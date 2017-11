UPM: Las grandes empresas y la izquierda“Más unidos que nunca”Finlandia es un país muy especialEppur si muove¡Uruguay no se detiene!Reclamamos régimen jubilatorio para trabajadores de Juan LacazeSe la llama: crisis catalana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“La Nueva Sociedad”América del Sur: zona de pazCuando los comportamientos de los médicos comprometen el contrato socialEnergía y celulosa: medias verdades, medias mentirasBrou- El conflicto inventadoDe “ focas “, fachos y traidoresAlejandro Rey, el personaje tras bambalinas en el SolísClinton y Astori; ¿sin sex appeal, no hay nada..?Los hombres que produce el sistema penitenciario cubanoLas sorpresas de ser orejanoObesidad y Depresión. Una buena manera de cuidar su salud afectiva es cuidar de su cuerpo.“La esperanza es lo último que se pierde”Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Problemas abiertos: retos para la Matemática¿En qué momento se jodió Catalunya?Angioplastia como placeboLa imprescriptibilidad, asunto políticoAlgunas cosas que viví con Daniel VigliettiCien años despuésCondiciones para superar el conflicto árabe israelíPalabras que sobran, palabras que faltanPara el israelí Yuval Noah Harari los derechos humanos son fruto de la imaginación colectivaEl desarrollo de la industria naval como parte de la economía y defensa nacionalOtras literaturas: Mario BaritéLa confusión conceptual de Hoenir SarthouUn circo de mentiras contra ASSE

SIN COSTOS Y APOYADO POR CUTCSA

IM rechaza proyecto de seguridad para el transporte

20.11.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- La Intendencia rechazó la propuesta presentada por el Partido Nacional para que los ómnibus urbanos, se detengan durante la noche en los lugares que los pasajeros lo soliciten, para evitar las zonas con poca iluminación y dejarlos más cerca de sus casas.

La iniciativa, planteada por el edil Diego Rodríguez Salomón, no tiene costo para las empresas ni para la Intendencia, y cuenta con el visto bueno de Cutcsa, que posee el 67% de los ómnibus de la capital.

Según informa El País, Rodríguez dijo que "el Frente Amplio le deberá explicar ahora a los vecinos, sobre todo de las zonas más alejadas, que tienen que caminar varias cuadras para llegar a la parada, que no aceptó la propuesta por un asunto político con el Partido Nacional".

"Los habitantes del Montevideo Rural y de los barrios alejados son los principales perjudicados, porque las líneas de ómnibus en estos lugares no llegan como tienen que llegar y además las paradas de ómnibus están alejadas unas de otras. Sabemos, por ejemplo, que en Melilla hay paradas con distancias de seis cuadras; eso complica a los vecinos los días de lluvia y en la noche", señaló el edil.

"Ahora nos venimos a enterar que el Frente Amplio le dice que no a esta iniciativa. Le dijo que no la bancada del FA en Comisión (de la Junta Departamental) y ahora le dice que no el propio director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, alegando que en el Consejo Consultivo (integrado por la IMM, las compañías, los trabajadores y ediles) las empresas se manifestaron en contra, lo cual es totalmente falso, producto de que el proyecto nunca se trató oficialmente", sentenció Rodríguez.

Inthamoussu respondió, que la propuesta del legislador nacionalista, "fue abordada en dos sesiones del Consejo Consultivo" (del 15 de junio y del 27 de julio de este año) "sin que de los intercambios de opiniones haya surgido opinión favorable alguna sobre la misma". "Desde diversas aristas no se valoró como conveniente para el cumplimiento de los objetivos del sistema, lo que es compartido desde este Departamento", argumentó el director de Movilidad Urbana, sin brindar otros detalles sobre el perjuicio que la propuesta podría tener para los objetivos de la comuna en su plan de transformación del transporte capitalino.

El edil Rodríguez admitió que "hubo actores que dijeron no estar a favor por la inseguridad que les generaría a los trabajadores", pero aclaró que "esto no es así, porque nosotros planteamos que el pasajero pueda pedir dónde bajar, siempre y cuando se mantenga el recorrido, es decir, que sería solamente para el descenso y no para el ascenso".

El legislador agregó que el tema nunca fue tratado como para llegar a ser votado y que si bien la Intendencia "habla de reuniones con actas", en una de ellas ni siquiera se llegó a hacer el registro taquigráfico porque la persona encargada "fue rapiñada ése día".

