo siguiente para ser substituidas por otras igual de misteriosas y desorientadoras. Octubre no es un documento histórico, es más como un sueño recordado. A veces me gustaría que pudiéramos verlo sin música, sólo con un rayo ensordecedor en cada uno de sus 3.200 cortes. Una violenta tormenta eléctrica de extrañeza.



¿Está saliendo Irak de cuarenta años de guerra?

Por Patrick Cockburn



Hay un creciente clima de autoconfianza en Bagdad que no había visto desde que visité por primera vez Irak en 1977. El país parecía entonces encaminarse hacia un futuro pacífico y próspero gracias al aumento de los ingresos del petróleo. Sólo varios años después fue evidente que Saddam Hussein era un monstruo cruel con una desastrosa tendencia a iniciar guerras imposibles de ganar. Entonces podía conducir con seguridad por todo Irak , visitando las ciudades de Mosul a Basora, que se convirtieron en letalmente peligrosas en los siguientes 40 años.



Ecuador: ¿Moreno traidor?

Por Alberto Acosta



En las últimas semanas varios representantes del correísmo han acusado a Lenín Moreno de “traidor”, empezando por el propio Rafael Correa, caudillo de un proceso que, de a poco, parece estar cayendo en desgracia. Lo peculiar de esta situación es que Moreno precisamente es sucesor de Correa. Es más, su (controvertido) triunfo electoral, así como su nominación a la candidatura presidencial, contó con el beneplácito del caudillo y de su partido. Correa hasta llegó a decir que “Lenín es un gran ser humano, dejo la Patria en buenas manos”. Esas son, al momento, las únicas certezas de las que disponemos; lo demás son elucubraciones, algunas más o menos razonables.



Qué pasa con China

Por Immanuel Wallerstein

La Jornada



Con mucha frecuencia, cuando escribo acerca de la crisis estructural del moderno sistema-mundo, y por tanto del capitalismo como un sistema histórico, recibo objeciones que dicen que he descuidado la fuerza del crecimiento económico de China y su capacidad para servir como reemplazo económico para la claramente menguante fuerza de Estados Unidos más Europa occidental, el llamado Norte.



Asesinato de JFK. La CIA frenó la desclasificación de los documentos

Por Héctor Bernardo

Contexto / Rebelión



A pesar de que Trump aseguró que todos los archivos relacionados con el crimen serían desclasificados a fines de octubre, debió ceder ante las presiones de las agencias de inteligencia. Entre los documentos que salieron a la luz, se destaca la preocupación del FBI por culpar a Oswald y que la KGB sospechaba que se trataba de “un golpe de Estado de la extrema derecha”.





La engañosa derrota del Estado Islámico

Por Alberto Piris

República de las ideas



Ya SunTzu, quinientos años antes de nuestra era, como se lee en su tratado “El Arte de la Guerra”, se refería a ésta diciendo que “es un asunto serio; da miedo pensar que los hombres pueden emprenderla sin dedicarle la reflexión que requiere”. Es evidente que Bush no había leído esto cuando desencadenó aquella nefasta guerra contra el terrorismo cuyos efectos está sufriendo hoy la humanidad y, sobre todo, los pueblos musulmanes sobre los que el rayo del Pentágono descargó con mayor virulencia y menor reflexión.



La carne que nos comemos está "cargada" de fármacos antibióticos

Por Miguel Jara

Bentayga



Es una de las principales preocupaciones sanitarias en Europa, la creación de "superbacterias" por las resistencias a los antibióticos. Y la situación es preocupante porque si generamos esas resistencias cuando verdaderamente haga falta usar un medicamento antibiótico este no hará efectocon las terribles consecuencias que ello depara.





La izquierda divertida

Por Gerardo Tecé



Es tradición en algunos pueblos que el Domingo de Resurrección, en la plaza del pueblo, se revolee una bandera gigante de cada cofradía para celebrar que Jesucristo —en ese momento ya Dios o paloma, no lo sé, me pierdo— ha resucitado. Cada revoleador se pone en el centro de la plaza, agarra el pesado mástil y el pueblo mira y aplaude sus habilidades. Conozco a uno de izquierdas, aficionado al tema, más por lo local que por lo divino, que decidió probar suerte un año y a los dos revoleos —creo que es el nombre técnico— se hizo una contractura que sonó en las aldeas cercanas.



Baudelaire, demonio redentor

Por Miguel Ángel Ortega Lucas



El poeta francés encendió la antorcha negra con que poder ver los contornos del abismo, allá donde sus contemporáneos no querían mirar

“Oscuridad es luz donde hay luz sola”, dijo otro hermano de la misma cofradía (Goethe). Así es: una luz absoluta, totalitaria, sólo ciega. No somos ángeles sino hombres; no podemos mirar al sol directamente, ni vivir sólo de la luz, en la luz. Es precisa la sombra. Que unas alas negras se ciernan enormes sobre el páramo. Sólo así podremos identificar los contornos de todo lo que nos rodea, de todo lo hermoso y de todo lo atroz: es decir, de lo que somos.



¿La democracia de Brasil ante un cambio de ciclo por la corrupción?

Por Mario Osava



RÍO DE JANEIRO, 3 nov 2017 (IPS) - “El ciclo democrático iniciado en los años 80 está llegando a su final” en Brasil, pero sin “soluciones autoritarias” a la vista, evalúa Tarso Genro, exministro de Justicia y de Educación e ideólogo del Partido de los Trabajadores (PT).





Una intensidad crítica de excepción

Por Matías Serra Bradford



Conversación con Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más destacadas del último medio siglo argentino.

Si el año pasado el Premio Ñ a la Trayectoria Cultural fue concedido a un maestro en el estudio de las imágenes, José Emilio Burucúa, en 2017 la distinguida es una maestra en los usos e interpretaciones de la letra escrita. Beatriz Sarlo sucede también a Griselda Gambaro —la primera en recibirlo, en 2003—, Clorindo Testa, Sara Facio y Nicolás García Uriburu, entre otros. No importa qué terreno o arte toque, discuta a Barthes o Godard, política nacional o Manuel Puig y Hollywood, Sarlo hace pasar todo por el ojo de la aguja del lenguaje. Allí están sus libros para ratificarlo, de Una modernidad periférica a Escritos sobre literatura argentina, La ciudad vista —sus columnas en Viva—, Viajes y Zona Saer.



Entrevista con Giacomo Marramao.



Filósofos clásicos en ayuda del presente

Europa muestra geometrías muy variables, alerta el pensador, que vuelve a los padres fundadores de la filosofía.



Profesor en la Universidad de Roma y reconocido pensador de la política, Giacomo Marramao disecciona en esta entrevista —realizada por correo electrónico— la situación de las democracias actuales, sus crisis y desafíos. Invitado por el Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dictará conferencias el 2 y 3 de noviembre. En sus inicios, Marramao indagó en la historia del marxismo para volcarse luego a las paradojas de la secularización; más tarde se ocupó de los efectos de la globalización y de la vivencia social del espacio y el tiempo.