“La Nueva Sociedad”

William Marino

16.11.2017

Alguien decía: "sé que el triunfo es seguro mientras estemos unidos". José Hernández en su obra Martin Fierro dice: "los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera".

Estos dichos, tienen más de 150 años, pero tienen una vigencia plena. Pero también tienen plena vigencia las tres palabras sabias de la Revolución Francesa: "Libertad", "Igualdad", "Fraternidad". Pero los hombres la leen, las recuerdan, pero poco la aplican. En la izquierda en general, pero en el Frente en particular, las peleas por temas que tendrían que estar más que saldados, siempre le encontramos el pelo al huevo. Muchas veces queremos defender lo indefendible y eso es causa para que muchos dejen de militar, aun en lo social, alejándose un poco más de las políticas partidarias o sectoriales. Creo que eso sucede por la "desesperación" de algunos sectores, que ven brava la cosa para la izquierda, aunque piensan que aquí no llegaran. La fuerza política, es decir todos los 30 y tantos grupos políticos que la integran, creen que nosotros somos el ombligo del mundo, nada pasa política e ideológicamente. Pero al mundo lo van cambiando, porque así lo van queriendo los grandes grupos económicos-financieros y la derecha a nivel mundial. La misma derecha que nos marca la agenda, aquí en nuestro país. El diario de la dictadura, lo decía en su página editorial, "nuestra unidad es para ganarle al Frente Amplio, en las elecciones de octubre del 19".

Hoy somos una izquierda "nacionalista", pues poco y nada nos importa de lo que sucede en el mundo exterior, no hablo de Gobierno a Gobierno, sino de lo que sucede en los países, nuestra opinión como fuerza política. ¿Por qué no hablamos del muro de Palestina, construido por Israel? ¿El muro de Marruecos? ¿El que construye los EE.UU. en su frontera con México? Hace un mes se cumplieron 16 años de la invasión a Afganistán, por parte de los EE.UU. y la OTAN, aquí en Uruguay, nadie se dio por enterado. Eso que es una guerra, que llega a casi un millón de muertos, de los cuales 80 % son civiles. Una guerra con más de trescientos mil soldados extranjeros de los cuales 50.000 son "mercenarios" de empresas privadas, peleando en los campos de batallas. En el año 2004, el embajador de los EE.UU. decía que se retiraban pues la guerra llegaba a su fin. No se retiraron y hoy los Talibanes ocupan un 60 % del territorio. Nadie, en la izquierda habla hoy de Libia, desmembrada en decenas de "pedazos", en manos de los "señores de la guerra", que a su vez son manejados por los EE.UU., Israel y la OTAN. Siria es el otro país que sigue viviendo y luchando a brazo partido, para no ser "balcanizado". Con tropas de varios países, ocupando su parcela. Por ahora solo uno Rusia apoyando al Gobierno legitimo de Siria. Sus muertos pueden llegar al millón, con un 4 millones de refugiados.

Tampoco se le dio mucha visibilidad al tema de Catalunya, que busca su independencia o más autonomía dentro de España. Los que luchan por "su independencia", quieren elecciones. El Rey y sus lacayos encabezados por Rajoy NO quieren elecciones, ni respetan a los poderes legítimos de Catalunya. Las redes sociales nos mostraron como procedían los soldados y policías de España, en Catalunya. En nuestra América Latina, hemos dejado casi sola a Venezuela, mientras la derecha cierra filas junto a la oposición. La derecha quería elecciones de Gobernadores, las tuvo, las perdió y entonces dijo NO estamos de acuerdo. Perdimos, hubo fraude Tampoco hablamos de ellos. La derecha avanza en América, de eso no hay duda. Pero poco y nada decimos que en los periodos que la "izquierda" gobernó los países en América, pues gano elecciones, con el voto popular. El hambre y la miseria. La pobreza y la indigencia, en América Latina, bajo. Solo entre el 2008 al 2015, se paso de 225 millones de pobres (44 %) a 175 millones (29 %). En tanto los indigentes se paso de 99 millones (19 %) a 74 millones (12 %) desde el 2013 se ha estancado bastante más que nada con el advenimiento de Gobiernos de derecha. De esto poco y nada hablamos en lo político. Uruguay no es un ente de otra galaxia, formamos parte de un mundo hoy globalizado. Somos un país muy chico en tamaño y en población, dependemos de las exportaciones, dependemos de los capitales extranjeros. El crecimiento en los últimos 13 años, ha sido constante y sostenido. En aumentos salariales, jubilaciones y en prestaciones sociales. En desocupación estamos en un digito desde hace ya años. El registro del Banco de Previsión Social, en cuanto a trabajadores que coticen esta en lo mejor de su historia. La venta de vehículos sigue en aumento, fruto de los mejores salarios. Hoy la derecha, o sea la oposición, ya poco y nada habla del viento de cola. Habla de que hay que aumentar más las jubilaciones. Dice que hay que solucionar el problema de los "cincuentones". Y estamos de acuerdo pero eso sigue siendo problemas heredados, de gobierno blanco (Lacalle) y colorados (Sanguinetti). Ellos, la derecha opina mucho, sobre la enseñanza, aunque nunca se preocuparon del tema de los sueldos. Alguno recuerda algo muy válido para todos los funcionarios público, de aquel momento. Decía Jorge Batlle, "vos haces que trabajas que yo hago que te pago", eso era en referencia a los médicos.

Cuando vamos hablar de los dineros depositados en los paraísos fiscales. Se calcula que los ricos de América Latina, tienen depositados en los prostíbulos del capitalismo, llámense paraísos fiscales, unos 765.000 millones de dólares. ¿De Uruguay cuantos son? Cuando se rebeló el tema de los Papeles de Panamá, parecía que en Uruguay había clima de destapar el tarro. Pero no fue así. Decimos mucho lo que hicimos. Esta muy bien. Pero que vamos hacer en el próximo gobierno. Tenemos aun mucho pobrerío, de esos que pelean por conseguir la comida del día a día. Por el que nada tiene y menos tiene quien lo defienda, por esos hay que seguir en la lucha. Por mas Libertada, Igualdad y Fraternidad.