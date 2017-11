Inicio | Política Te encuentras en:

Finalmente, el senador Leonardo De León será llamado por el Tribunal de Conducta del FA

10.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El órgano rector de la conducta y ética de los frenteamplistas tiene previsto convocar al senador Leonardo De León para que dé sus explicaciones sobre los gastos realizados con la tarjeta corporativa de Alur.

Según supo Montevideo Portal, la decisión fue tomada en base a la información divulgada en la que se detalla que el entonces presidente de Alur realizó gastos estando de vacaciones y que, a priori, no estarían relacionados con su actividad laboral.

Desde el entorno de De León se insiste en que no hay irregularidades en el uso de las tarjetas y que la acusación en su contra está basado en falsedades, por lo que se decidió no concurrir por iniciativa propia al TCP, dado que se entiende que su conducta no debería estar cuestionada.

Días atrás, el senador De León mantuvo un intercambio con el ministro de Economía Danilo Astori que comparó la situación del ex presidente de Alur con la del ex presidente de Ancap, Raúl Sendic.

"Capaz que Astori, ahora que está preocupado, porque se autopostuló como candidato, también debería revisar si él no debería participar de algunos ámbitos del FA por algunos actos de los últimos meses que también debería aclarar", respondió De León, en alusión a la falta de aportes al BPS a una secretaria de un legislador de Asamblea Uruguay.

En anteriores declaraciones a Montevideo Portal, el abogado de De León, Ignacio Duran dijo que su cliente dará las explicaciones que correspondan a la Justicia y anunció que no se ampararía en los fueros parlamentarios.

La denuncia, que fue presentada por el Partido Independiente da cuenta de varios gastos en el exterior, en los que se utilizó tarjeta en los días posteriores al término de las misiones oficiales y un gasto en las cataratas del Iguazú, en Paraguay, en semana de turismo.

