"APERCIBIMIENTO"

Bascou: Comité de Ética del PN condena actitud del intendente por no haber “tomado las medidas necesarias”

13.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El comité de ética del Partido Nacional decidió condenar la actitud del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y sugiere un apercibimiento.

El organismo entiende que el jefe departamental tendría que haber tomado "las medidas necesarias" para que sus estaciones no despacharan combustible a la intendencia.

Destaca que el contrato de despacho de combustible es entre la intendencia y ANCAP, pero recuerda que la decisión de despachar en una u otra estación de servicio es exclusiva del gobierno departamental y, por lo tanto, de la administración de Bascou. De todas formas, quienes tomaban la decisión eran los conductores de los vehículos.

"Era esperable haber tomado las medidas necesarias para que la Intendencia de Soriano no despachara combustible en las estaciones de las que era socio"

"Aun sin haber perjuicio alguno para la Intendencia, aun si no hubiere existido ilegalidad, aun sin constatarse acción positiva alguna para favorecer a nadie en particular, en la medida en que el Sr. Bascou podía verse beneficiado indirectamente con la compra de combustible por parte de la Intendencia, e independientemente de que el hecho era conocido por la sociedad de Mercedes y por ediles de la oposición desde el inicio de su gestión, era esperable haber tomado las medidas necesarias para que la Intendencia de Soriano no despachara combustible en las estaciones de las que era socio", concluye el fallo al que accedió El Observador.

La comisión entiende que se debió haber establecido criterios objetivos más detallados, que redujeran al mínimo posible la discrecionalidad del conductor de los vehículos y de la dirección correspondiente al momento de elegir la estación de servicio.

El fallo, de 13 páginas y que salió por mayoría, asegura que el intendente no omitió someterse a ningún control propio de su cargo, pero entiende que "la intendencia pudo y debió haber sido más transparente respecto de los criterios para despachar combustible en una u otra estación de servicio".

El documento señala que no existe un contrato directo entre las estaciones del intendente y el gobierno departamental y agrega que fuera del contrato que existe entre ANCAP y la intendencia, quedan las compras de insumos como lubricantes. "Durante la administración del Sr. Bascou, la Intendencia no realizó compras de insumos a las estaciones de Radial Mercedes Ltda., procediendo a realizarlas al resto de las estaciones", dice el fallo. Además, recuerda que antes de ser intendente estas estaciones ya le vendían combustible a la intendencia.

El documento también destaca que Bascou solicitó información de antecedentes similares al suyo y accedió al dictamen del Tribunal de Cuentas del 2005, cuando el entonces intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, consultó por la misma situación. La respuesta que recibió lo habilitó a realizar esa operativa pero, de todos modos, y a diferencia de Bascou, el exintendente Ezquerra optó por no llevar a cabo el negocio.

Según estimaciones realizadas por el comité, la venta de combustible a la intendencia le generó a las estaciones una ganancia de $ 42 mil mensuales -de lo que se debe restar costos directos e indirectos de explotación-. "Podemos concluir que el Sr. Intendente procuró cumplir con la ley, y tuvo en cuenta opiniones jurídicas de terceros (en particular es relevante la opinión del Tribunal de Cuentas de la República en caso similar, ya que configura un precedente) para decidir cómo proceder", dice el fallo.

En sus conclusiones, el dictamen de la comisión asegura que no hay elementos que indiquen que Bascou haya tomado decisiones con "intereses ajenos al interés general". Sin embargo, señala que la obtención de un beneficio indirecto "habría exigido un grado mayor de celo en eliminar cualquier tipo de situación que pudiera ser vista como contrapuesta al interés general que persigue la Administración"

Noticia relacionada

Denuncia penal: Bascou dijo "que será el mejor camino para allanar y tratar de esclarecer" el tema

Caso Bascou: Junta rechazó juicio político por 21 votos a 7

jwl

Documentos asociados:

Dictamen-Bascou-en-Comision-de-Etica-31-10-17.pdf - Texto completo