CIBERATAQUES

Guerra fría en las redes. Cruces entre Rusia, EEUU y Gran Bretaña

MONTEVIDEO (Uypress) - Responsable de ciberseguridad británico acusa a Rusia de ataques informáticos. Theresa May acusó que intentan “convertir la información en un arma” para “sembrar discordia en Occidente y dañar nuestras instituciones”.

Informa AFP que Rusia habría lanzado ciberataques contra medios de prensa británicos, compañías de telecomunicaciones y de energía el año pasado, según denunció este miércoles el jefe de la agencia de seguridad informática británica, en medio de acusaciones de que Moscú interfirió en el referendo sobre el Brexit.

"Rusia busca socavar el sistema internacional. Es así de simple", dijo Ciaran Martin, jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) en una conferencia en Londres a la que asistían profesionales de las tecnologías, según su oficina.

"La injerencia rusa, vista por el NCSC en el transcurso del año, incluye ataques a los medios de prensa británicos, a compañías de telecomunicaciones y de energía", añadió.

El NCSC coordinó la respuesta del gobierno a 590 incidentes significativos desde que fue lanzado en 2016, pero la agencia no detalló cuáles estaban vinculados a Rusia.

La primer ministra británica, Theresa May, acusó el lunes a Moscú de intentar "convertir la información en un arma" con el fin de "sembrar discordia en Occidente y dañar nuestras instituciones".

Según May, Rusia despliega "sus medios de comunicación dirigidos por el Estado para difundir falsas informaciones e imágenes manipuladas".

Moscú consideró estas acusaciones como "irresponsables y sin fundamento" y las atribuyó a la necesidad del gobierno británico de desviar la atención del público por los problemas domésticos.

Londres lanzó una investigación en torno a las acusaciones de que Moscú intentó influenciar el referendo del año pasado sobre la si Gran Bretaña permanecía en la Unión Europea.

Este miércoles, May dijo a los parlamentario que el comité de inteligencia y seguridad del Parlamento investigaría la injerencia rusa.

En tanto, el comité de cultura, medios y deportes del Parlamento solicitó informaciones de Twitter y de Facebook sobre las cuentas vinculadas a Rusia y espera audicionar a responsables de esas plataformas de redes sociales en la embajada de Estados Unidos en 2018.

- 150.000 cuentas Twitter -

Damian Collins, presidente del comité, dijo que no cabía dudas de que Rusia interfirió en la política británica.

Dijo que hay un patrón de comportamiento de las organizaciones rusas que buscan oportunidades para crear división, agitación e inestabilidad en Occidente.

"Organizaciones extranjeras tienen la capacidad de manipular las redes sociales" para influenciar a los votantes, dijo a la AFP.

"Son centenares de personas seriamente organizadas para propagar cada día falsas informaciones a través de las redes sociales", añadió destacando que era "aterrador" cuán barato y fácil es para ellos alcanzar a millones de personas.

"Es una de las mayores amenazas a nuestras democracias y debemos ser serios en la respuesta", dijo Collins.

El portavoz de May insistió no obstante que "no hay evidencia de una injerencia exitosa en nuestro proceso electoral".

Investigadores de la Universidad de Edimbrugo, que analizaron 2.752 cuentas suspendidas por Twitter en Estados Unidos, descubrieron que 419 operaban desde la agencia rusa Internet Research Agency e intentaron influenciar la política británica, consignó The Guardian.

Laura Cram, directora de investigación neuropolítica de la universidad, dijo al periódico que desde esas cuentas se tuiteó 3.468 veces sobre el Brexit, principalmente luego del referendo del 23 de junio.

El contenido en general fue "bastante caótico (...). No se desprende un objetivo claro. Hay mucho sobre refugiados e inmigración", dijo.

Otro análisis de la universidad de Swansea de Gales y de la Universidad de California, Berkeley, encontró más de 150.000 cuentas en Twitter basadas en Rusia que podrían haber influenciado el referendo del Brexit.

Las cuentas de la red social se interesaron en el miembro de UE en el periodo previo al referendo de 2016, según la investigación destacó el periódico The Times.

Muchas de las cuentas estaban gestionadas de manera automatizada, publicando centenares de tuits cada día, otras eran cuentas parcialmente administradas por personas, indica el periódico.

La mayoría de los tuits eran proBrexit, algunos apoyaban la permanencia del país en la UE.