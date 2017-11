Barcelona el conflicto entre los recuerdosCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísNueve medidas por la transparencia y contra la corrupciónClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoSangrías y EncuestasAntonio Cafiero, un hombre de muchos tiemposObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Agitación — PropagandaParaísos fiscales y entidades offshore: reino de la impunidad. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática...¡Que viva España!!!¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa necesaria Moncloa uruguayaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésEl regreso de Por La PatriaCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouSomos la fuerza del cambioUn circo de mentiras contra ASSE

CUESTIONÓ A LACALLE POU

Larrañaga defendió a Bascou: “No hubo ningún perjuicio a la administración"

15.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, salió en defensa del fallo de la comisión de ética sobre el caso Bascou, y cuestionó los comentarios de Luis Lacalle Pou, quien pidió una sanción más dura para el intendente de Soriano.

Entrevistado en radio Sarandí, Larrañaga dijo que si Lacalle "hubiera querido tener una decisión más en línea con su pensamiento habría asumido en el año 2014 la condición de presidente del Partido Nacional y entonces hubiese podido tener mayor decisión en el Directorio".

"Creo que está equivocada la posición de Luis (Lacalle Pou). Lo dijo antes de empezar el proceso de estudio de la comisión de ética y después como el fallo terminó no estando en línea con lo que él postulaba mantuvo y ratificó su posicionamiento", dijo Larrañaga.

El líder aliancista agregó que "quizá" quienes critican el fallo "quedaron presos de lo que expresaron antes de que tomaran conocimiento y trabajo de la propia comisión y quedaron encerrados en esa opinión". "¿Para qué tenemos la comisión de ética? ¿Si nos sirve lo acatamos y si no nos sirve decimos que estuvo mal?", se preguntó.

Larrañaga se refirió también a las comparaciones entre los casos de Bascou y el del exvicepresidente Raúl Sendic, y dijo que hoy en día existe "una carrera de moral pública".

Afirmó también que con la actividad privada de Bascou "no hubo ningún tipo de perjuicio para la administración departamental" y que había una relación contractual "que involucraba directamente a ANCAP con la Intendencia".

El senador nacionalista destacó que "el involucrado acató el fallo y pidió disculpas", y valoró que el Directorio haya tomado una resolución. "¿Ustedes vieron una resolución de la mesa política del FA (por Sendic)? No hubo ninguna resolución. ¿Lo amonestó? ¿Lo suspendió? ¿Lo cesó de su actividad política? Nada, mutis por el foro. Vamos a no tergiversar los hechos", declaró.

Además, advirtió sobre el peligro de "entrar en un torneo de descalificaciones o en una carrera de moral pública". Según Larrañaga, eso "afecta la credibilidad de la gente en el sistema político y termina siendo muy malo".

"Yo no estoy inmolándome en una defensa, estoy simplemente hablando en términos de equilibrio. Porque yo no he basado mi actividad política en la descalificación de nadie", concluyó.

