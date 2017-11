“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazBarcelona el conflicto entre los recuerdosCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

Luis Fernández

19.11.2017

Tal vez si profundizamos un poco, encontremos que ese hábitat tan exigente, con temperaturas tan duras produce un tipo de personas más acostumbradas al sacrificio y a tener en cuenta (por supervivencia) las experiencias de sus antecesores. Por algo tiene la mejor Educación del mundo.

Esa teoría dice al mismo tiempo, que a los habitantes cercanos al Ecuador terrestre les cuesta más agachar el lomo, porque siempre tuvieron animales y plantas cerca para echar mano.

También por ahí se dice que nosotros, descendientes de españoles, italianos y portugueses somos diferentes por razones similares a aquellos rubios nórdicos.

Los uruguayos somos muy "jovencitos" respecto de muchos países, estamos festejando apenas los 200 años.

Sabemos que luego de la "fiesta económica" que resultaron las dos guerras mundiales para nuestro país ( eso sí, que fue viento de cola!!), los nuevos oligarquitos de entonces se fundieron todo. Allí comenzó la fábrica de pobres, que empezamos a detener desde 2005.

Los finlandeses con los que negocia el Gobierno, están instalados desde hace más de una década en Uruguay; por tanto están al tanto de nuestra realidad. Es obvio que nos siguen viendo con buena nota respecto de otros. Por algo deciden seguir invirtiendo en nuestro país.

Seguramente Argentina debe tener igual o mejor oferta desde el punto de vista físico. Ellos también deben tener muchos lugares para plantar árboles cerca de ríos. E incluso tal vez tengan mejor infraestructura. Pero Uruguay a los finlandeses no les pidió un sólo dólar de coima.

En todo este tiempo hemos tenido sólo dos problemas mirados desde UPM: 1) Denuncias medioambientales, de las cuales la empresa no se quejó porque existieran las mismas. Aceptaron que son parte de las reglas de juego. Se encargaron naturalmente de demostrar que la contaminación no era tal, o al menos no llegaba a valores prohibidos.

2) Las reinvindicaciones laborales. Esto no le gusta a ninguna empresa, pero sospecho entendieron que el Gobierno no tenía mucha ingerencia. Lo aceptaron y tal vez tragaron algún sapo.

Sabedores que han cumplido, y constatando el striptease público que dimos todos (Gobierno y oposición) sobre la importancia de esa inversión de 5.000 millones de U$S, ahora exigen no tener ese tipo de problemas gremiales.

Además exigen la infraesctructura básica para el emprendimiento. La quieren ver hecha.

¿Es que no confían en este Gobierno? De ninguna manera. Estoy seguro que a este Ejecutivo le firmarían cheques en blanco!! Este presidente se bancó el corte de puentes por ellos!!

¿Cuál es el problema?...¿O cuáles?

Este es un ejecutivo con un partido "de utilería". Si los finlandeses no saben español, deben tener buenos traductores, que les cuenten lo que dice la prensa de todos los signos.

a) Problemas en el interior del partido para firmar el TLC con Chile!! b) Problemas en el interior de su partido para resolver las jubilaciones de una generación de trabajadores. c) Problemas en el interior de su partido para reformar uno de los bancos públicos!! d) Problemas en el interior de su partido para acatar las decisiones del Tribuanl de Conducta de ese partido con amenazas de paralizar el Parlamento.

Dentro de 1 año y medio ese partido junto con otros, deberá elegir su candidato ¿Cómo será ese candidato? ¿Y si pertenece a los que priorizan la lucha contra el imperialismo y la oligarquía? ¿No son ellos mismos, vistos como embajadores del capital transnacional? De acuerdo a lo que sale en la prensa, cualquier extranjero puede dudar y mucho sobre la estabilidad del partido de Gobierno hasta las elecciones.

¿Por qué UPM habla de 2 años para terminar de firmar todo?¿Acaso nadie lo pensó? ¿Qué va pasar dentro de justito 2 años en el país? ...Sabremos el resultado electoral nada más ni nada menos.

Creo que perfectamente se pude girar 180º grados la perspectiva:

UPM confía sólo en este Ejecutivo.

