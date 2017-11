Inicio | Columnas Te encuentras en:

Brou- El conflicto inventado

Jorge Larrobla

15.11.2017

Es un conflicto de carácter político, no hay reclamos salariales, ni de condiciones de trabajo y mucho menos de empleo.

Hoy tenemos 3.800 funcionarios en el Brou, con un promedio de sueldo de $75.000.



Este es uno de los tantos conflictos dirigido por los sectores ultra,en el intento permanente al igual que la derecha, de derrotar a nuestro gobierno frenteamplista.



Lo aprovecha la derecha unida con la ultra del PT, Asamblea Popular y con desnorteados del FA.



En el Brou pasa lo mismo que con la ley de riego, la inclusión financiera, UPM, TLC con Chile etc.



Nuestro gobierno frenteamplista hace cosas con conocimiento y lealtad al programa. Y ello es idesmentible.



La oposición y los demagogos de izquierda trabajan con "asusta viejas" como dijo el diputado Amaro.



Pocas veces se dicen tantas mentiras juntas como en el conflicto del Brou:



Achique no existe, no hay ningún dato numérico que permita afirmar eso.



Cierre de sucursales: no existe, no se ha cerrado ni se cerrará ninguna.



Pérdida de fuentes de trabajo: no existe, por el contrario en el acuerdo rechazado por la Asamblea se proponía el ingreso de 150 nuevos funcionarios.



El Directorio no informó: falso, los cierres parciales se vienen instrumentando desde 2013.



Se afecta a la Caja Bancaria: falso, la reforma del Brou no la afecta.



Se privatiza el análisis del crédito: falso, se terceriza parcialmente el análisis de los balances para enfrentar demandas estacionales. (Los funcionarios del Brou analizan un balance mientras los tercerizados analizan cinco).



Y así podría seguir.



El conflicto es fogoneado por el PT y la lista 810 de Asamblea Popular le hace los mandados.



Pero al decir de un amigo,lo que me preocupa es que nuestros legisladores están en la luna y no defienden a quienes están en el Gobierno. No preciso aclarar que están fuera de la defensa los que tienen temas ético, o graves errores de gestión, pero por las dudas ante que... lo aclaro.



Y desgraciadamente algunos se suman al coro de la ultra y la derecha.



Como el compañero diputado Darío Pérez. Que tiene el atrevimiento de acusar de una actuación desleal y de encubrimiento ante “la privatización y desmantelameinto del Brou”, a mi agrupación sindical ( la 98)que dirigía el consejo de banca oficial de Aebu.



Y todavía nos quiere enseñar como debe ser la independencia de clases. Sino fuera un compañero le diría que lo que dice es una canallada y mas. Prefiero creer que está muy mal informado, o capaz que intenta ampliar su nicho político en alianza con la ultra izquierda. A lo cuál tiene todo el derecho del mundo, lo triste es que use la misma metodología de la ultra.



Pero esto pasa en todos los frentes del Gobierno. Por ello digo que:



Hoy también como históricamente ha sido, la ultra izquierda se abraza a la derecha.



La misma derecha representada en los mismos partidos tradicionales, la misma que rompió la Concertación Nacional Programática, votaron la ley de impunidad, destrozaron el aparato productivo, fundieron bancos y compraron las carteras fundidas. Y etc, etc.



Ellos daban préstamos desde el BROU a los dueños del Uruguay que nunca pagaban.



Por décadas esta había sido una de las formas más brutal, rapaz, descarada y rentable que utilizaron para la reproducción y acumulación de la riqueza de las clases dominantes. Y nos cobraban a todos los uruguayos. O mejor dicho nos robaban.



Ellos siguen representando la vieja historia del Uruguay tradicional del estancamiento, que no avanzaba en espiral, se vivía y recreaba en círculos concéntricos.



Hoy todo eso cambió.



Y fue a partir del 1º de marzo del 2005,gracias a nuestros gobiernos frenteamplista. Al BROU lo habían fundido con un agujero de más de 1.000 Millones de dólares, al igual que al BHU que nos costó 2.000 Millones de dólares a todos los uruguayos.



Y saben una cosa, que parece que cada vez somos menos que lo sabemos?



Estos cambios y avances en la gestión TRANSPARENTE de la Banca Oficial, leáse BROU, BHU, ANV, BSE y BCU. Fue obra del equipo económico de nuestros 3 gobiernos del FA. Parece mentira tan poca memoria...



Por ello cuando la derecha pura y dura no aguanta más y van por todo, con la complicidad por acción u omisión en particular de la ultra izquierda, nosotros los frenteamplista tenemos que recordarle a todos los orientales honestos, que sigue en pie la disputa por los dos proyectos de país.



Uno, el proyecto de país de los blancos y los colorados, esos por el cual están desesperados por reconquistar el poder político, el de la derecha, el conservador y gris, que si vuelven será peor a todo lo que hemos conocido. Algunos dudaban hasta hace poco, solo tuvieron que ver la desgracias de los vecinos para saber que la restauración viene por todo.



El otro proyecto de país, el nuestro, el de las fuerzas progresistas y de izquierda, el que estamos construyendo desde el 1° de marzo de 2005 que le devolvió la esperanza y la alegría a la gente.



Al que llegamos con décadas de paciente acumulación de fuerzas, con una estrategia siempre de unidad y con demasiado sufrimiento para nuestro pueblo.



Este es nuestro proyecto, el de la opción por los más desposeídos, el de mi autoridad emana de vosotros. Es el proyecto nacional, popular y democrático como lo formulaba nuestro padre fundador y héroe de la Patria, el General Líber Seregni.



Por ello no nos asustan los embates de la derecha y tenemos bien claro el papel que juega la ultra en alianza con ella.



Lo que sí me preocupa es la posición que asumimos los frenteamplista progresistas y de izquierda. O defendemos a capa y espada el proceso de cambios y recreamos el método y la acción política de la acumulación de fuerzas o la restauración ganará terreno. Y podrá disputarnos el poder político con mucha más chances que hasta la última elección. Solo con sacarnos la mayoría parlamentaria, nos condenan a la hambruna de más democracia, más derechos, más libertades y más redistribución de la riqueza, en particular para los más infelices.



