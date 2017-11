Eppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazBarcelona el conflicto entre los recuerdosCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísNueve medidas por la transparencia y contra la corrupciónClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática...¡Que viva España!!!¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa necesaria Moncloa uruguayaLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

Bitácora. Año XV, Nro. 711: UPM: las grandes empresas y la izquierda

18.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 20 titulando en su portada: 'UPM: las grandes empresas y la izquierda'.

Escriben en este número:

Luis Álvarez, Darío Aranda, Julen Bollain, Claudio della Croce, Jamal Elshayyal, Stuart Jeffries, Carlos García de la Vega, Fernando López D Alesandro, Harold Meyerson, Pierre Rousset , Esteban Valenti



UPM: Las grandes empresas y la izquierda

Por Esteban Valenti



"Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana" J.F.Kennedy.



Hay temas que últimamente en lugar por entrar por la puerta grande de los proyectos, de los grandes objetivos, del avance, muchas veces entran por la claraboya de las porquerías. Es el caso de algunas empresas públicas durante nuestros gobiernos, los de izquierda.







El XVII simposio de la Red Renta Básica: ¿punto de inflexión?

Por Julen Bollain



El pasado 2 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza el decimoséptimo Simposio de la Red Renta Básica que se prolongó tres días. Este Simposio de la Red Renta Básica ha sido un punto de inflexión para la asociación. En el mismo dejó claro Daniel Raventós cómo hace 17 años, cuando se fundó la Red Renta Básica, las personas que estudiaban y defendían la Renta Básica eran percibidas como excéntricas. La Renta Básica era una propuesta muy desconocida, tanto académica como socialmente. En la actualidad, sin embargo, la situación es completamente diferente y es ésta una de las razones por las que, en parte, tenemos que congratularnos.







Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, de David Harvey: una recusación demoledora de cómo vivimos hoy

Por Stuart Jeffries



Marx, Capital and the Madness of Economic Reason [Marx, el capital y la locura de la razón económica] es el último libro de David Harvey, que acaba de publicar Profile Books en el Reino Unido y Oxford University Press en los Estados Unidos.





La crisis de Corea, EEUU, inestabilidad geopolítica en Asia y proliferación nuclear

Por Pierre Rousset



Los Estados Unidos ha vuelto a retomar la ofensiva en el Este de Asia durante la crisis de Corea. China ha perdido temporalmente la iniciativa. El imperialismo norteamericano está lejos de haber ganado la partida, pero ha sumado puntos importantes cuyo alcance afecta a toda la región - y al resto del mundo, sobre todo debido a la aceleración de la carrera armamentista nucleares que induce. Las relaciones de poder geopolíticas están en constante evolución en esta parte del mundo.









Arabia Saudí: El ‘Juego de tronos’ de MBS

Por Jamal Elshayyal



¿Fue el pasado 4 de noviembre el equivalente de la “boda roja" para el Reino de Arabia Saudí? A medida que la trama se complica en Riad, he aquí un resumen de lo que se dice en las calles.

Todo comenzó con la renuncia del primer ministro libanés, Saad Hariri, un movimiento claramente orquestado, producido y ejecutado por quienes le financian en Riad.





Venezuela: Reestructuración, refinanciamiento, default voluntario

Por Claudio della Croce



El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves último el refinanciamiento y reestructuración de toda la deuda externa y de todos los pagos externos para hacer un equilibrio y cumplir con todos los compromisos del país", tras destacar que la última semana se realizó el pago de 841 millones de dólares de deuda externa y este viernes de 1.121 millones de dólares correspondientes al bono Pdvsa 2017.







Argentina: Mapuches, Benetton y un asesinato impune

Por Darío Aranda



Santiago Maldonado es el nombre que sacudió la Argentina desde el 1 de agosto. Desapareció durante una represión de Gendarmería Nacional a una comunidad mapuche en la Patagonia. En un país con 30.000 desaparecidos (dictadura cívico-militar mediante), su ausencia forzada provocó multitudinarias movilizaciones. Pero también emergió el respaldo del Gobierno a la fuerza que reprimió, funcionarios que arrojan sospechas sobre la víctima y una campaña mediática antimapuche. En el medio, la multinacional Benetton, propietaria de 900.000 hectáreas, el mayor terrateniente de Argentina.







Martov es mi hombre

Por Harold Meyerson



Hace hoy cien años —el 7 de noviembre de 1917— tomaron los bolcheviques el poder en Rusia en un golpe casi sin derramamiento de sangre contra un gobierno que ya no podía pretender gozar de apoyos. Probablemente no participaron más de diez mil soldados, marineros y trabajadores bolchevizados, que ocuparon instituciones gubernamentales clave en Petrogrado y arrestaron a los ministros del ineficaz Gobierno Provisional. No se produjo más que un puñado de bajas. Por contraposición, la Revolución de Febrero, que derribó al zar, implicó a cientos de miles de participantes en una serie de manifestaciones no planeadas y el número de bajas sobrepasó el millar.







La Revolución Rusa y Uruguay

Por Fernando López D Alesandro



La izquierda uruguaya de principios del siglo XX fue, en gran medida, determinada por el batllismo. El reformismo social del gobierno, empoderado, además, por la victoria contra el Partido Nacional en la revolución de 1904, marcó el proceso de la historia y de la izquierda. Centrémonos en el socialismo.







El contexto cultural de Octubre

Por Luis Álvarez



Cubaliteraria

La Revolución de Octubre de 1917, cuyo centenario se conmemora este año, se gestó y produjo en un contexto cultural de una riqueza y complejidad extraordinarias, cuya dinámica más general se caracterizó por ritmo febril y una creatividad artísticos muy peculiar. Zoia Barasch ha señalado una cuestión importante:



El verdadero siglo XX, afirman muchos, no comenzó en 1900, sino algunos años más tarde, en 1904, 1905 o, definitivamente, en 1914, fechas en que la psiquis colectiva de los contemporáneos debía asimilar y comprender su existencia en la nueva centuria. Tal criterio con más razón es válido para la vida cultural y artística rusa en la segunda mitad de la década del 90 del siglo XIX.1







Banca, el oficio más poderoso de Europa

Por Eric Toussaint



El salto

La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.







Un año de trumpismo: ¿cómo llegamos aquí? Y sobre todo: ¿cómo salimos?

I. G-S. / Á. G. B. / H. M.



Trece grandes intelectuales estadounidenses responden a las preguntas de CTXT para trazar un balance del primer año del magnate-histrión en la Casa Blanca







Martín Lutero como Don Draper: la Reforma y la música

Por Carlos García de la Vega



Con motivo del quinto centenario de la Reforma, un repaso a las contribuciones del teólogo alemán a la música sacra



A lo largo de la historia todo buen propagandista ha tenido muy en cuenta la música como un elemento de manipulación emocional de primer nivel. No hay conexión más directa con la esfera de lo íntimo que la música.

