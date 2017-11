Inicio | Columnas Te encuentras en:

América del Sur: zona de paz

Juan Raúl Ferreira

16.11.2017

De niños se nos enseñaba (mal), que el Primer mundo era como un objetivo al que debíamos llegar. Eran más ricos, más cultos, mas desarrollados, más estables. El Tercer mundo era ya el infierno, sin pasar por el purgatorio.

Tan grotesco era que en un momento mágicamente, vaya a saber luego de cuantas conferencias, los que mandan (para hacerlo fácil) resolvieron re bautizarnos. No más "Tercer Mundo". Gran avance, seguíamos igual pero nos bautizaron "en vías de desarrollo."

No produjo ningún efecto mágico. Mientras que los del 1er mundo proponían cada vez más "diálogo" Norte Sur, en nuestras tierras, empezaba a a aparecer en el horizonte la perspectiva del dialogo Sur- Sur. Me pregunto si en algún momento dejó de ser una alternativa. La Guerra Fría contribuyó a la consolidación los países que no querían ser prisioneros del conflicto , más allá de que mucho de estos países tenían acuerdos sólidos con una u otra parte. Pero no eran sus satélites.

Los antecedentes urgen en las coincidencias manifestadas entre los países que se reunieron en 1955 cuando se celebró en la Conferencia de Bandung, en Indonesia. Se van produciendo la descolonización de muchos países, más la independencia del gobierno Comunista del Mariscal Tito, a quien tuve el honor de conocer en Belgrado en Año Nuevo de 1973 (qué año).

Termina Fidel Castro hablando en la ONU en nombre de todos los países. (Lexington Ave 315, NY) donde hasta poco antes de llegar funcionaba la B´nai Brith de EEUU. Ahí le conocí y en la sede de ONU de la Primer Avenida escuche por primera vez un discurso suyo. Los No Alineados, eran ya una realidad. Acaba de triunfar la revolución sandinista. Soplaban nuevos vientos.

Quizás, lamentable que haya hecho falta tanto sufrimientos en el Cono Sur con el terrorismo de Estado como para que los cono sureños, a veces de espalda a nuestra gente e historia abandonáramos nuestras veleidades europeizantes y empezáramos a a sentir que la acusa de los hermanos venezolanos bolivianos, ecuatorianos, colombianos eran víctimas del mismo mal, el imperialismo gendarme.

Hubo en la tradición blanca una trinchera sin claudicaciones. Lorenzo Ríos y el "Sindicato de los Pueblos Pobres," en el CIES, Lima 1964, Ya en el 47 Herrera había levantado su voz contra la presencia de EEUU en las bases de EEUU, sobre Sandino el mismo año, el Embajador Velasquez ¡z en el Consejo de Seguridad de ONU en 1965 contra la intervención Yanqui en Santo Domingo en 1965.Y puedo seguir: Guatemala, Grenada. (1).

Banda Oriental 1987

Es más recuerdo ser legislador en ejercicio y re electo cuando se produce el traspaso de gobierno entre Sanguinetti y Lacalle. Este recién electo Presidente nos cita (fue la única vez en su gobierno que me citó a una reunión) para informarnos que Panamá había sido invadido. Ya en vigencia los tratados Torrijos Carter, pero como este hablaba de un proceso gradual, existían bases americanas aún y la infame "Zona del Canal".

Lacalle Presidente electo con las presiones que eso significaba, nos dijo "actúen que los yanquis han vuelto a poner pie en América Latina." Y así salió una fuerte declaración de condena contra la invasión dejando en actas constancia de que estaba presente el Presidente Electo de la República.

Otro día contaremos detalles de la invasión que demuestran el desprecio de los Donald Trump que existen desde mucho antes que se saquen la careta. Los helicópteros sobrevolaban diciendo "Hermanous Panameñous , estou no es una invasioun sino una aiuda del pueblo americano a sus hermanos de ...." García Marquez cero que no escribía realismo mágico sino como un día me dijo el entonces Presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado: "Hubiera sido un escritor costumbrista. (2)

Volvamos a hoy, 2017 casi 18. Nuestra América vuelve a estar bajo la amenaza de la guerra. Y no es cosa de fantasías ultraístas. El Presidente de los EEUU, con todo historial sobre sus hombres anunció medidas sancionatorias contra Venezuela porque EL la considera una dictadura.

Veamos, yo tengo mi opinión sobre si Venezuela es una dictadura o una revolución. Ya lo diré. Yo tengo mi opinión de si las soluciones sancionatorias sirven o son contraproducentes. EEUU probó el bloqueo a Cuba y renunció hasta que llego Trump por contraproducente: hambrea la gene y genera solidaridades dentro del país. Ya fue: Siglo XXI: sanciones financieras. Menos remedios, ingresos y alimentos para la gente y como previsible, división de la oposición , consolidación del Gobierno.

Todo esto debieron tener en cuenta los Ex Presidentes antes de escribir la carta que enviaron al Mundo!!!!!! Antes de la reunió entre la OEA y la ONU sobre la que escribiremos la semana que viene, que la OEA llama reunión "oficial" y la ONU "Informal sin poder de decisión. Ya veremos por qué.

Pero dos días antes, los Ex Presidentes firman una declaración. ¿Causalidad?

Firman 19 Presidentes. Mucho menos que los habituales. De los 3 ex Presidentes uruguayos firma solamente el Dr. Lacalle, el mismo que recién electo se alzó co la presencia yanqui en Panamá tras Noriega.

La decisión eso primer punto condena Venezuela. En el 2, el declarativo dice: " Nuestro firme apoyo a las iniciativas sancionatorias internacionales (...) de Canadá y EEUU conducentes al establecimiento de la democracia en Venezuela."

En otro artículo discutiremos la situación interna de Venezuela, el avance o retroceso que impidan las sanciones a la gente, pero... Si el Presidente Trump ha dicho que no descarta la intervención americana: podremos discutir y discutiremos qué pasa en Venezuela, donde ni la misma oposición tiene una visión única, (con lo cual todo pronunciamiento es una intervención en los asuntos internos de Nicaragua y ADEMAS en la interna de la propia oposición.) ¿?

Ya hablaremos de las diversas opiniones en pugna. Ya hablaremos de la reunión de ONU donde hay versiones tan encontraras entre los comunicados de la Sría. de la OEA y la de la ONU. Es sencillo.

Pero... Me pregunto, pueden ex Presidentes y entre ellos UN Uruguayo, incitar a Trump a cumplir sus promesas sin decirle, por lo menos, "Descarte, rechace y haga público su anuncio de que no descarta la intervención militar. " Con el anuncio previo de Trump, ningún "estadista," puede decir "Cumpla Trump" sin decirle , una sola bota de marine en el Continente será recibido como un acto de hostilidad por todos los pueblos y gobiernos de Sud América.

En el año 2018, se celebra la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América. Como simple ciudadano (luego veremos por qué me pude haber jugado otro rol) urjo desde acá, como una voz en el desierto, que la Cumbre declare Sud Americana Zona de Paz.

De no hacerlo seremos cómplices de un nuevo Cóndor como el del viejo Plan de los 70 que eche a volar sobre nuestra cielos.

(1) Ver mi libro EL Partido Nacional y los Imperios: www.juanraulferreira.com.uy Lo que allí se sostenía era aceptaba co,o patrimonio blanco hoy es considerado una traición comunista. parecido a lo que le pasó a Wilson salvando las diferencias.

(2) Recordemos que Panamá era una Provincia Colombiana. Y en el acta de independencia no firma ningún Panameño ni Colombiano. Solo un gobernante Yanqui y un constructor de Canales Francés.

Dr. Juan Raúl Ferreira