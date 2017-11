Eppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazBarcelona el conflicto entre los recuerdosCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísNueve medidas por la transparencia y contra la corrupciónClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática...¡Que viva España!!!¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

JUAN LACAZE

Cierra otro "rescate” del Fondes, Cooperativa textil Puerto Sauce y deja 70 personas sin trabajo

19.11.2017

JUAN LACAZE (Uypress)- El 31 de enero bajará definitivamente la cortina de la textil que, con otros nombres (Campomar y Agolan) y otros sistemas de gestión, había resistido desde 1906.

Así lo establecieron los cooperativistas en la asamblea del martes, según consignó La Diaria, y hubo consenso para la inscripción masiva en cursos de formación.

Cuando la paraestatal Agolan había comenzado a dar pérdidas y las inyecciones de dinero no dieron abasto, José Mujica había aconsejado el cierre de la textil. En 2014, sin embargo, un grupo de trabajadores optó por retomar el desafío, esta vez autogestionado, y el Fondes le dio US$ 960 mil. Dos años después, Tabaré Vázquez aprobó otro préstamo por US$ 1,69 millones. Pero tampoco fue suficiente.

Puerto Sauce estaba dando pérdidas de US$ 70 mil al mes, dijeron fuentes de la cooperativa. El gran problema ahora, dicen, es que al Inacoop (ex Fondes) se le debe más de la mitad del valor de los préstamos y hay garantías de cuatro familias en juego.

A diferencia de otros poblados de la zona, Juan Lacaze basó su economía (y su arquitectura) en torno a las industrias. La ciudad está diseñada como ramificaciones que van a parar a Fanapel y a Puerto Sauce.

El cierre de las industrias está convirtiendo a la ciudad, según los vecinos, en un pueblo "dormitorio". Muchos jóvenes están saliendo a trabajar en las pasteras del litoral. El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, reconoció a El País, que "hay nerviosismo e incertidumbre, pero hasta el momento no se ha visto una baja importante de la población", que consta de 14 mil habitantes.

jwl