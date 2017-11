Inicio | Columnas Te encuentras en:

Las sorpresas de ser orejano

Alejandro Domostoj

12.11.2017

Hace algunas semanas recibí una invitación del pre candidato Fernando Amado para asistir al acto de lanzamiento de su candidatura. Sabe Fernando de mi origen frenteamplista y yo sé de su condición de Batllista.

Ambos sabemos que, aunque partamos de concepciones filosóficas diferentes, podemos coincidir en muchos aspectos. Entonces decidí ir -por segunda vez en mi vida- a un acto colorado. Y la verdad que hasta hoy duran las sorpresas.

La primera sorpresa pasó por el acto en sí. Tengo alguna que otra campaña electoral encima, y varios centenares de actos y actividades organizadas, por lo que difícilmente un formato logre sorprenderme. Y en efecto, aunque el formato estaba absolutamente cargado de modernidad y frescura, con dos tiempos nítidamente marcados -por un lado "el encuentro" al aire libre, espacio de intercambio y conversación colectiva y por otro "el acto"- no fue en sí lo que me sorprendió. La novedad estuvo dada por como efectivamente funcionó ese encuentro. Hacer confluir a actores políticos de diversos partidos y sectores, representantes de la cultura de diversas vertientes artísticas y filosóficas, militantes de base, figuras del gobierno nacional y departamental y simples ciudadanos, ya es algo difícil de logar. Ahora, que ese ámbito efectivamente funcione, que en él se respire diálogo, y se vea interactuar con total naturalidad a todos los actores convocados, eso es real y gratamente sorprendente. Fueron horas donde deambulaban en la conversación Eduardo Larbanois, el "Pacha" Sánchez, Fernando Pereira, Yamandú Fau, Camarota, Di Candia, Sanguinetti, Juan Andrés Roballo, Martínez, Gonzalo Mujica, militantes colorados, frenteamplistas varios, jóvenes, etc. Nadie se agrupó en "manadas" o según las "etiquetas" propias o ajenas, y eso fue lo notable, primó la condición ciudadana como factor unificante. Algo esencial, pero cada vez menos frecuente en la sociedad.

La segunda sorpresa fue el discurso de Amado. En ese discurso encontré diferencias, pero llamativamente encontré más coincidencias que las que primariamente suponía encontrar. Pero el verdadero quid del discurso es un planteo político contrario a la polarización, buscando eliminar la lógica del blanco y negro o de la Ámsterdam vs la Colombes. A esta altura Ud. creerá que me sorprendo por poco, porque este discurso viene ganando adeptos desde hace tiempo. Y se equivoca. No es el discurso lo que me sorprende, sino la coherencia entre lo dicho y la acción. Porque Amado pronunció ese discurso en ese acto donde nos encontramos tantos tan diferentes y tuvimos improvisadas tertulias caracterizadas únicamente por nuestra condición ciudadana. Es decir que pregonó con la práctica, y eso sí que ya no es moneda corriente.

La tercera sorpresa, lamentablemente, es la que menos me sorprende. Y es que algunos de los que por allí anduvimos tuvimos que constatar en carne propia como ese espíritu se ha perdido. No faltó el sagaz militante que con admirable astucia logró "descubrir" nuestra "oculta" presencia (en un acto filmado, cargado de periodistas, transmitido en vivo y con cortes promocionales en redes), se tomó el trabajo de hacer alguna captura de imagen e introducirla en grupos y redes seguida de algún menudo comentario, para intentar vaya a saber uno qué...

Por lo pronto esto no amerita más que la anécdota de lo mal que se está por algunos lares, lo que viene a reafirmar la necesidad de que irrumpa otro estilo que no vaya por la fácil senda de polarizar y crispar los ánimos (que por cierto bastante crispados ya están).

Ahora, en nuestro caso particular, si ser Orejano significa estar convencidos que la lógica dualista llegó a su fin; que la construcción de mayorías ya no serán posibles mediante el voto monolítico de un solo Partido, y que el Uruguay y los uruguayos debemos aprender a transitar un nuevo escenario, donde nadie es propietario de todo lo bueno y nadie es culpable de todo lo malo y que ese nuevo pacto ciudadano deberá incluir políticas de Estado sustentadas sobre una sólida base ética, entonces compañeros bien pueden tildarme de esa manera, y bien valen las sorpresas de este nuevo orejano.

