Transmisión ONLINE desde la OEA

Venezuela OEA no nos dejen solos

16.11.2017

WASHINGTON (Uypress) - Se desarrolla y transmite en vivo dos sesiones públicas en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para considerar si la situación en Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) para una investigación criminal independiente.

Tercer ronda de sesiones para analizar si la situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional



Hoy jueves 16 de noviembre se realizan dos sesiones públicas en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para considerar si la situación en Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) para una investigación criminal independiente.



Primero el Panel Independiente de Expertos Internacionales recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela, para luego proceder a discutir las denuncias.



El Panel Independiente de Expertos Internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.

